Россия должна проиграть войну против Украины ради безопасности Европы, - глава МИД Косово Гервалла-Шварц

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что ее страна и в дальнейшем будет придерживать Украину, несмотря на то, что Киев не признал независимость Косово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Косово заявила в интервью Associated Press.

"Украина не признала республику Косово как государство, но мы действительно точно знаем, через что проходит Украина", - отметила Гервалла-Шварц.

Она добавила, что для безопасности Украины и Европы есть только одно решение.

"Проиграть войну может только Россия, а выиграть эту войну - Украина. Иначе Европе следует готовиться к другим конфликтам на нашем континенте", - отметила глава МИД Косово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия разжигает конфликт на Балканах, - премьер Косово Курти

Она добавила, что Косово является небольшим государством с "очень скромными возможностями для оказания помощи", но страна пыталась быть полезной для Украины и без колебаний демонстрировала "безусловную поддержку и симпатию".

Напомним, на днях власти Косово анонсировали пакет военной помощи Украине. По предварительной информации в него войдут боеприпасы к минометам калибров 120 мм, 60 мм и 81 мм.