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Байден (2764) Зеленский (19056) соглашение (1234) США (24852)

Украина и США подпишут соглашение по безопасности перед Глобальным саммитом мира, - Financial Times

Україна і США підпишуть безпекову угоду перед Глобальним самітом миру, - Financial Times

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии. Таким образом, подписание соглашения по безопасности между Украиной и США состоится накануне Глобального саммита мира.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце", - пишет FT со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В то же время источники издания не сообщают, в какой именно день состоится подписание соглашения. Известно, что саммит лидеров государств G7 пройдет в Италии 13-15 июня, то есть за несколько дней до Глобального саммита мира в Швейцарии.

Как отмечает издание, это соглашение станет "важнейшим" в серии соглашений, которые Украина заключила со странами-членами НАТО. Среди прочего документы предусматривают обязательства по досрочной поддержке, в частности военной, обмен разведывательными данными и экономическую помощь.

FT утверждает, что соглашение было заключено в течение последних недель, которые отметились все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

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Один из назначенных Зеленским высокопоставленных чиновников, который говорил с FT об отношениях между США и Украиной, сказал изданию: "Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше с начала войны. Это очень, очень напряженно".

Как известно, Глобальный саммит мира запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Свое участие в нем подтвердили уже более 90 стран. Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что независимо от того, кто будет представлять Вашингтон на саммите мира, это не будет означать изменение уровня поддержки Украины.

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Топ комментарии
+2
Що, вже ''будапешта'' мало?
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30.05.2024 18:37
+2
Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з FT про відносини між США та Україною, сказав виданню: "Ми далі одне від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни...". А благодаря кому это, а??? Сегодня, кстати, наконец сдохла любительница Ху#ла и Боневтика. Она его очень любила, как и своего Ху#ла...
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30.05.2024 18:54
+2
Больше Будапєштов,

Хароших і разних
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30.05.2024 19:03
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Правила форума Совет форумчан
Що, вже ''будапешта'' мало?
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30.05.2024 18:37 Ответить
Больше Будапєштов,

Хароших і разних
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30.05.2024 19:03 Ответить
Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з FT про відносини між США та Україною, сказав виданню: "Ми далі одне від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни...". А благодаря кому это, а??? Сегодня, кстати, наконец сдохла любительница Ху#ла и Боневтика. Она его очень любила, как и своего Ху#ла...
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30.05.2024 18:54 Ответить
Десь я її бачив... Якась няня... Інвєстняня?
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30.05.2024 19:02 Ответить
Уже никакая...
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30.05.2024 19:06 Ответить
Так, була "правільная хахлушка. Услаждала взор і слух стврших братьєв пєнієм і пляскамі".
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30.05.2024 19:47 Ответить
Підписання безпекової угоди в кулуарах (сподіваюсь, що не біля туалету)? На люди з такою угодою соромно вийти?
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30.05.2024 18:54 Ответить
Мы всех научим подписывать ни к чему не обязывающие бумаги. Потому что в этом деле мы впереди планеты всей.
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30.05.2024 20:04 Ответить
панельні безпекові домовленності ? потужно, незламно
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30.05.2024 20:07 Ответить
Зельоні виклали на сайті презедента текст такого договору з "безпрецедентними безпековими гарантіями". Під дев'яносто пунктів обіцянок за все ліпше проти всього поганого. Саме цікаве в кінці:

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30.05.2024 21:28 Ответить
. Саме цікаве в кінці:
Ну так саме гівно в кінець і *********,сподіваючись,що це мало хто прочитає.
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30.05.2024 23:47 Ответить
 
 