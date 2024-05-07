Косово надасть пакет військової допомоги Україні: боєприпаси до мінометів калібрів 120 мм, 60 мм і 81 мм

Влада Косова анонсувала пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що Україна вже отримала від Косова першу партію допомоги - тактичні автомобілі та бронетехніку. Другий пакет, який міститиме мінометні снаряди, готується до передачі.

"Не вдаваючись у деталі, я можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", - розповів на зустрічі з українськими журналістами у Приштині міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі.

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Також Косово тренує українських фахівців з розмінування. І у 2022 році перша група Центру протимінної діяльності завершила тренування в частково визнаній країні. За словами міністра, Косово готується тренувати другу групу.

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"Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей", - наголосив міністр.

Нагадаємо, частково визнана Республіка Косово долучилася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки Україні, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.