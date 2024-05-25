УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12338 відвідувачів онлайн
Новини
1 381 21

Президент Світового банку Банга заявив, що готовий керувати кредитним фондом G7 для України

банк,світовий

Президент Світового банку Аджай Банга заявив, що він абсолютно відкритий до ідеї управління кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених активів РФ - принаймні для невійськових цілей. Оскільки Світовий банк уже має подібний досвід.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це повідомляє Reuters.

Банга, який був присутній на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки, які обговорювали концепцію такого кредиту, сказав, що Світовий банк має великий досвід в управлінні подібними невійськовими донорськими фондами, і готовий взяти на себе управління подібним фондом для України.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен припустила, що може йтись про кредит у 50 млрд дол.

Також читайте: У G7 близькі до угоди щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні, – ЗМІ

Водночас президент Світового банку сказав, що він не є стороною в переговорах про надання кредиту, і що до нього не зверталися ні Єллен, ні інші міністри фінансів G7.

"Все, що я знаю, це те, що якщо вони вирішать надати нам кредит, чи буду я готовий? Так, я міг би керувати фондом такого типу", - сказав Банга.

Також читайте: $50 мільярдів для України: Франція підтримала пропозицію США про використання активів РФ

Автор: 

G-7 G7 (1033) Світовий банк (813) заморожені активи (557)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Бунга-Банга вигадали нову схему як пиляти гроші разом з Зе-мародерами.
показати весь коментар
25.05.2024 15:00
+2
Почуваєш себе хохлом?
показати весь коментар
25.05.2024 16:14
+1
дякую, що Єрмака там не буде
показати весь коментар
25.05.2024 14:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякую, що Єрмака там не буде
показати весь коментар
25.05.2024 14:57 Відповісти
Бунга-Банга вигадали нову схему як пиляти гроші разом з Зе-мародерами.
показати весь коментар
25.05.2024 15:00 Відповісти
можно..
тількі в якості 73 сов'єтьніка
єрмака..
щоб було кого саджати
показати весь коментар
25.05.2024 15:01 Відповісти
Почуваєш себе хохлом?
показати весь коментар
25.05.2024 16:14 Відповісти
Так і є, ти тупий хохол, хоча скоріше малорос.
показати весь коментар
25.05.2024 17:05 Відповісти
кацап погодився -воны тупі
показати весь коментар
25.05.2024 17:13 Відповісти
Як там у москві погода, хохол? Москалі не ображають?
показати весь коментар
25.05.2024 18:42 Відповісти
Лучше бы Британия, США, или Германия. Опыт МВФ не внушает доверия.
показати весь коментар
25.05.2024 16:11 Відповісти
Я нічого не знаю, але я до всього готовий...
показати весь коментар
25.05.2024 16:12 Відповісти
Краще коломойського в цій ситуації не справиться .
показати весь коментар
25.05.2024 16:22 Відповісти
Вони ітак разом з рижим при владі...
показати весь коментар
25.05.2024 16:32 Відповісти
Ох! Наші Єрмак та Умєров також готові .
показати весь коментар
25.05.2024 16:35 Відповісти
Бінго бонго вже слюні пускає.
показати весь коментар
25.05.2024 18:11 Відповісти
А як же зеленский єрмак? Ви уявляєте, який у найвеличнишего стрес після цієї заяви? Нелюди!
показати весь коментар
25.05.2024 18:40 Відповісти
 
 