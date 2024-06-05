Найближчим часом Зеленський та Байден проведуть дві зустрічі, - Білий дім
Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден найближчим часом матимуть дві зустрічі. Перша, зокрема, відбудеться вже найближчим часом.
Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання AFP.
Як зазначається, Зеленський та Байден проведуть зустріч вже цього тижня у Франції. Обоє президентів будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Як зазначив Салліван, Байден "матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським".
"Він проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України", - зазначив радник Білого дому.
За його словами, Зеленський та Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увага буде зосереджена на використанні заморожених активів Росії на користь України.
Як повідомлялося, у Макрона підтвердили візит Зеленського до Франції 6 червня.
Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що Байден відвідає саміт G7, де обговорять непохитну підтримку України.
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії.
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Чи для тебе Україна - це Зеленський?
недопрезидент.
Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.
На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т.Сі, т. Путіна і п. Зеленського.
Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією...
Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.
На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т. Сі, т. Путіна і п. Зеленського.
Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією..."
Так що у вас по змісту: Що у Вас є по змісту коментаря Байден буде тиснути на Зеленського, ніжно шантажувати, схиляти на прийняття формули Китаю і папи з Риму - адвокатів Кремля.
Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.
На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т. Сі, т. Путіна і п. Зеленського.
Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією..."