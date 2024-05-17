Зеленский о переговорах относительно вступления в ЕС: "Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще"

Украина сделала все возможное для открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

"Осталась только политика. Инструментально и операционно мы сделали все, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немножко проще. Мы активно с ними работали", - пояснил он.

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Членство Украины в ЕС

Ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.

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