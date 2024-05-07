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Новости Война
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Косово предоставит пакет военной помощи Украине: боеприпасы к минометам калибров 120 мм, 60 мм и 81 мм

косово

Власти Косово анонсировали пакет военной помощи Украине. В него войдут минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что Украина уже получила от Косово первую партию помощи - тактические автомобили и бронетехнику. Второй пакет, который будет содержать минометные снаряды, готовится к передаче.

"Не вдаваясь в детали, я могу сказать, что это минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте", - рассказал на встрече с украинскими журналистами в Приштине министр обороны Косово Эюп Мачедонси.

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Также Косово тренирует украинских специалистов по разминированию. И в 2022 году первая группа Центра противоминной деятельности завершила тренировки в частично признанной стране. По словам министра, Косово готовится тренировать вторую группу.

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"Мы настроены решительно поддерживать Украину во всех аспектах в соответствии с нашими условиями и возможностями", - подчеркнул министр.

Напомним, частично признанная Республика Косово присоединилась к декларации "Группы семи" о гарантиях безопасности Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

Автор: 

боеприпасы (2332) Косово (215) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+20
А тепер увага. Маленьке Косово, яке відносно нещодавно стало незалежне від друзів рашистів - Сербії, надає нам хоч і маленьку але військову допомогу, при тому, що Україна і досі офіційно не визнала Косово незалежною державою.

Щоб не псувати відносини с Сербією, яка офіційно заявила, що рашка це друг Сербії, ніяких санкцій у відношенні до рашки Сербія не буде вводити, і не буде допомагати Україні.
Більше того, Сербія навіть не засудила рашку за напад на Україну.
А зараз багато сербів воює на стороні рашки, проти України.
Ось так.
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07.05.2024 22:25
+12
Брава, косовари!!!!)))))
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07.05.2024 22:11
+9
Дякуємо Косово за допомогу нашим військовим 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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07.05.2024 22:21
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Правила форума Совет форумчан
Брава, косовари!!!!)))))
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07.05.2024 22:11 Ответить
+
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07.05.2024 22:17 Ответить
Дякуємо Косово за допомогу нашим військовим 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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07.05.2024 22:21 Ответить
А Україна досі не визнає Косово.
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07.05.2024 22:24 Ответить
А тепер увага. Маленьке Косово, яке відносно нещодавно стало незалежне від друзів рашистів - Сербії, надає нам хоч і маленьку але військову допомогу, при тому, що Україна і досі офіційно не визнала Косово незалежною державою.

Щоб не псувати відносини с Сербією, яка офіційно заявила, що рашка це друг Сербії, ніяких санкцій у відношенні до рашки Сербія не буде вводити, і не буде допомагати Україні.
Більше того, Сербія навіть не засудила рашку за напад на Україну.
А зараз багато сербів воює на стороні рашки, проти України.
Ось так.
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07.05.2024 22:25 Ответить
цікаво, чи багато у ЗСУ мінометів UB 81, L16 чи М252??
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07.05.2024 22:26 Ответить
Знову зрада?
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07.05.2024 22:34 Ответить
ніт, просто співчуваю логістам.
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07.05.2024 22:38 Ответить
Що ти знаєш? Там вільні люди.Я там був і не раз . Я знаю. Ти ж не перший день тут.
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07.05.2024 23:37 Ответить
а я і не стверджував, що логісти у ЗСУ поневолені. Тим більше я знаю одного особисто, і він там по свої волі.
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07.05.2024 23:40 Ответить
Логісти це я і все Ок. Лише би нам не мішали
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07.05.2024 23:38 Ответить
Таке є і знаєш сам, головне що є
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07.05.2024 23:04 Ответить
120мм можна і у 2Б11 зарядити, чому тільки ці?
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07.05.2024 23:21 Ответить
Або в "Молот" шо розроблений на основі 2Б11
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07.05.2024 23:23 Ответить
Ще у СРСРС знали, що мінами калібром 3,2 дюйма можна стріляти з мінометів калібром 82 мм., але не навпаки. 3,2 дюйма х 25.4 = 81.28 мм. І навіть для своїх мінометів тому й вибрали такий калібр.
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07.05.2024 23:31 Ответить
звісно можно, але обтюрація при цьому настільки непрогнозована, що про більш-менш прицільну стрільбу можно забути.
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07.05.2024 23:37 Ответить
Дурниці, це міномет, а не пушка чи гаубиця. Тиск у каналі стволу значно нижчий, ніж у класичних артсистем.
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08.05.2024 00:01 Ответить
я не порівнював тиск у каналі стволів, а вказав на непрогнозовані похибки через обтюрацію, які унеможливлюють адекватне корегування наступного пострілу по цілі.
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08.05.2024 00:06 Ответить
Обтюра́ція (від лат. obturare - «затуляти, затикати») - забезпечення герметизації каналу ствола при пострілі, тобто створення умов у стволі вогнепальної зброї, при яких порохові гази працюють за призначенням, розширюючись позаду кулі чи снаряда без прориву їх в ту чи іншу сторону, що збільшує ефективність і безпеку застосування зброї.

