Міністри фінансів G7 підтримали план використання російських активів для України

Міністри фінансів G7 підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених активів Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Financial Times, яка ознайомилася з проєктом комюніке зустрічі міністрів.

Як зазначається, обговорення міністрів ґрунтувалося на пропозиції США, поширеній напередодні зустрічі в італійському місті Стреза, видати Україні кредит у розмірі майже 50 млрд доларів, який погашатиметься за рахунок прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.

Міністри заявили, що вони "досягли прогресу" в опрацюванні варіантів "виведення" прибутків, згідно з проєктом комюніке. Вони додали, що лідерам G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит до саміту в червні.

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Крім того, вони пообіцяли продовжувати тиснути на Китай, щоб він скоротив промислові субсидії, які, на їхню думку, витісняють західних конкурентів з бізнесу, і заявили, що реалізація найбільш значущої глобальної податкової угоди за більш ніж століття є "головним пріоритетом".

Як розповіли особи, знайомі з ходом переговорів, багато деталей кредиту ще не узгоджено, включно із сумою, а також хто його видасть і як він буде гарантований у разі дефолту України або якщо прибутки не будуть матеріалізовані.

Один з посадовців сказав, що європейці особливо стурбовані "справедливим розподілом ризиків", побоюючись, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і юридичних ризиків і дій у відповідь з боку Росії, оскільки більшість активів перебувають на континенті.

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Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, за даними видання The Guardian, міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять можливість доходів від використання 270 млрд євро заморожених російських активів для надання Україні кредиту. Попереднього, його сума становитиме $30-50 млрд, а на його погашення або виплату відсотків за ним спрямують доходи від арештованих російських активів. Цю пропозицію активно підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина раніше ставилася до неї скептично.

Водночас Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.