Україна бореться не лише за свою територію, а й за європейський шлях. Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, - Мецола

Європейський Союз від самого початку повномасштабної війни в Україні усвідомив ту відповідальність, яку він несе перед нашою країною та народом.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів, інформує Цензор.НЕТ.

"Від самого початку цієї жорстокої війни Європейський Союз зрозумів ту роль, яку він має відігравати. Ту відповідальність перед вашою країною та вашим народом. Ви боретеся не лише за те, аби захистити свої домівки та свою територію, ви б’єтеся за те, у що ми віримо – у Європейський шлях", - наголосила вона.

За словами Мецоли, в ЄС розуміють, що дух Європи живе в кожному українському місті та регіоні. І саме тому, зауважила президентка Європарламенту, Євросоюз стоїть разом з Україною від самого початку.

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"Ми продовжуватимемо допомагати вам, засуджувати агресора, ухвалювати санкції проти Кремля. А також притягуватимемо всіх виконавців воєнних злочинів до відповідальності.

Ми надаватимемо дипломатичну, політичну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно", - додала Мецола.

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