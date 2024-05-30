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США (24852) Кирби (448) глобальный саммит мира (273)

Кто бы ни представлял США на Саммите мира, это не будет означать изменения уровня поддержки Украины, - Белый дом

Джон Кірбі

В Белом доме не говорят, кто поедет на Глобальный саммит мира от США, однако отмечают, что, независимо от представителя, уровень поддержки Украины не уменьшится.

Такую позицию высказал в среду во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На сегодня у меня нет планов для объявления относительно представительства (США - Ред.) на Саммите мира", - ответил советник на вопрос, будет ли представлен президент Байден на саммите в Швейцарии и если нет, то кто будет из американской администрации.

Он подчеркнул, что "кто бы ни представлял Соединенные Штаты на Саммите мира, нельзя сказать, что США не поддерживают Украину". Он также подчеркнул, что в любом случае нельзя сказать, что президент Байден не поддерживает Украину.

"С самого начала этого конфликта ни один другой лидер не сделал и не продолжает делать столько, сколько делает президент Байден, чтобы быть уверенными, что Украина имеет все необходимое для защиты от российской агрессии", - заверил Кирби.

По его словам, ни один другой лидер не сделал столько для взаимодействия с Украиной - как для обеспечения немедленных оборонных потребностей, так и для укрепления ВСУ на долгую перспективу.

Также смотрите: Путин будет аплодировать стоя, если Байдена не будет на Саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО

"Как бы ни выглядело завершение войны, они (народ Украины - Ред.) все равно будут иметь длинную границу с Россией. И это граница, которую им нужно будет защищать. И президент взял обязательство перед Украиной быть рядом с ними на далекую перспективу", - подчеркнул советник Белого дома.

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украинскую формулу мира, представленную президентом Зеленским в 2022 году.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Соединенные штаты будут представлены на Глобальном саммите мира, однако пока нет информации, будет ли участвовать Джо Байден.

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Топ комментарии
+7
Пришлють прибиральницю Білого дому.
"А какая разніца?" (c)

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30.05.2024 00:51
+6
зелені, це знову вас вьeтнамкою по їбліщю?
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30.05.2024 01:15
+5
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30.05.2024 01:49
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"Як би не виглядало завершення війни, вони (народ України - Ред.) все одно матимуть довгий кордон із рф..."
Любопытная фраза. Про завершення вийны заговорили...
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30.05.2024 00:48 Ответить
А що, війна має тривати безкінечно?
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30.05.2024 07:05 Ответить
Пришлють прибиральницю Білого дому.
"А какая разніца?" (c)

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30.05.2024 00:51 Ответить
СУПЕР!!!!!!
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30.05.2024 07:42 Ответить
Нехай Трамп представляє США.
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30.05.2024 00:55 Ответить
нехай їрмак представляє Україну,
а не та потна просрочена мелкокаліберна шавка в спортівках...
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30.05.2024 01:11 Ответить
І лавров.
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30.05.2024 01:33 Ответить
цілком слушна пропозиція
тим більше що вона передставляє більшість виборців на даний момент
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30.05.2024 04:02 Ответить
Лучше тогда уже Моника Левински. Она хоть и бл@дь, но зато не ху#ловская.
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30.05.2024 07:11 Ответить
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30.05.2024 07:44 Ответить
вже пропонував Моніку на платті пляма і Стормі за 130000?
і це ні в якому разі не знизить зелений рівень на попіздеть,
бо нижче вже і нема куди...
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30.05.2024 01:06 Ответить
зелені, це знову вас вьeтнамкою по їбліщю?
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30.05.2024 01:15 Ответить
А некоторые сомнительно смотрят на амерпомощь, как будто бы это велике крадiвництво.
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30.05.2024 01:21 Ответить
Поки заммінфіну США виконував дачу вказівок та перевірки Пріцкер Міністру МІНФІНУ уряду Єрмака , нетряпкаякась виконує рітуальні танціі по освіту навколо глобальної імітації своєї легітимності . А ОТ ЩО БУДЕДАЛІ - СПОСТЕРІГАЄМО .
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30.05.2024 01:26 Ответить
мір трет май?
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30.05.2024 01:28 Ответить
скоїв злочин? - сиди..
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30.05.2024 01:36 Ответить
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30.05.2024 01:49 Ответить
Глобальна нетряпкаякась ,а колись мав поганяло "найвеличніший лідер **********" . Ну такий видмущік отой мілий Андрюша ПРодюсер ...
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30.05.2024 01:53 Ответить
а ти стріляй, хлопче стріляй.
і навіть коли тобі якась зелелена шмаркля скаже, шо вже не треба?
ти все одно стріляй!
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30.05.2024 02:35 Ответить
не вір нікому, і стріляй!
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30.05.2024 02:40 Ответить
Так, але Байдену б пасувало приїхати.
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30.05.2024 03:30 Ответить
А нафіеа це йому?
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30.05.2024 05:26 Ответить
А нащо? Це все, просто зустріч!
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30.05.2024 07:46 Ответить
Зеленський сказав- має бути Байден! і крапка...
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30.05.2024 06:39 Ответить
так он - их бин больной
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30.05.2024 07:26 Ответить
А той з переляку і погодився))))😁
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30.05.2024 07:48 Ответить
Рублі не приймають, замовлення не відправляють: росіян "забанили" на AliExpress
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30.05.2024 07:27 Ответить
а мене приходят регулярно по мелочам - чипы транзисторы диоды шотки
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30.05.2024 07:29 Ответить
Нажаль це нові "санкції" які не працюють, хоча б це було б дуже добра річ якби заблокували...

У орків є aliexpress з доменом ru із складами прокладками в раші.... і він працює та нічого не блоковано
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30.05.2024 09:09 Ответить
Це все дурниці від радників Білого будинку.якщо на сходняку немає пахана то і весь сходняк це зборіщє фуфлижніков.
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30.05.2024 08:30 Ответить
Європа уже і так зрозуміла що США їх конкурент а не союзник і його інтереси в тому щоб в Європі була стагнація, тому США і не дають виграти віну Україні і підгрують кацапам.
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30.05.2024 08:47 Ответить
плоди більше як піврічного тормозу американського лідера ,пожинає сьогодні вся Україна .хоронячи українців і втрачаючи території,а відмовау прийнятті України в НАТО-ЛІДЕРСТВО бАЙДЕНА І США, КОТРЕ ДАЄ КУЙЛУ МОЖЛИВІСТЬ І ДАЛЬШЕ ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ОКУПОВУВАТИ УКРАЇНУ....одним словом .чи "лідер"???
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30.05.2024 11:04 Ответить
Правильно
Не может президент страны номер один - США
Ручкаться с тем,кто уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ
Вот если бы зеленский перед 20 мая создал бы
Правительство национального СПАСЕНИЯ
И поехал бы на саммит с министрами этого правительства
Тогда другое дело.....
Скоро с зеленским не только Байден
А и другие СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ
Не захотят разговаривать
Потому что мы автоматически превратились 20 мая
В страну АВТОРИТАРНОГО ПРАВЛЕНИЯ
И не надо мне писать КРАСИВЫХ слов про невозможность выборов
Правительство национального СПАСЕНИЯ из профессионалов
Можно сделать
НУЖНО СДЕЛАТЬ!!!
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30.05.2024 11:33 Ответить
"Хто б не представляв США на Саміті миру, це не означатиме зміну рівня підтримки України, - Білий дім"

Брехня!!! Саміт миру збирається не для балаканини, а для ухвалення відповідальних рішень. І Байден відмовився на саміт їхати!
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30.05.2024 12:52 Ответить
 
 