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Найближчим часом Зеленський та Байден проведуть дві зустрічі, - Білий дім

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден найближчим часом матимуть дві зустрічі. Перша, зокрема, відбудеться вже найближчим часом.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання AFP.

Як зазначається, Зеленський та Байден проведуть зустріч вже цього тижня у Франції. Обоє президентів будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Як зазначив Салліван, Байден "матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським".

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"Він проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України", - зазначив радник Білого дому.

За його словами, Зеленський та Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увага буде зосереджена на використанні заморожених активів Росії на користь України.

Як повідомлялося, у Макрона підтвердили візит Зеленського до Франції 6 червня.

Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що Байден відвідає саміт G7, де обговорять непохитну підтримку України.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії.

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23845) Салліван Джейк (293)


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Топ коментарі
+9
Пора вже пора вказати заблукалому дорогу на вихід.
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05.06.2024 07:02
+7
Байден розуміє, що з першого разу до Зєлі не дійде, тому буде друга зустріч.
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05.06.2024 08:06
+6
бидон заинтересован, чтобы клоун оставался - освещает ничтожество своим авторитетом
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05.06.2024 07:05
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05.06.2024 06:31 Відповісти
Пора вже пора вказати заблукалому дорогу на вихід.
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05.06.2024 07:02 Відповісти
Сподіваюсь, на першій зустрічі Вова отримає домашнє завдання, а на другій, через тиждень, отримає оцінку за його виконання…
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05.06.2024 08:44 Відповісти
бидон заинтересован, чтобы клоун оставался - освещает ничтожество своим авторитетом
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05.06.2024 07:05 Відповісти
Якщо зустріч відбудеться то зеля - легетимний. Навіть не конституційний суд це вірішує, а Байден. Ну і діла!
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05.06.2024 10:09 Відповісти
Zvezdaтый какцапчик, Байден встречается уже с представителем Украины, а не президентом. Если Ze не выполнит договорённости, а он не выполнит, Байден будет говорить с другим представителем. Байден не едет на Саммит, этим всё сказано дипломатическим языком
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05.06.2024 17:07 Відповісти
Весь бюджет на покатушки клована йде..аби ж би користь була, а ні..
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05.06.2024 07:12 Відповісти
Час хвилюватись? Бо. як показує українська народна прикмета,чим частіше зєрмаки зустрічаються із високопосадовцями США,тим прохолоднішими стають стосунки з нашим головним союзником.Чекаю бикувння та хамства від "найвеличнішого".
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05.06.2024 07:13 Відповісти
Байден осбисто буде ставити ішаку клізми. Треба побільше брати мила.
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05.06.2024 07:14 Відповісти
Президент штатів розповідатиме про посилення підтримки особі, яку більшість читачів Цензора вважають агентом кремля? Хтось помиляється. І цей хтось явно не людина на яку працює ціле ЦРУ.
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05.06.2024 07:45 Відповісти
Президент штатів розповідатиме про посилення підтримки України.

Чи для тебе Україна - це Зеленський?
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05.06.2024 09:08 Відповісти
Байден розуміє, що з першого разу до Зєлі не дійде, тому буде друга зустріч.
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05.06.2024 08:06 Відповісти
Последнее китайское предупреждение - и в Африке застереження.
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05.06.2024 08:12 Відповісти
Встретятся два несчастья: дед, потерявшийся в пространстве и времени и просроченный недопрезидент.
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05.06.2024 09:13 Відповісти
Байден буде тиснути на Зеленського, ніжно шантажувати, схиляти на прийняття формули Китаю і папи з Риму - адвокатів Кремля.

Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.

На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т.Сі, т. Путіна і п. Зеленського.

Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією...
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05.06.2024 09:14 Відповісти
Це де так вчать писати коменти??На лубянці,чи у фьодорова,подоляка.
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05.06.2024 11:20 Відповісти
Подоляка...
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05.06.2024 11:43 Відповісти
Колюня, у нас в Україні твого кумира по прізвищу і ще йз великою літери впадлу називати. Для нас він просто ***** або плешивий гітлер. Куйово вас в ольгіно українським реаліям вчать.
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05.06.2024 20:45 Відповісти
видає у вас бота: ховаєтесь під паранджою псевдоніма, замість участі в дискусії переходите на особистості. Що у Вас є по змісту коментаря Байден буде тиснути на Зеленського, ніжно шантажувати, схиляти на прийняття формули Китаю і папи з Риму - адвокатів Кремля.

Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.

На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т. Сі, т. Путіна і п. Зеленського.

Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією..."
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06.06.2024 06:41 Відповісти
Це тільки твоя особиста думка і все може бути зовсім не так, і ти чудово знаєш що це вже бувало і не один раз. І взагалі, я не про дискусію, а про твоє особисте ставлення та поважне відношення до ***** - упиря та людожера. Як писав то знав же шо так буде, ну так що тепер ображатися?
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06.06.2024 09:35 Відповісти
Є певна форма спілкування: взаємоповага, толерантність, на Ви, не переходити на особистості, на дискурс підворітні "А ти хто такий!?"... По суті публікації. Виказувати свою свою точку зору, а не нападати на тих, хто коментує по суті. Ховається за паранджою псевдо і грубо нападати. Якщо б ресурси ЗМІ не ганялися за кількістю коментарів, а за їх якістю, то модератори могли б блокувати такий ... грубіянів, гоп-стопівців захованих під паранджою. Це ніби до Вас на поріг прийшов мудак/мудачка з зафіраненим обличчям. Ви б впустили таких в хату, стали з ними говорити.

Так що у вас по змісту: Що у Вас є по змісту коментаря Байден буде тиснути на Зеленського, ніжно шантажувати, схиляти на прийняття формули Китаю і папи з Риму - адвокатів Кремля.

Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.

На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т. Сі, т. Путіна і п. Зеленського.

Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією..."
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06.06.2024 10:14 Відповісти
Ще раз повторюю - те що ти пишеш, не є істиною в останньої інстанції, це лише твоя особиста думка. І далась тобі ця паранджа (ти постійно повторюєш це слово)? Ти шо мусульманин? Ну то пиши що «Аллах акбар! Чи Аллах кібір !». А дискутувати я з тобою не збираюсь, бо немає про що, все в цій темі і так ясно, понятно і відомо та говорено переговорено вже багато разів
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06.06.2024 10:22 Відповісти
Не , таки Дід 🤡 шось розкаже ...про компроміси , і через місяць нахвихід ...
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05.06.2024 19:41 Відповісти
Так багато кацапських троляк набіжало…. Земляки, зєфанати і порохо боти і інши вподобальники, невже ви думаєте що якщо б презіком став не зельц , а який небудь інший фрік- чи то порох, чи то Іван *********, чи якийсь Коля Бампер то ***** б не напав на Україну і не розвʼязав криваву війну??? Сам розумієте що напав би однозначно, ну так на що ці всі **********??? Таке враження що всі хто сцить іди в ТЦК разом з ольгінськими ботами серуть на нашу державність та незалежність.
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05.06.2024 20:54 Відповісти
Для потужного президента - цілих 2 зустрічі, бо з першого разу наш незламненький не розуміє...
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05.06.2024 21:26 Відповісти
На 80-річчя висадки союзників в Нормандії Байден їде, бо це важлий захід. А от на каламутний ЗЕперфоманс "самір миру" Байден поклав ... бо знає йому реальну ціну!
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05.06.2024 21:49 Відповісти
Ну віце президент та голова Держдепартаменту США, це теж не останні люди. Це ж не заступник секретаря МзС Індії або посол КНР у Швейцарії яки будут на саміті. Як таких третєрядних представників на саміт взагалі не пустив. Просто на вході б сказав, вас у списку немає і хай їдуть до дому…
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06.06.2024 10:27 Відповісти
все таки Зеленский Найвеличніший ЛИДОР
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12.06.2024 16:00 Відповісти
 
 