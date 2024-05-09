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Україна бореться не лише за свою територію, а й за європейський шлях. Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, - Мецола

Голова Європарламенту Роберта Мецола

Європейський Союз від самого початку повномасштабної війни в Україні усвідомив ту відповідальність, яку він несе перед нашою країною та народом.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів, інформує Цензор.НЕТ.

"Від самого початку цієї жорстокої війни Європейський Союз зрозумів ту роль, яку він має відігравати. Ту відповідальність перед вашою країною та вашим народом. Ви боретеся не лише за те, аби захистити свої домівки та свою територію, ви б’єтеся за те, у що ми віримо – у Європейський шлях", - наголосила вона.

За словами Мецоли, в ЄС розуміють, що дух Європи живе в кожному українському місті та регіоні. І саме тому, зауважила президентка Європарламенту, Євросоюз стоїть разом з Україною від самого початку.

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"Ми продовжуватимемо допомагати вам, засуджувати агресора, ухвалювати санкції проти Кремля. А також притягуватимемо всіх виконавців воєнних злочинів до відповідальності.

Ми надаватимемо дипломатичну, політичну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно", - додала Мецола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС виграє від підтримки України, ситуація "win-win", - президентка Європарламенту Мецола

Автор: 

Євросоюз (13341) допомога і підтримка (1157) Мецола Роберта (99)


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Хлопчики та дівчатка, перестаньте казати "стільки, скільки буде потрібно".
Починайте повторювати "до перемоги України над росією".
Нехай бункерний щур рясно пітніє перед смертю.
Дякую.
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09.05.2024 14:14 Відповісти
так вони і кажуть поки буде потрібно ...АЛЕ ЇМ САМИМ...Чи ти думаєш оте позорище з бусифікацією . мародерством .та корупцією в державі хтось захоче підтримувати ???
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09.05.2024 14:31 Відповісти
А ви думаєте, вони хочуть поразки росії у цій війні?
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09.05.2024 14:59 Відповісти
Та ні. Поки що ви їздите на спинах українців, які воююють за ваше щасливе спокійне життя. Якщо ні. Ви давно повинні втрутитися арміями. А не оце все.
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09.05.2024 15:54 Відповісти
Якщо Росія загрожує вам вам вже потрібно проти неї воювати, а не їздити на спинах українців.
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09.05.2024 15:55 Відповісти
Ми продовжуватимемо нашу підтримку (МОРАЛЬНО) стільки, скільки буде потрібно. (Забула уточнити вона)
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09.05.2024 16:01 Відповісти
 
 