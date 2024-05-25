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Президент Всемирного банка Банга заявил, что готов управлять кредитным фондом G7 для Украины

банк,світовий

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что он абсолютно открыт к идее управления кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных активов РФ - по крайней мере для невоенных целей. Поскольку Всемирный банк уже имеет подобный опыт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом сообщает Reuters.

Банга, который присутствовал на встрече министров финансов Большой семерки, обсуждавших концепцию такого кредита, сказал, что Всемирный банк имеет большой опыт в управлении подобными невоенными донорскими фондами, и готов взять на себя управление подобным фондом для Украины.

Министр финансов США Джанет Йеллен предположила, что речь может идти о кредите в 50 млрд долл.

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В то же время президент Всемирного банка сказал, что он не является стороной в переговорах о предоставлении кредита, и что к нему не обращались ни Йеллен, ни другие министры финансов G7.

"Все, что я знаю, это то, что если они решат предоставить нам кредит, буду ли я готов? Да, я мог бы управлять фондом такого типа", - сказал Банга.

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Автор: 

G7 (834) Всемирный Банк (447) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+4
Бунга-Банга вигадали нову схему як пиляти гроші разом з Зе-мародерами.
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25.05.2024 15:00
+2
Почуваєш себе хохлом?
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25.05.2024 16:14
+1
дякую, що Єрмака там не буде
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25.05.2024 14:57
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дякую, що Єрмака там не буде
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25.05.2024 14:57 Ответить
Бунга-Банга вигадали нову схему як пиляти гроші разом з Зе-мародерами.
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25.05.2024 15:00 Ответить
можно..
тількі в якості 73 сов'єтьніка
єрмака..
щоб було кого саджати
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25.05.2024 15:01 Ответить
Почуваєш себе хохлом?
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25.05.2024 16:14 Ответить
Так і є, ти тупий хохол, хоча скоріше малорос.
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25.05.2024 17:05 Ответить
кацап погодився -воны тупі
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25.05.2024 17:13 Ответить
Як там у москві погода, хохол? Москалі не ображають?
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25.05.2024 18:42 Ответить
Лучше бы Британия, США, или Германия. Опыт МВФ не внушает доверия.
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25.05.2024 16:11 Ответить
Я нічого не знаю, але я до всього готовий...
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25.05.2024 16:12 Ответить
Краще коломойського в цій ситуації не справиться .
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25.05.2024 16:22 Ответить
Вони ітак разом з рижим при владі...
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25.05.2024 16:32 Ответить
Ох! Наші Єрмак та Умєров також готові .
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25.05.2024 16:35 Ответить
Бінго бонго вже слюні пускає.
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25.05.2024 18:11 Ответить
А як же зеленский єрмак? Ви уявляєте, який у найвеличнишего стрес після цієї заяви? Нелюди!
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25.05.2024 18:40 Ответить
 
 