Глава Мінфіну США Єллен закликала банки ЄС дотримуватися санкцій проти РФ
Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівників європейських банків активізувати зусилля для унеможливлювання ухилення Росії від санкцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Під час зустрічі з банкірами Єллен заявила, що вторинні санкції, запроваджені в грудні 2023 року, зірвали зусилля Росії з закупівлі товарів, необхідних для її війни в Україні, але потрібно провести додаткову роботу.
"Я закликаю всі установи вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог і посилити увагу до спроб Росії ухилитися", - сказала міністерка.
"Прошу вас переконатися, що ваші філії та дочірні компанії за кордоном суворо дотримуються вашої глобальної політики дотримання санкцій", - додала глава Мінфіну США.
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Роман с камнем
показати весь коментар21.05.2024 11:21 Відповісти Мені подобається 1
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Сергей Пупкин #448649
показати весь коментар21.05.2024 12:00 Відповісти Мені подобається 1
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