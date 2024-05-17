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Новости Война
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Зеленский о переговорах относительно вступления в ЕС: "Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще"

Зеленський прокоментував переговори про вступ до Євросоюзу

Украина сделала все возможное для открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

"Осталась только политика. Инструментально и операционно мы сделали все, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немножко проще. Мы активно с ними работали", - пояснил он.

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Членство Украины в ЕС

Ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) членство в ЕС (997) Евросоюз (17063)


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Да что тут предлагать… А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет!©
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17.05.2024 14:50 Ответить
"...Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу..."

Одне з двох - або Зеленський зовсім не розуміє, що читає з суфлера, або він мега-професійне але пустоголове брехло. Неможливо тупанути таке і не лусьнути чи від сміху, чи від сорому.
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17.05.2024 14:54 Ответить
Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Джерело:

фіца не дасть збрехати
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17.05.2024 14:57 Ответить
Я так понимаю что Сунь-Цзы читают все, даже зуммеры и только один тупой зепрезидент даже не знает кто это такой и о чем он писал. Ну судя по тому что союзы врага разрушает как раз раша и что из союзников врага делает своими союзниками раша, а не Украина.
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17.05.2024 15:30 Ответить
Втомився Литвин, втратив нюх, тому і пише різну нісенітницю для вави
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17.05.2024 16:14 Ответить
та ні. гадаю, що його просто перед самою зустріччю із журналістами торкнуло
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17.05.2024 16:59 Ответить
 
 