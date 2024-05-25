Министры финансов G7 поддержали план использования российских активов для Украины

Министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Financial Times, которая ознакомилась с проектом коммюнике встречи министров.

Как отмечается, обсуждение министров основывалось на предложении США, распространенном накануне встречи в итальянском городе Стреза, выдать Украине кредит в размере почти 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около 190 млрд евро.

Министры заявили, что они "достигли прогресса" в проработке вариантов "вывода" прибылей, согласно проекту коммюнике. Они добавили, что лидерам G7 будут представлены варианты того, как выстроить кредит до саммита в июне.

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Кроме того, они пообещали продолжать давить на Китай, чтобы он сократил промышленные субсидии, которые, по их мнению, вытесняют западных конкурентов из бизнеса, и заявили, что реализация наиболее значимой глобальной налоговой сделки за более чем столетие является "главным приоритетом".

Как рассказали лица, знакомые с ходом переговоров, многие детали кредита еще не согласованы, включая сумму, а также кто его выдаст и как он будет гарантирован в случае дефолта Украины или если доходы не будут материализованы.

Один из чиновников сказал, что европейцы особенно обеспокоены "справедливым распределением рисков", опасаясь, что Европа возьмет на себя основное бремя финансовых и юридических рисков и ответных действий со стороны России, поскольку большинство активов находятся на континенте.

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Как будут использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Как сообщалось, по данным издания The Guardian, министры финансов стран "Большой семерки" на этой неделе обсудят возможность доходов от использования 270 млрд евро замороженных российских активов для предоставления Украине кредита. Предварительного, его сумма составит $30-50 млрд, а на его погашение или выплату процентов по нему направят доходы от арестованных российских активов. Это предложение активно поддерживают США и Великобритания, однако Германия ранее относилась к нему скептически.

В то же время Евросоюз уже работает над воплощением собственной схемы, которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов в странах ЕС для финансирования военной помощи Украине. В феврале Совет ЕС принял решение отдельно учитывать такие доходы, а 21 мая страны Евросоюза согласовали план использования этих средств.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля.

При этом власти ЕС позволили европейскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов российского центробанка, оставить себе полученные от их инвестирования доходы в 2022 и 2023 годах на общую сумму около 5 миллиардов евро. Таким образом, эти средства не будут переданы Украине в рамках решения, которое сейчас обсуждается в ЕС, писало издание Politico.