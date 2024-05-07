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Новини Війна
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Косово надасть пакет військової допомоги Україні: боєприпаси до мінометів калібрів 120 мм, 60 мм і 81 мм

косово

Влада Косова анонсувала пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що Україна вже отримала від Косова першу партію допомоги - тактичні автомобілі та бронетехніку. Другий пакет, який міститиме мінометні снаряди, готується до передачі.

"Не вдаваючись у деталі, я можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", - розповів на зустрічі з українськими журналістами у Приштині міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі. 

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Також Косово тренує українських фахівців з розмінування. І у 2022 році перша група Центру протимінної діяльності завершила тренування в частково визнаній країні. За словами міністра, Косово готується тренувати другу групу.

Також читайте: Росія використовує війну в Україні, щоб тиснути на Сербію та посіяти хаос на Балканах, - екскомандувач військ НАТО Кларк

"Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей", - наголосив міністр.

Нагадаємо, частково визнана Республіка Косово долучилася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки Україні, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Автор: 

боєприпаси (2263) Косово (93) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+20
А тепер увага. Маленьке Косово, яке відносно нещодавно стало незалежне від друзів рашистів - Сербії, надає нам хоч і маленьку але військову допомогу, при тому, що Україна і досі офіційно не визнала Косово незалежною державою.

Щоб не псувати відносини с Сербією, яка офіційно заявила, що рашка це друг Сербії, ніяких санкцій у відношенні до рашки Сербія не буде вводити, і не буде допомагати Україні.
Більше того, Сербія навіть не засудила рашку за напад на Україну.
А зараз багато сербів воює на стороні рашки, проти України.
Ось так.
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07.05.2024 22:25
+12
Брава, косовари!!!!)))))
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07.05.2024 22:11
+9
Дякуємо Косово за допомогу нашим військовим 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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07.05.2024 22:21
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Брава, косовари!!!!)))))
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07.05.2024 22:11 Відповісти
+
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07.05.2024 22:17 Відповісти
Дякуємо Косово за допомогу нашим військовим 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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07.05.2024 22:21 Відповісти
А Україна досі не визнає Косово.
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07.05.2024 22:24 Відповісти
А тепер увага. Маленьке Косово, яке відносно нещодавно стало незалежне від друзів рашистів - Сербії, надає нам хоч і маленьку але військову допомогу, при тому, що Україна і досі офіційно не визнала Косово незалежною державою.

Щоб не псувати відносини с Сербією, яка офіційно заявила, що рашка це друг Сербії, ніяких санкцій у відношенні до рашки Сербія не буде вводити, і не буде допомагати Україні.
Більше того, Сербія навіть не засудила рашку за напад на Україну.
А зараз багато сербів воює на стороні рашки, проти України.
Ось так.
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07.05.2024 22:25 Відповісти
цікаво, чи багато у ЗСУ мінометів UB 81, L16 чи М252??
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07.05.2024 22:26 Відповісти
Знову зрада?
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07.05.2024 22:34 Відповісти
ніт, просто співчуваю логістам.
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07.05.2024 22:38 Відповісти
Що ти знаєш? Там вільні люди.Я там був і не раз . Я знаю. Ти ж не перший день тут.
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07.05.2024 23:37 Відповісти
а я і не стверджував, що логісти у ЗСУ поневолені. Тим більше я знаю одного особисто, і він там по свої волі.
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07.05.2024 23:40 Відповісти
Логісти це я і все Ок. Лише би нам не мішали
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07.05.2024 23:38 Відповісти
Таке є і знаєш сам, головне що є
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07.05.2024 23:04 Відповісти
120мм можна і у 2Б11 зарядити, чому тільки ці?
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07.05.2024 23:21 Відповісти
Або в "Молот" шо розроблений на основі 2Б11
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07.05.2024 23:23 Відповісти
Ще у СРСРС знали, що мінами калібром 3,2 дюйма можна стріляти з мінометів калібром 82 мм., але не навпаки. 3,2 дюйма х 25.4 = 81.28 мм. І навіть для своїх мінометів тому й вибрали такий калібр.
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07.05.2024 23:31 Відповісти
звісно можно, але обтюрація при цьому настільки непрогнозована, що про більш-менш прицільну стрільбу можно забути.
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07.05.2024 23:37 Відповісти
Дурниці, це міномет, а не пушка чи гаубиця. Тиск у каналі стволу значно нижчий, ніж у класичних артсистем.
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08.05.2024 00:01 Відповісти
я не порівнював тиск у каналі стволів, а вказав на непрогнозовані похибки через обтюрацію, які унеможливлюють адекватне корегування наступного пострілу по цілі.
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08.05.2024 00:06 Відповісти
Обтюра́ція (від лат. obturare - «затуляти, затикати») - забезпечення герметизації каналу ствола при пострілі, тобто створення умов у стволі вогнепальної зброї, при яких порохові гази працюють за призначенням, розширюючись позаду кулі чи снаряда без прориву їх в ту чи іншу сторону, що збільшує ефективність і безпеку застосування зброї.