Завдання обтюрації при пострілі:

обтюрація кулі (снаряда), що перешкоджає прориву порохових газів між нею і стінками ствола;
обтюрація казенного (заднього) зрізу ствола в казеннозарядній зброї, що перешкоджає прориву порохових газів у бік стрільця.

До чого тут точність стрільби? Міни взагалі стабілізуються у польоті за допомогою оперення.
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08.05.2024 08:52 Ответить
при кожному наступному пострілі прорив газів буде з будь-якої випадкової сторони каналу ствола, тому коригування прицілу наступного пострілу не буде мати сенсу. Що не зрозуміло?
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08.05.2024 08:58 Ответить
Прорив газів буде однаковий, тиск сам вирівняє міну у каналі стволу. З якого переляку з будь-якої випадкової сторони?
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08.05.2024 09:49 Ответить
тому що її там калатає, як гівно в ополонці, що відбувається у будь-якій зброї при катастрофічному зносі ствола.
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08.05.2024 10:08 Ответить
При катастрофічному зносі ствола його міняють, щоби не розірвало, а не тому що купчастість знижується.
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08.05.2024 10:31 Ответить
тобто при зносі ствола, по вашій логіці, кучність не знижується?
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08.05.2024 10:36 Ответить
Не треба плутати нарізні стволи з гладкими, зовсім інша залежність.
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08.05.2024 10:49 Ответить
https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/%D0%A1%D0%92%D0%9F_07-_07_274_%D0%94%D0%9E%D0%92_%D0%97_%D0%92%D0%98%D0%9A_%D0%9C%D0%86%D0%9D_%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0_%D0%9C%D0%86%D0%9D_%D0%A0%D0%86%D0%97_%D0%92%D0%98%D0%A0_%D0%9A%D0%A0_%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D.pdf ДОВІДНИК "З ВИКОРИСТАННЯ МІНОМЕТНИХ ПОСТРІЛІВ ТА МІНОМЕТІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ, НАДАНИХ КРАЇНАМИ-ПАРТНЕРАМИ"
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08.05.2024 09:56 Ответить
і що там написано? що постріл міною 81 мм з ствола 82 мм забезпечує достатню точність після коригування?
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08.05.2024 10:06 Ответить
Там є таблиці стрільби, мінами 81 мм з мінометів 82 мм. Що не зрозуміло?
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08.05.2024 10:26 Ответить
це від бідності?? Британці були б вахуі. На якій сторінці?
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08.05.2024 10:33 Ответить
Я з ранку не подаю.
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08.05.2024 10:34 Ответить
а, зрозумів. Тобто таблиці стрільби мінами 81 мм з мінометів 82 мм нема.
Тема закрита.
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08.05.2024 10:46 Ответить
Ну, якщо ліньки погортати сторінки...
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08.05.2024 10:50 Ответить
та начебто гортав. Скрізь пишуть "Під час застосування 82-мм міномета необхідно
використовувати Таблиці стрільби для даного зразка озброєння."
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08.05.2024 10:54 Ответить
Ну, дістав... З самого початку - 1. МАТРИЦЯ СУМІСНОСТІ МІНОМЕТНИХ ПОСТРІЛІВ З МІНОМЕТАМИ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ. Там якою міною 81 мм можна стріляти з миномету 82 мм.
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08.05.2024 11:06 Ответить
а, побачив. Дійсно, для міни М/49. Дякую за лікнеп і розширення знань.
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08.05.2024 11:17 Ответить
Дякуємо, друзі.
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07.05.2024 22:33 Ответить
невдала спроба, кацапе.
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07.05.2024 22:40 Ответить
Не плутайте диверсію на місцях і зраду керівництва країни
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07.05.2024 22:42 Ответить
Так і є. Але більш в приднічтроввії як то так. Молдова є і буде
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07.05.2024 23:07 Ответить
По теме статьи есть что сказать? Или просто раздрая подкинуть?
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07.05.2024 23:41 Ответить
От так от... Косово - респект!!!
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07.05.2024 23:00 Ответить
Дякуємо браттям косоварам !

а от браттям сербам - ганьба !
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07.05.2024 23:16 Ответить
Так серби - не браття. Хорвати - браття. Столиця Білої Хорватії - Стільсько - у Галичині. У VII столітті частина білих зорватів мігрувала з території Галичини у Далмацію.
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08.05.2024 09:15 Ответить
Серби такі але не прості люди , це Білорусія але там . Мовчить бо всі в Європі
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07.05.2024 23:42 Ответить
Країна менша в два рази за Львівську область надасть снаряди і техніку. І тільки наш найвеличніший Лідер клав асфальт на виробництво тих же снарядів і техніки.
Дотиків-поцілунків-обнімашок!
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08.05.2024 09:05 Ответить
 
 