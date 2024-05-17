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Новини Війна
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Зеленський про переговори щодо вступу в ЄС: "Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими"

Зеленський прокоментував переговори про вступ до Євросоюзу

Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

"Залишилася тільки політика. Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали", - пояснив він.

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Членство України в ЄС

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Президент Латвії Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23691) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13316)


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Да что тут предлагать… А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет!©
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17.05.2024 14:50 Відповісти
"...Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу..."

Одне з двох - або Зеленський зовсім не розуміє, що читає з суфлера, або він мега-професійне але пустоголове брехло. Неможливо тупанути таке і не лусьнути чи від сміху, чи від сорому.
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17.05.2024 14:54 Відповісти
Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Джерело:

фіца не дасть збрехати
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17.05.2024 14:57 Відповісти
Я так понимаю что Сунь-Цзы читают все, даже зуммеры и только один тупой зепрезидент даже не знает кто это такой и о чем он писал. Ну судя по тому что союзы врага разрушает как раз раша и что из союзников врага делает своими союзниками раша, а не Украина.
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17.05.2024 15:30 Відповісти
Втомився Литвин, втратив нюх, тому і пише різну нісенітницю для вави
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17.05.2024 16:14 Відповісти
та ні. гадаю, що його просто перед самою зустріччю із журналістами торкнуло
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17.05.2024 16:59 Відповісти
 
 