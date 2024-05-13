Вступ України до ЄС не може бути лише обіцянкою та тривати вічно, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав прискорити процес вступу України до ЄС.

Про це він заявив під час церемонії прийняття присяги у чотирьох нових міністрів польського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС 20 років тому відчинив для нас свої ворота завдяки нашому вступу до ЄС. Призведімо до того самого, зробімо усе можливе, щоб ці ворота також відчинилися для України, Молдови, країн Західних Балкан, щоб це не був процес вступу, який триває вічно, щоб це не були лише обіцянки, а щоб ці країни дійсно опинилися в ЄС", - сказав польський президент.

Дуда нагадав, що хотів би, аби під час Польського головування в ЄС у першій половині наступного року було проведення два важливі саміти: ЄС-США та ЄС-Україна, що пов’язано з підтримкою Євросоюзом Києва у питаннях російської агресії і членства України в ЄС.

"Я сподіваюся, що саміт ЄС-Україна буде змога організувати приблизно в річницю російського нападу, аби акцентувати наш європейський спротив проти російського імперіалізму і дати сигнал, шо ЄС зробить все можливе, щоб загальмувати цей імперіалізм", - підсумував він.

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