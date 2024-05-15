Первое важное условие для вступления в ЕС Украина уже выполнила, – польский министр Шлапка

Подавляющее большинство стран Евросоюза поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

Об этом заявил министр по вопросам ЕС в польском правительстве Адам Шлапка во время дискуссии на тему "Восстановление Украины: вызовы и возможности", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, после Революции Достоинства, начала агрессии РФ против Украины в 2014 году и полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года украинское общество уже не имело никаких сомнений относительно направления интеграции с западным миром.

Шлапка также отметил, что в Украине сейчас есть согласие элит и целого общества относительно вступления в ЕС, "что является первым необходимым условием евроинтеграции, которое Украина уже выполнила".

Вторым необходимым условием на этом пути он назвал непрерывность процесса евроинтеграции Украины и достижение прогресса в этом вопросе.

"Даже если этот процесс не завершится быстро, а он будет долговременным, даже если он будет сложным, то он должен активно продвигаться вперед. В этом вопросе подавляющее большинство стран ЕС поддерживает Украину, а Польша является в авангарде этих стран. Мы очень сильно давим, чтобы были приняты переговорные рамки, которые позволят открывать следующие переговорные кластеры", - пояснил Шлапка.

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Членство Украины в ЕС

Ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.

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