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Неприйнятно, якщо Україна робить крок до членства, а ЄС - ні, - Мецола

мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ЄС також має робити крок на зустріч Україні, яка прагне вступити до Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Укрінформу.

Президентка Європейського парламенту вважає, що процес розширення вимагає від країни виконання всіх критеріїв, водночас й країни-члени мають визнавати факт їхнього виконання.

"Це те, на що я як обрана представниця можу обґрунтовано розраховувати. І в Європарламенті ми продовжуватимемо обґрунтовано очікувати, що кожен з 27 глав держав і урядів продовжуватиме йти цим шляхом", - зазначила Мецола.

За її словами, цей процес не буде легким і є особливим для кожної держави.

Також читайте: Україна бореться не лише за свою територію, а й за європейський шлях. Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, - Мецола

"Але як ми зможемо дивитися українцям в очі, коли ми їм заявили, що "будемо з вами на кожному кроці вашого шляху", і якщо ви робите наступний крок, а ми ні? Для мене це неприйнятно", - наголосила Мецола.

Президентка Європарламенту відзначила досягнення серйозних результатів Україною на шляху до членства в ЄС та заявила, що налаштована "обережно оптимістично".

Також Мецола запевнила, що Європарламент продовжить допомагати синхронізувати закони України до права ЄС разом із Верховною Радою.

Членство України в ЄС

Нагадаємо, посол ЄС Катаріна Матернова вважає, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що переговори про членство України в ЄС можуть початися ще до кінця червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися якнайшвидше, - Мецола

Автор: 

Європарламент (1042) членство в ЄС (1232) Мецола Роберта (99)


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Топ коментарі
+5
Крок до ЕС....
Закриття та посилення Західних кордонів.
Так так ...
Це Потужний Крок...
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09.05.2024 17:28
+2
Бідних родичів ніхто не любить...
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09.05.2024 17:34
+2
Чем быстрее сделаем заявление о выходе из Будапештского сговора, и востановлении статуса страны с ЯО, тем быстрее примут. Пора эту оперетку, что тянется с 2007г заканчивать! Нам терять уже нечего, ведь очень много потеряно. Пробуем всё что не запрещено! Иран у кого то спрашивал? И в сто первый раз напоминаю слова одной киевлянки, что родилась на Бессарабке в 1898г. ,, У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим!,, Голда Меир.
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09.05.2024 18:59
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Крок до ЕС....
Закриття та посилення Західних кордонів.
Так так ...
Це Потужний Крок...
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09.05.2024 17:28 Відповісти
Бідних родичів ніхто не любить...
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09.05.2024 17:34 Відповісти
Та пох..й всім на ваш єс. Скільки можна цю мантру повторювати? У нас війна й розруха, тисячі смертей щодня, а ви балачки про свій вступ не припиняєте.
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09.05.2024 17:55 Відповісти
"Європарламент продовжить допомагати синхронізувати закони України до права ЄС разом із Верховною Радою"

Ви взагалі бачили ті закони, які зараз штампуються зебілами і ригами? Яке там право? Клоуни
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09.05.2024 17:57 Відповісти
Про які кроки в ЄС може йти мова, коли ЗЕкраїна швидко перетворюється на КНДР, адже тут вже не працює Конституція, ігноруються всі існуючі права людей, кордони перекрито, відкрито діють дискримінація та утиски за статевою та віковою ознаками і т.п.? Все це жодним чином не відповідає європейським цінностям.
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09.05.2024 17:58 Відповісти
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09.05.2024 18:03 Відповісти
Чем быстрее сделаем заявление о выходе из Будапештского сговора, и востановлении статуса страны с ЯО, тем быстрее примут. Пора эту оперетку, что тянется с 2007г заканчивать! Нам терять уже нечего, ведь очень много потеряно. Пробуем всё что не запрещено! Иран у кого то спрашивал? И в сто первый раз напоминаю слова одной киевлянки, что родилась на Бессарабке в 1898г. ,, У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим!,, Голда Меир.
показати весь коментар
09.05.2024 18:59 Відповісти
Шаг зеленской УКраины к членству в ЕС - это отказ от прав человека и выборов *? А может - политические преследования - шаг зеленской УКраины к членству в ЕС? ИЛи позвоночные суды, абсурдные дела , грубейшие нарушения парламентаризма..ого..! Да это не шаги...Смотрите - зеленская УКраина бегом бежит ..правда, в другую от ЕС сторону
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09.05.2024 19:09 Відповісти
Кому в Євросоюзі потрібна найбільш корумпована країна Європи?Полякам Євросоюз,після вступу ,перечисляв значні кошти для підтримки економіки,і надалі продовжує це робити.Неважко здогадатись куди зникнуть кошти Євросоюзу,котрі б вони виділили у разі вступу України в цю спільноту.
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09.05.2024 20:34 Відповісти
Вони ж цю корупцію і розвивають,виділяючи гроші і не створивши ні одного органу для контролю за ними....це як пустити лисицю в курятник і думати що вона вегетаріанець...
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10.05.2024 05:56 Відповісти
Головне що Угорщина вже там...от покидьки ліцемірні...
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10.05.2024 05:52 Відповісти
 
 