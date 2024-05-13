Вступление Украины в ЕС не может быть только обещанием и продолжаться вечно, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда призвал ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

Об этом он заявил во время церемонии принятия присяги у четырех новых министров польского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС 20 лет назад открыл для нас свои ворота благодаря нашему вступлению в ЕС. Давайте приведем к тому же, сделаем все возможное, чтобы эти ворота также открылись для Украины, Молдовы, стран Западных Балкан, чтобы это не был процесс вступления, который длится вечно, чтобы это не были только обещания, а чтобы эти страны действительно оказались в ЕС", - сказал польский президент.

Дуда напомнил, что хотел бы, чтобы во время Польского председательства в ЕС в первой половине следующего года было проведение два важных саммита: ЕС-США и ЕС-Украина, что связано с поддержкой Евросоюзом Киева в вопросах российской агрессии и членства Украины в ЕС.

"Я надеюсь, что саммит ЕС-Украина будет возможность организовать примерно в годовщину российского нападения, чтобы акцентировать наше европейское сопротивление против российского империализма и дать сигнал, что ЕС сделает все возможное, чтобы затормозить этот империализм", - подытожил он.

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