Блінкен та Макрон пообіцяли подальшу підтримку Україні, - Держдепартамент США
Президент Франції Еммануель Макрон і державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердили готовність підтримувати Україну далі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому за результатами зустрічі.
"Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії", - йдеться у повідомленні.
Лідери також погодилися з важливістю запобігання розширенню конфлікту в Газі, включаючи уникнення ескалації в Лівані.
Блінкен і Макрон обговорили виклики з боку Китаю та зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки шляхом координації Бачення адаптованих культур і ґрунтів (VACS).
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один одному?
після 5 років його кловунярства, щє щось дивує...
Що заважало надавати "рішучу допомогу", коли була така можливість??? Чому постійно зволікали, чому не надавали вчасно зброю, чому надавали зброю у недостатній кількості?
крім обітцянок бути з нами до кінця і в той же самий час поглибленням співпраці з Китаєм та Індією, які є основними бенефіціарами цієї війни, тому що купляють орківську сировину
У них головна мета в довгій війні і так щоб раша не програла для регулярних поставок сировини з дисконтом в Азію...... тому що це хороші можливості для них вирішити свої проблеми