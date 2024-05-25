Президент Світового банку Банга заявив, що готовий керувати кредитним фондом G7 для України

Президент Світового банку Аджай Банга заявив, що він абсолютно відкритий до ідеї управління кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених активів РФ - принаймні для невійськових цілей. Оскільки Світовий банк уже має подібний досвід.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це повідомляє Reuters.

Банга, який був присутній на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки, які обговорювали концепцію такого кредиту, сказав, що Світовий банк має великий досвід в управлінні подібними невійськовими донорськими фондами, і готовий взяти на себе управління подібним фондом для України.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен припустила, що може йтись про кредит у 50 млрд дол.

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Водночас президент Світового банку сказав, що він не є стороною в переговорах про надання кредиту, і що до нього не зверталися ні Єллен, ні інші міністри фінансів G7.

"Все, що я знаю, це те, що якщо вони вирішать надати нам кредит, чи буду я готовий? Так, я міг би керувати фондом такого типу", - сказав Банга.

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