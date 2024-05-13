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Вступление Украины в ЕС не может быть только обещанием и продолжаться вечно, - Дуда

Дуда закликав пришвидшити вступ України до ЄС

Президент Польши Анджей Дуда призвал ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

Об этом он заявил во время церемонии принятия присяги у четырех новых министров польского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС 20 лет назад открыл для нас свои ворота благодаря нашему вступлению в ЕС. Давайте приведем к тому же, сделаем все возможное, чтобы эти ворота также открылись для Украины, Молдовы, стран Западных Балкан, чтобы это не был процесс вступления, который длится вечно, чтобы это не были только обещания, а чтобы эти страны действительно оказались в ЕС", - сказал польский президент.

Дуда напомнил, что хотел бы, чтобы во время Польского председательства в ЕС в первой половине следующего года было проведение два важных саммита: ЕС-США и ЕС-Украина, что связано с поддержкой Евросоюзом Киева в вопросах российской агрессии и членства Украины в ЕС.

"Я надеюсь, что саммит ЕС-Украина будет возможность организовать примерно в годовщину российского нападения, чтобы акцентировать наше европейское сопротивление против российского империализма и дать сигнал, что ЕС сделает все возможное, чтобы затормозить этот империализм", - подытожил он.

Также читайте: Дуда подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии

Автор: 

членство в ЕС (1002) Евросоюз (17088) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+8
Треба лише зробити перший крок - вигнати драною мітлою Єрмака-Зеленського і тих п'ять-шість "менеджерів" - кремлівських щурів.
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13.05.2024 15:43
+7
Європа не така дурна, як би нам не хотілося. Країна, яка спочатку свідомо обирає урку (і всі все знають), а потім бубочку з телевізора - викликає масу запитань у притомних людей.
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13.05.2024 15:58
+3
Вступ України до ЄС може бути лише обіцянкою.
Це і є -обіцянкою
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13.05.2024 15:59
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Ну так - Чапутова сказала до 2030р - нічого не світить
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13.05.2024 15:42 Ответить
Матернова
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13.05.2024 15:51 Ответить
Так так - попутав
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13.05.2024 15:52 Ответить
Треба лише зробити перший крок - вигнати драною мітлою Єрмака-Зеленського і тих п'ять-шість "менеджерів" - кремлівських щурів.
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13.05.2024 15:43 Ответить
Пане Дуда, все можліво.
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13.05.2024 15:51 Ответить
Декому не потрібен ЄС. Вони його замість моркви громадянам перед носом підвісили і поганяють їх, їдучі на їх спинах.
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13.05.2024 15:55 Ответить
Владі більше нічого немає обіцяти українцям. А вступ до ЄС, до НАТО можна обіцяти вічно. Більшість буде вірити.
Більшість повірило про зарплати вчителям 4.000$ , хоча таких зарплат у вчителів немає в Європі. Повірили в кінець епоху бідності і так дальше...Ну і поржали.
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13.05.2024 18:10 Ответить
Європа не така дурна, як би нам не хотілося. Країна, яка спочатку свідомо обирає урку (і всі все знають), а потім бубочку з телевізора - викликає масу запитань у притомних людей.
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13.05.2024 15:58 Ответить
Красиво сказано і нам приємно. А ж рольниками і мисливцями узгодив?
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13.05.2024 15:59 Ответить
Вступ України до ЄС може бути лише обіцянкою.
Це і є -обіцянкою
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13.05.2024 15:59 Ответить
Україна ніяк не може відірватись,від того савітського,імперського..
Коли ми відірвемось-цар,бог і влада,от тільки тоді,ми оберем шлях, по якому захочемо йти
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13.05.2024 16:06 Ответить
Ну, наприклад, для Туреччини він, скоріше всього, буде тривати вічно. Схоже, що Ердоган це зрозумів, тому й така політика.
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13.05.2024 16:29 Ответить
Це тому,що іслам більш всього об'єднує людей,чим інші релігіїПо карану на першому місті приклонятися лише богу,на другому шанувати вік людини і батьків, третьє не бути зрадником.Єрдоган не може поступитися устоями ісламу.Ататюрк з турка зробив цивільну людину але устоями ісламу не поступився.Європа пережила стільки війн на протязі віков і не хоче понування ісламу у себе.І щоб це противорічє не привело к дуже поганим наслідкам Європа ставить умови Туреччині не прємливі до неї.Зауважди свою увагу,яка велика кількіст працює в Європі.І на даний час це влаштовує дві сторони.І так може продовжуватися сторічями Європа в Туреччіні зацікавлена і Туреччина в Європі.
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13.05.2024 17:52 Ответить
Україна обов'язково буде в ЄС,тому що українці є європейською нацією..Їх життя проходило в імперіях.А у 1917 царська імперія перетворилася в червонопузих большивіків.Їх наслідки шалені.Як приклад: відбувся з нашего президента, до *мозга костей*, совок. Та і населеннє такеж саме.ФАКТ - вибори 2019 році.Європейці добре знають яка у нас держава,а також усі разноманітні держави європейського контененту. І якаб Україна зараз не була,вони зацікавлені в приєднанні її до ЄС.Вони твердо впевнені,що зеленський там буде при владі дуже-дуже малий термін.Вони знають прагнення українців завдяки відбувшимся Майданам,на яких і відбулась справжня Україна.А то що 73%, та прихильників різних партій,які теж дужи хворі(біля 20%),впевнені що це швидко вилікується, коли Україна буде в ЄС.З Зеленським майбутнього,справжнього европейського нема!!!, неглядачі на те чі будимо ми в ЄС чі ні.
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13.05.2024 17:12 Ответить
Вступ України до ЄС не може бути лише обіцянкою та тривати вічно
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13.05.2024 17:49 Ответить
Представляю собі реакцію європейців, коли вони побачуть регулярні побиться ТЦК-кашниками українців на вулицях України.
Коли побачуть коли українців просто викрадають ці ТЦК-кашники, іноді навіть при цьому присутня поліція.
Європейці просто ужаснуться цьому і скажуть що дикарі в ЄС їм не потрібні, що вони з дикарями не хочуть нічого спільного мати.

І таких прикладів сотні можна навести. Тут і яйця по 17 грн і багато іншого. Дуда, а як там польскі фермери ? Вони також за вступ України до ЄС ?
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13.05.2024 18:07 Ответить
 
 