Зеленський про переговори щодо вступу в ЄС: "Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими"
Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.
"Залишилася тільки політика. Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали", - пояснив він.
Членство України в ЄС
Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.
Президент Латвії Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України.
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Одне з двох - або Зеленський зовсім не розуміє, що читає з суфлера, або він мега-професійне але пустоголове брехло. Неможливо тупанути таке і не лусьнути чи від сміху, чи від сорому.
фіца не дасть збрехати