Завдання обтюрації при пострілі:

обтюрація кулі (снаряда), що перешкоджає прориву порохових газів між нею і стінками ствола;
обтюрація казенного (заднього) зрізу ствола в казеннозарядній зброї, що перешкоджає прориву порохових газів у бік стрільця.

До чого тут точність стрільби? Міни взагалі стабілізуються у польоті за допомогою оперення.
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08.05.2024 08:52 Відповісти
при кожному наступному пострілі прорив газів буде з будь-якої випадкової сторони каналу ствола, тому коригування прицілу наступного пострілу не буде мати сенсу. Що не зрозуміло?
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08.05.2024 08:58 Відповісти
Прорив газів буде однаковий, тиск сам вирівняє міну у каналі стволу. З якого переляку з будь-якої випадкової сторони?
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08.05.2024 09:49 Відповісти
тому що її там калатає, як гівно в ополонці, що відбувається у будь-якій зброї при катастрофічному зносі ствола.
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08.05.2024 10:08 Відповісти
При катастрофічному зносі ствола його міняють, щоби не розірвало, а не тому що купчастість знижується.
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08.05.2024 10:31 Відповісти
тобто при зносі ствола, по вашій логіці, кучність не знижується?
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08.05.2024 10:36 Відповісти
Не треба плутати нарізні стволи з гладкими, зовсім інша залежність.
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08.05.2024 10:49 Відповісти
https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/%D0%A1%D0%92%D0%9F_07-_07_274_%D0%94%D0%9E%D0%92_%D0%97_%D0%92%D0%98%D0%9A_%D0%9C%D0%86%D0%9D_%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0_%D0%9C%D0%86%D0%9D_%D0%A0%D0%86%D0%97_%D0%92%D0%98%D0%A0_%D0%9A%D0%A0_%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D.pdf ДОВІДНИК "З ВИКОРИСТАННЯ МІНОМЕТНИХ ПОСТРІЛІВ ТА МІНОМЕТІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ, НАДАНИХ КРАЇНАМИ-ПАРТНЕРАМИ"
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08.05.2024 09:56 Відповісти
і що там написано? що постріл міною 81 мм з ствола 82 мм забезпечує достатню точність після коригування?
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08.05.2024 10:06 Відповісти
Там є таблиці стрільби, мінами 81 мм з мінометів 82 мм. Що не зрозуміло?
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08.05.2024 10:26 Відповісти
це від бідності?? Британці були б вахуі. На якій сторінці?
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08.05.2024 10:33 Відповісти
Я з ранку не подаю.
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08.05.2024 10:34 Відповісти
а, зрозумів. Тобто таблиці стрільби мінами 81 мм з мінометів 82 мм нема.
Тема закрита.
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08.05.2024 10:46 Відповісти
Ну, якщо ліньки погортати сторінки...
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08.05.2024 10:50 Відповісти
та начебто гортав. Скрізь пишуть "Під час застосування 82-мм міномета необхідно
використовувати Таблиці стрільби для даного зразка озброєння."
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08.05.2024 10:54 Відповісти
Ну, дістав... З самого початку - 1. МАТРИЦЯ СУМІСНОСТІ МІНОМЕТНИХ ПОСТРІЛІВ З МІНОМЕТАМИ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ. Там якою міною 81 мм можна стріляти з миномету 82 мм.
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08.05.2024 11:06 Відповісти
а, побачив. Дійсно, для міни М/49. Дякую за лікнеп і розширення знань.
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08.05.2024 11:17 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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07.05.2024 22:33 Відповісти
невдала спроба, кацапе.
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07.05.2024 22:40 Відповісти
Не плутайте диверсію на місцях і зраду керівництва країни
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07.05.2024 22:42 Відповісти
Так і є. Але більш в приднічтроввії як то так. Молдова є і буде
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07.05.2024 23:07 Відповісти
По теме статьи есть что сказать? Или просто раздрая подкинуть?
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07.05.2024 23:41 Відповісти
От так от... Косово - респект!!!
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07.05.2024 23:00 Відповісти
Дякуємо браттям косоварам !

а от браттям сербам - ганьба !
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07.05.2024 23:16 Відповісти
Так серби - не браття. Хорвати - браття. Столиця Білої Хорватії - Стільсько - у Галичині. У VII столітті частина білих зорватів мігрувала з території Галичини у Далмацію.
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08.05.2024 09:15 Відповісти
Серби такі але не прості люди , це Білорусія але там . Мовчить бо всі в Європі
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07.05.2024 23:42 Відповісти
Країна менша в два рази за Львівську область надасть снаряди і техніку. І тільки наш найвеличніший Лідер клав асфальт на виробництво тих же снарядів і техніки.
Дотиків-поцілунків-обнімашок!
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08.05.2024 09:05 Відповісти
 
 