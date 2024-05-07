Косово предоставит пакет военной помощи Украине: боеприпасы к минометам калибров 120 мм, 60 мм и 81 мм
Власти Косово анонсировали пакет военной помощи Украине. В него войдут минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.
Отмечается, что Украина уже получила от Косово первую партию помощи - тактические автомобили и бронетехнику. Второй пакет, который будет содержать минометные снаряды, готовится к передаче.
"Не вдаваясь в детали, я могу сказать, что это минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте", - рассказал на встрече с украинскими журналистами в Приштине министр обороны Косово Эюп Мачедонси.
Также Косово тренирует украинских специалистов по разминированию. И в 2022 году первая группа Центра противоминной деятельности завершила тренировки в частично признанной стране. По словам министра, Косово готовится тренировать вторую группу.
"Мы настроены решительно поддерживать Украину во всех аспектах в соответствии с нашими условиями и возможностями", - подчеркнул министр.
Напомним, частично признанная Республика Косово присоединилась к декларации "Группы семи" о гарантиях безопасности Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.
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Щоб не псувати відносини с Сербією, яка офіційно заявила, що рашка це друг Сербії, ніяких санкцій у відношенні до рашки Сербія не буде вводити, і не буде допомагати Україні.
Більше того, Сербія навіть не засудила рашку за напад на Україну.
А зараз багато сербів воює на стороні рашки, проти України.
Ось так.
Завдання обтюрації при пострілі:
обтюрація кулі (снаряда), що перешкоджає прориву порохових газів між нею і стінками ствола;
обтюрація казенного (заднього) зрізу ствола в казеннозарядній зброї, що перешкоджає прориву порохових газів у бік стрільця.
До чого тут точність стрільби? Міни взагалі стабілізуються у польоті за допомогою оперення.
Тема закрита.
використовувати Таблиці стрільби для даного зразка озброєння."
а от браттям сербам - ганьба !
Дотиків-поцілунків-обнімашок!