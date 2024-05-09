Неприйнятно, якщо Україна робить крок до членства, а ЄС - ні, - Мецола
Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ЄС також має робити крок на зустріч Україні, яка прагне вступити до Євросоюзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Укрінформу.
Президентка Європейського парламенту вважає, що процес розширення вимагає від країни виконання всіх критеріїв, водночас й країни-члени мають визнавати факт їхнього виконання.
"Це те, на що я як обрана представниця можу обґрунтовано розраховувати. І в Європарламенті ми продовжуватимемо обґрунтовано очікувати, що кожен з 27 глав держав і урядів продовжуватиме йти цим шляхом", - зазначила Мецола.
За її словами, цей процес не буде легким і є особливим для кожної держави.
"Але як ми зможемо дивитися українцям в очі, коли ми їм заявили, що "будемо з вами на кожному кроці вашого шляху", і якщо ви робите наступний крок, а ми ні? Для мене це неприйнятно", - наголосила Мецола.
Президентка Європарламенту відзначила досягнення серйозних результатів Україною на шляху до членства в ЄС та заявила, що налаштована "обережно оптимістично".
Також Мецола запевнила, що Європарламент продовжить допомагати синхронізувати закони України до права ЄС разом із Верховною Радою.
Членство України в ЄС
Нагадаємо, посол ЄС Катаріна Матернова вважає, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що переговори про членство України в ЄС можуть початися ще до кінця червня.
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