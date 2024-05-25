Президент Всемирного банка Банга заявил, что готов управлять кредитным фондом G7 для Украины
Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что он абсолютно открыт к идее управления кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных активов РФ - по крайней мере для невоенных целей. Поскольку Всемирный банк уже имеет подобный опыт.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом сообщает Reuters.
Банга, который присутствовал на встрече министров финансов Большой семерки, обсуждавших концепцию такого кредита, сказал, что Всемирный банк имеет большой опыт в управлении подобными невоенными донорскими фондами, и готов взять на себя управление подобным фондом для Украины.
Министр финансов США Джанет Йеллен предположила, что речь может идти о кредите в 50 млрд долл.
В то же время президент Всемирного банка сказал, что он не является стороной в переговорах о предоставлении кредита, и что к нему не обращались ни Йеллен, ни другие министры финансов G7.
"Все, что я знаю, это то, что если они решат предоставить нам кредит, буду ли я готов? Да, я мог бы управлять фондом такого типа", - сказал Банга.
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тількі в якості 73 сов'єтьніка
єрмака..
щоб було кого саджати
зеленскийєрмак? Ви уявляєте, який у найвеличнишего стрес після цієї заяви? Нелюди!