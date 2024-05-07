Косово предоставит пакет военной помощи Украине: боеприпасы к минометам калибров 120 мм, 60 мм и 81 мм

Власти Косово анонсировали пакет военной помощи Украине. В него войдут минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что Украина уже получила от Косово первую партию помощи - тактические автомобили и бронетехнику. Второй пакет, который будет содержать минометные снаряды, готовится к передаче.

"Не вдаваясь в детали, я могу сказать, что это минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте", - рассказал на встрече с украинскими журналистами в Приштине министр обороны Косово Эюп Мачедонси.

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Также Косово тренирует украинских специалистов по разминированию. И в 2022 году первая группа Центра противоминной деятельности завершила тренировки в частично признанной стране. По словам министра, Косово готовится тренировать вторую группу.

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"Мы настроены решительно поддерживать Украину во всех аспектах в соответствии с нашими условиями и возможностями", - подчеркнул министр.

Напомним, частично признанная Республика Косово присоединилась к декларации "Группы семи" о гарантиях безопасности Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.