Байден обговорить з Макроном у Парижі підтримку України, - Кірбі

У вівторок, 4 червня, президент США Джо Байден вирушить з офіційним візитом до Франції, де він перебуватиме декілька днів. Під час свого візиту очільник Білого дому візьме участь у заходах до річниці висадки союзників у Нормандії, а також зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це під час брифінгу розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні президент Байден вирушить до Франції, щоби разом із нашими союзниками та партнерами відзначити 80-ту річницю історичної операції "Дня Д" (висадки військ союзників у Нормандії під час Другої світової війни, - ред.)", - розповів представник Білого дому.

Кірбі зазначив, що поїздка Байдена до Франції відбудеться у важливий момент, "коли Україна продовжує протистояння російським загрозам".

Він також розповів, що у Парижі президент США планує зустрітися зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Серед іншого очільники держав говоритимуть про підтримку України.

Читайте також: Блінкен та Макрон пообіцяли подальшу підтримку Україні, - Держдепартамент США

"Під час цієї двосторонньої зустрічі президенти обговорять такі пріоритети, як, безумовно, підтримка України. Необхідність, щоби Індо-Тихоокеанський регіон був вільним та відкритим, розв’язання кризи на Близькому Сході та зусилля щодо боротьби зі зміною клімату", - розповів представник адміністрації Байдена.

Раніше повідомлялося, що Байден та Макрон зустрінуться у Парижі 8 червня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідає заходи у Франції до річниці висадки союзників у Нормандії. 6 червня він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Читайте також: США мають можливість забезпечити підтримку України впродовж 2024 року, - Салліван