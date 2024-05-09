Россия должна проиграть войну против Украины ради безопасности Европы, - глава МИД Косово Гервалла-Шварц
Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что ее страна и в дальнейшем будет придерживать Украину, несмотря на то, что Киев не признал независимость Косово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Косово заявила в интервью Associated Press.
"Украина не признала республику Косово как государство, но мы действительно точно знаем, через что проходит Украина", - отметила Гервалла-Шварц.
Она добавила, что для безопасности Украины и Европы есть только одно решение.
"Проиграть войну может только Россия, а выиграть эту войну - Украина. Иначе Европе следует готовиться к другим конфликтам на нашем континенте", - отметила глава МИД Косово.
Она добавила, что Косово является небольшим государством с "очень скромными возможностями для оказания помощи", но страна пыталась быть полезной для Украины и без колебаний демонстрировала "безусловную поддержку и симпатию".
Напомним, на днях власти Косово анонсировали пакет военной помощи Украине. По предварительной информации в него войдут боеприпасы к минометам калибров 120 мм, 60 мм и 81 мм.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06
100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет.(С)
Пильнуймо за Україною!! 20 травня наближається !