Росія має програти війну проти України задля безпеки Європи, - глава МЗС Косово Ґервалла-Шварц
Міністерка закордонних справ Косова Доніка Ґервалла-Шварц заявила, що її країні й надалі буде притримувати України, попри те, що Київ не визнав незалежність Косова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Косова заявила в інтерв'ю Associated Press.
"Україна не визнала республіку Косово як державу, але ми справді точно знаємо, через що проходить Україна", - зазначила Ґервалла-Шварц.
Вона додала. що для безпеки України та Європи є лише одне рішення.
"Програти війну може лише Росія, а виграти цю війну - Україна. Інакше Європі слід готуватися до інших конфліктів на нашому континенті", - зауважила глава МЗС Косова.
Вона додала, що Косово є невеликою державою з "дуже скромними можливостями для надання допомоги", але країна намагалася бути корисною для України й без вагань демонструвала "безумовну підтримку та симпатію".
Нагадаємо. днями влада Косово анонсувала пакет військової допомоги Україні. За попередньою інформацією до нього увійдуть боєприпаси до мінометів калібрів 120 мм, 60 мм і 81 мм.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06
100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет.(С)
Пильнуймо за Україною!! 20 травня наближається !