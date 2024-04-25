США мають можливість забезпечити підтримку України впродовж 2024 року, - Салліван

У Сполучених Штатів достатньо ресурсів, щоб підтримувати Україну впродовж 2024 року.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дійсно очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року", - сказав він у відповідь на запитання журналістів.

Читайте: Через затримку з допомогою в Конгресі Україна втратила Авдіївку, - Білий дім