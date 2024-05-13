Вступ України до ЄС не може бути лише обіцянкою та тривати вічно, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда закликав прискорити процес вступу України до ЄС.
Про це він заявив під час церемонії прийняття присяги у чотирьох нових міністрів польського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"ЄС 20 років тому відчинив для нас свої ворота завдяки нашому вступу до ЄС. Призведімо до того самого, зробімо усе можливе, щоб ці ворота також відчинилися для України, Молдови, країн Західних Балкан, щоб це не був процес вступу, який триває вічно, щоб це не були лише обіцянки, а щоб ці країни дійсно опинилися в ЄС", - сказав польський президент.
Дуда нагадав, що хотів би, аби під час Польського головування в ЄС у першій половині наступного року було проведення два важливі саміти: ЄС-США та ЄС-Україна, що пов’язано з підтримкою Євросоюзом Києва у питаннях російської агресії і членства України в ЄС.
"Я сподіваюся, що саміт ЄС-Україна буде змога організувати приблизно в річницю російського нападу, аби акцентувати наш європейський спротив проти російського імперіалізму і дати сигнал, шо ЄС зробить все можливе, щоб загальмувати цей імперіалізм", - підсумував він.
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Більшість повірило про зарплати вчителям 4.000$ , хоча таких зарплат у вчителів немає в Європі. Повірили в кінець епоху бідності і так дальше...Ну і поржали.
Це і є -обіцянкою
Коли ми відірвемось-цар,бог і влада,от тільки тоді,ми оберем шлях, по якому захочемо йти
неможе бути лише обіцянкою та тривати вічно
Коли побачуть коли українців просто викрадають ці ТЦК-кашники, іноді навіть при цьому присутня поліція.
Європейці просто ужаснуться цьому і скажуть що дикарі в ЄС їм не потрібні, що вони з дикарями не хочуть нічого спільного мати.
І таких прикладів сотні можна навести. Тут і яйця по 17 грн і багато іншого. Дуда, а як там польскі фермери ? Вони також за вступ України до ЄС ?