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Росія має програти війну проти України задля безпеки Європи, - глава МЗС Косово Ґервалла-Шварц

Доніка Ґервалла-Шварц: Росія має програти війну

Міністерка закордонних справ Косова Доніка Ґервалла-Шварц заявила, що її країні й надалі буде притримувати України, попри те, що Київ не визнав незалежність Косова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Косова заявила в інтерв'ю Associated Press.

"Україна не визнала республіку Косово як державу, але ми справді точно знаємо, через що проходить Україна", - зазначила Ґервалла-Шварц.

Вона додала. що для безпеки України та Європи є лише  одне рішення.

"Програти війну може лише Росія, а виграти цю війну - Україна. Інакше Європі слід готуватися до інших конфліктів на нашому континенті", - зауважила глава МЗС Косова.

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Вона додала, що Косово є невеликою державою з "дуже скромними можливостями для надання допомоги", але країна намагалася бути корисною для України й без вагань демонструвала "безумовну підтримку та симпатію".

Нагадаємо. днями влада Косово анонсувала пакет військової допомоги Україні. За попередньою інформацією до нього увійдуть боєприпаси до мінометів калібрів 120 мм, 60 мм і 81 мм.

Автор: 

Косово (93) Україна (5868) допомога і підтримка (1156)


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надалі буде притримувати України...

Хтось добре святкує зранку...
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09.05.2024 08:59 Відповісти
Закінчуйте святкувати Пасху та день перемоги!!!
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09.05.2024 09:02 Відповісти
Навіть порівнювати із зеленським, її неможливо!! Просто перестать стрелять…. Где то па сєрєдінє…. Акакаяразніца ….
Ситуацію в Україні, чітко ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ самі Українці!
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06

100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет.(С)
Пильнуймо за Україною!! 20 травня наближається !
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09.05.2024 09:07 Відповісти
Косовари знають,що таке війна
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09.05.2024 09:10 Відповісти
 
 