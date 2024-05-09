Росія має програти війну проти України задля безпеки Європи, - глава МЗС Косово Ґервалла-Шварц

Міністерка закордонних справ Косова Доніка Ґервалла-Шварц заявила, що її країні й надалі буде притримувати України, попри те, що Київ не визнав незалежність Косова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Косова заявила в інтерв'ю Associated Press.

"Україна не визнала республіку Косово як державу, але ми справді точно знаємо, через що проходить Україна", - зазначила Ґервалла-Шварц.

Вона додала. що для безпеки України та Європи є лише одне рішення.

"Програти війну може лише Росія, а виграти цю війну - Україна. Інакше Європі слід готуватися до інших конфліктів на нашому континенті", - зауважила глава МЗС Косова.

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Вона додала, що Косово є невеликою державою з "дуже скромними можливостями для надання допомоги", але країна намагалася бути корисною для України й без вагань демонструвала "безумовну підтримку та симпатію".

Нагадаємо. днями влада Косово анонсувала пакет військової допомоги Україні. За попередньою інформацією до нього увійдуть боєприпаси до мінометів калібрів 120 мм, 60 мм і 81 мм.