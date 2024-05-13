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Новини
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Вступ України до ЄС не може бути лише обіцянкою та тривати вічно, - Дуда

Дуда закликав пришвидшити вступ України до ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда закликав прискорити процес вступу України до ЄС.

Про це він заявив під час церемонії прийняття присяги у чотирьох нових міністрів польського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС 20 років тому відчинив для нас свої ворота завдяки нашому вступу до ЄС. Призведімо до того самого, зробімо усе можливе, щоб ці ворота також відчинилися для України, Молдови, країн Західних Балкан, щоб це не був процес вступу, який триває вічно, щоб це не були лише обіцянки, а щоб ці країни дійсно опинилися в ЄС", - сказав польський президент.

Дуда нагадав, що хотів би, аби під час Польського головування в ЄС у першій половині наступного року було проведення два важливі саміти: ЄС-США та ЄС-Україна, що пов’язано з підтримкою Євросоюзом Києва у питаннях російської агресії і членства України в ЄС.

"Я сподіваюся, що саміт ЄС-Україна буде змога організувати приблизно в річницю російського нападу, аби акцентувати наш європейський спротив проти російського імперіалізму і дати сигнал, шо ЄС зробить все можливе, щоб загальмувати цей імперіалізм", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда підтвердив свою участь у саміті миру в Швейцарії

Автор: 

членство в ЄС (1236) Євросоюз (13358) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+8
Треба лише зробити перший крок - вигнати драною мітлою Єрмака-Зеленського і тих п'ять-шість "менеджерів" - кремлівських щурів.
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13.05.2024 15:43
+7
Європа не така дурна, як би нам не хотілося. Країна, яка спочатку свідомо обирає урку (і всі все знають), а потім бубочку з телевізора - викликає масу запитань у притомних людей.
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13.05.2024 15:58
+3
Вступ України до ЄС може бути лише обіцянкою.
Це і є -обіцянкою
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13.05.2024 15:59
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Ну так - Чапутова сказала до 2030р - нічого не світить
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13.05.2024 15:42 Відповісти
Матернова
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13.05.2024 15:51 Відповісти
Так так - попутав
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13.05.2024 15:52 Відповісти
Треба лише зробити перший крок - вигнати драною мітлою Єрмака-Зеленського і тих п'ять-шість "менеджерів" - кремлівських щурів.
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13.05.2024 15:43 Відповісти
Пане Дуда, все можліво.
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13.05.2024 15:51 Відповісти
Декому не потрібен ЄС. Вони його замість моркви громадянам перед носом підвісили і поганяють їх, їдучі на їх спинах.
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13.05.2024 15:55 Відповісти
Владі більше нічого немає обіцяти українцям. А вступ до ЄС, до НАТО можна обіцяти вічно. Більшість буде вірити.
Більшість повірило про зарплати вчителям 4.000$ , хоча таких зарплат у вчителів немає в Європі. Повірили в кінець епоху бідності і так дальше...Ну і поржали.
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13.05.2024 18:10 Відповісти
Європа не така дурна, як би нам не хотілося. Країна, яка спочатку свідомо обирає урку (і всі все знають), а потім бубочку з телевізора - викликає масу запитань у притомних людей.
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13.05.2024 15:58 Відповісти
Красиво сказано і нам приємно. А ж рольниками і мисливцями узгодив?
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13.05.2024 15:59 Відповісти
Вступ України до ЄС може бути лише обіцянкою.
Це і є -обіцянкою
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13.05.2024 15:59 Відповісти
Україна ніяк не може відірватись,від того савітського,імперського..
Коли ми відірвемось-цар,бог і влада,от тільки тоді,ми оберем шлях, по якому захочемо йти
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13.05.2024 16:06 Відповісти
Ну, наприклад, для Туреччини він, скоріше всього, буде тривати вічно. Схоже, що Ердоган це зрозумів, тому й така політика.
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13.05.2024 16:29 Відповісти
Це тому,що іслам більш всього об'єднує людей,чим інші релігіїПо карану на першому місті приклонятися лише богу,на другому шанувати вік людини і батьків, третьє не бути зрадником.Єрдоган не може поступитися устоями ісламу.Ататюрк з турка зробив цивільну людину але устоями ісламу не поступився.Європа пережила стільки війн на протязі віков і не хоче понування ісламу у себе.І щоб це противорічє не привело к дуже поганим наслідкам Європа ставить умови Туреччині не прємливі до неї.Зауважди свою увагу,яка велика кількіст працює в Європі.І на даний час це влаштовує дві сторони.І так може продовжуватися сторічями Європа в Туреччіні зацікавлена і Туреччина в Європі.
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13.05.2024 17:52 Відповісти
Україна обов'язково буде в ЄС,тому що українці є європейською нацією..Їх життя проходило в імперіях.А у 1917 царська імперія перетворилася в червонопузих большивіків.Їх наслідки шалені.Як приклад: відбувся з нашего президента, до *мозга костей*, совок. Та і населеннє такеж саме.ФАКТ - вибори 2019 році.Європейці добре знають яка у нас держава,а також усі разноманітні держави європейського контененту. І якаб Україна зараз не була,вони зацікавлені в приєднанні її до ЄС.Вони твердо впевнені,що зеленський там буде при владі дуже-дуже малий термін.Вони знають прагнення українців завдяки відбувшимся Майданам,на яких і відбулась справжня Україна.А то що 73%, та прихильників різних партій,які теж дужи хворі(біля 20%),впевнені що це швидко вилікується, коли Україна буде в ЄС.З Зеленським майбутнього,справжнього европейського нема!!!, неглядачі на те чі будимо ми в ЄС чі ні.
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13.05.2024 17:12 Відповісти
Вступ України до ЄС не може бути лише обіцянкою та тривати вічно
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13.05.2024 17:49 Відповісти
Представляю собі реакцію європейців, коли вони побачуть регулярні побиться ТЦК-кашниками українців на вулицях України.
Коли побачуть коли українців просто викрадають ці ТЦК-кашники, іноді навіть при цьому присутня поліція.
Європейці просто ужаснуться цьому і скажуть що дикарі в ЄС їм не потрібні, що вони з дикарями не хочуть нічого спільного мати.

І таких прикладів сотні можна навести. Тут і яйця по 17 грн і багато іншого. Дуда, а як там польскі фермери ? Вони також за вступ України до ЄС ?
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13.05.2024 18:07 Відповісти
 
 