Зеленский о переговорах относительно вступления в ЕС: "Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще"
Украина сделала все возможное для открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.
"Осталась только политика. Инструментально и операционно мы сделали все, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немножко проще. Мы активно с ними работали", - пояснил он.
Членство Украины в ЕС
Ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.
Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.
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Одне з двох - або Зеленський зовсім не розуміє, що читає з суфлера, або він мега-професійне але пустоголове брехло. Неможливо тупанути таке і не лусьнути чи від сміху, чи від сорому.
фіца не дасть збрехати