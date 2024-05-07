Косово надасть пакет військової допомоги Україні: боєприпаси до мінометів калібрів 120 мм, 60 мм і 81 мм
Влада Косова анонсувала пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.
Зазначається, що Україна вже отримала від Косова першу партію допомоги - тактичні автомобілі та бронетехніку. Другий пакет, який міститиме мінометні снаряди, готується до передачі.
"Не вдаваючись у деталі, я можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", - розповів на зустрічі з українськими журналістами у Приштині міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі.
Також Косово тренує українських фахівців з розмінування. І у 2022 році перша група Центру протимінної діяльності завершила тренування в частково визнаній країні. За словами міністра, Косово готується тренувати другу групу.
"Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей", - наголосив міністр.
Нагадаємо, частково визнана Республіка Косово долучилася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки Україні, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.
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Щоб не псувати відносини с Сербією, яка офіційно заявила, що рашка це друг Сербії, ніяких санкцій у відношенні до рашки Сербія не буде вводити, і не буде допомагати Україні.
Більше того, Сербія навіть не засудила рашку за напад на Україну.
А зараз багато сербів воює на стороні рашки, проти України.
Ось так.
Завдання обтюрації при пострілі:
обтюрація кулі (снаряда), що перешкоджає прориву порохових газів між нею і стінками ствола;
обтюрація казенного (заднього) зрізу ствола в казеннозарядній зброї, що перешкоджає прориву порохових газів у бік стрільця.
До чого тут точність стрільби? Міни взагалі стабілізуються у польоті за допомогою оперення.
Тема закрита.
використовувати Таблиці стрільби для даного зразка озброєння."
а от браттям сербам - ганьба !
Дотиків-поцілунків-обнімашок!