США мають можливість забезпечити підтримку України впродовж 2024 року, - Салліван
У Сполучених Штатів достатньо ресурсів, щоб підтримувати Україну впродовж 2024 року.
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дійсно очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року", - сказав він у відповідь на запитання журналістів.
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потім гроші закінчаться
в пакеті PDA 7.8млрд + FMF 1.6 млрд
також відновлення складів з "запасом", щоб міноборони було "комфортно" видавати PDA
тому може віддадуть 4.2млрд 2022-2023 років
і це все
інше на 5+ років по программі USAI
техніки дають не багато, за 2 роки - десь на 4млрд
все інше **********, та ...
проте від республіканців є "плюшки" у вигляді законів (працювали над законом з лютого 2024)
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
Их больше волнует ,,голод,, в Газе (выборы), где население выбрасывает ,,невкусные,, обеды, которыми их снабжают ЕС и Белый Дом.
Почему этих ,,деятелей,, не волнуют население оккупированных областей Украины, убийства непрекращающиеся ракетные атаки на мирные города Украины ??
Наловить десяток тысяч диких кабанов, привезти скотовозами в Газу и выпустить.
Голодные будут охотиться и хорошо питаться.
А вот кто - кабаны или арапы - это они разберутся сами.
Главное, оцепить этот лепрозорий электроизгородью
А з українським народом ви забули це обговорити? Українці згодні на таке?