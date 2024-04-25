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США мають можливість забезпечити підтримку України впродовж 2024 року, - Салліван

джейк,салліван

У Сполучених Штатів достатньо ресурсів, щоб підтримувати Україну впродовж 2024 року.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дійсно очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року", - сказав він у відповідь на запитання журналістів.

Читайте: Через затримку з допомогою в Конгресі Україна втратила Авдіївку, - Білий дім

Автор: 

допомога (8288) США (22473) підтримка (591) Салліван Джейк (292)


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В середньому, по 2 млрд. доларів , Америка буде виділяти Україні в місяць у вигляді зброї, техніки та *********** у 2024 році.
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25.04.2024 00:26 Відповісти
Це в кращому випадку по 2млрд до 1 жовтня 2024
потім гроші закінчаться
в пакеті PDA 7.8млрд + FMF 1.6 млрд
також відновлення складів з "запасом", щоб міноборони було "комфортно" видавати PDA
тому може віддадуть 4.2млрд 2022-2023 років

і це все
інше на 5+ років по программі USAI

техніки дають не багато, за 2 роки - десь на 4млрд
все інше **********, та ...

проте від республіканців є "плюшки" у вигляді законів (працювали над законом з лютого 2024)
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року

Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
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25.04.2024 02:27 Відповісти
Я так розумію, Саливон - це аналог нашого пустопорожнього торохтія Кулеби.
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25.04.2024 00:27 Відповісти
Торохтій в кедах мав бути рівня Блінкена, але гора гопників народила мишу. А Салівон це Дерьмак. Їх об'єднує путінферштейн. Піонтковский з початку війни говорить, що головними опонентами допомоги в демпартії є Салівен.і це не дивно. Салівон починав у політиці з помічника відомої українофобки (як і її муженьок гуляка) Хілларі Клінтон. А памятаєте як цинічно і нагло держсекретар США Керрі в 2014 році в Женеві повідомив українського МІДА, що справи Росії та України їх не стосуються. А Салівон тоді був в нього замом і вже відправляв Грема на переговори в Москву. Як і у 2023 році. Це саме Салівон прямо причетний до відставки міністра оборони Британії Уолесса. Він тоді цим і хвастався серед шапіто гопоти.
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25.04.2024 07:39 Відповісти
а що далі? цирк на дроті №2? кордон з марсіанами? кредит під 1000%? кожен українець щоб пожертвував по нирці?
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25.04.2024 00:42 Відповісти
Звездеж ,,деятелей,, Белого Дома (не США) и ЕС - это разрушение городов Украины, убийства десятков тысяч, 10 млн. беженцев.
Их больше волнует ,,голод,, в Газе (выборы), где население выбрасывает ,,невкусные,, обеды, которыми их снабжают ЕС и Белый Дом.
Почему этих ,,деятелей,, не волнуют население оккупированных областей Украины, убийства непрекращающиеся ракетные атаки на мирные города Украины ??
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25.04.2024 01:43 Відповісти
Голод в газе побороть можно за неделю!
Наловить десяток тысяч диких кабанов, привезти скотовозами в Газу и выпустить.
Голодные будут охотиться и хорошо питаться.
А вот кто - кабаны или арапы - это они разберутся сами.
Главное, оцепить этот лепрозорий электроизгородью
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25.04.2024 07:53 Відповісти
Ще рік тому, я б не вірив, але зараз схоже на те, що штати і влада слуг уклали договорняк: штати закривають очі на мародерство слуг, а зєля взамін гонить всіх українців під мобілізацію на м'ясо.
А з українським народом ви забули це обговорити? Українці згодні на таке?
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25.04.2024 08:59 Відповісти
 
 