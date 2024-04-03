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Блінкен та Макрон пообіцяли подальшу підтримку Україні, - Держдепартамент США

макрон,блінкен

Президент Франції Еммануель Макрон і державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердили готовність підтримувати Україну далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться  в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому за результатами зустрічі.

"Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Лідери також погодилися з важливістю запобігання розширенню конфлікту в Газі, включаючи уникнення ескалації в Лівані.

Блінкен і Макрон обговорили виклики з боку Китаю та зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки шляхом координації Бачення адаптованих культур і ґрунтів (VACS).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен: У війні Росії проти України настав критичний момент, треба забезпечити українців усім необхідним

Автор: 

Україна (5857) підтримка (591) Макрон Емманюель (1448) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+4
кому пообіцяли?
один одному?
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03.04.2024 07:47
+4
Солдатам на фронті. "Тупий" та "небритий" воює язиком.
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03.04.2024 08:15
+3
Якщо чесно то амереканцям вже пора заткнутися,мало того що пів року годують нас обіцянками так ще мають совість ******* щось про удари наших беспілотників по кацапщині.Ще трішки і я почну називати їх піндосами
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03.04.2024 08:04
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кому пообіцяли?
один одному?
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03.04.2024 07:47 Відповісти
лівакі винувати, однозначно! - вони ж і джонсона вибрали....🤣
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03.04.2024 07:53 Відповісти
Каструють спікера Джонсона?
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03.04.2024 07:57 Відповісти
а хто?
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03.04.2024 07:57 Відповісти
Вони пообіцяли Україні і своє слово стримають. Краще запитайте, що реально для ЗСУ дасть Херпіду, не обіцянки мільйон дронів, яких немає, не переведенням "стрілок" такими, як Ви на США і Францію, а реально ЗСУ для захисту і стримування ворога, бо війна йде не в США і Франції, а в нас. Ще в США іде підготовка до виборів і більшість в Конгресі, як виявилося, проти допомоги України.
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03.04.2024 09:27 Відповісти
Мене дивуе те, що один злодійкуватий бувший мільярдер тримае за горло едину в світі супердержаву. Тим паче, що США для всього світу є зразком демократії.
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03.04.2024 07:50 Відповісти
а мене дивує, що після 5 років як країну вибравшу клована,
після 5 років його кловунярства, щє щось дивує...
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03.04.2024 07:57 Відповісти
Ну що тут зробиш, якщо 73% виборців виявились невиліковними дебілами. Завдяки їм ***** і напало на Україну. Пороха ***** просто боявся, тому що він з Турчиновим серйозно займалися ракетними програмами і другими напрямками оборони, а коли прийшов ЗЕбанутий блазень, все було зупинено в військових програмах, тому що ***** наказало блазню ремонтувати дороги для кацапських танків. І якби не рядові українці не стали на захист країни, то пейсаті кварталівці здали-би країну, в Стамбулі йшли про це перемови.
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03.04.2024 08:13 Відповісти
Можно, например, попробовать дустом! Из пипеточки в обе ноздри по 5 грамм для начала.
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03.04.2024 10:01 Відповісти
Начать можно с бывших и ныне хорошо здраствующих бывших президентов Украины - ответственны в воспитании украинского пипла они все!
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03.04.2024 10:03 Відповісти
Цим дебілам треба кожен день ставити відрові клізми з додаванням дусту, хоча і це їм мало допоможе. Вони, не всі, здаеться, але багато з них ставлять в заслугу блазню, що він не втік. По моему це вже невиліковна стадія дебілізму. Тільки загроза гільйотини може заставити змінити їх свою думку. Або все це бидло треба відправити на нуль, хоч якась з них користь буде.
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03.04.2024 10:20 Відповісти
Тепер кожному просто за честь помочитися на на смугасто-зірковий !!!!!
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03.04.2024 07:59 Відповісти
Якщо чесно то амереканцям вже пора заткнутися,мало того що пів року годують нас обіцянками так ще мають совість ******* щось про удари наших беспілотників по кацапщині.Ще трішки і я почну називати їх піндосами
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03.04.2024 08:04 Відповісти
Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії

Що заважало надавати "рішучу допомогу", коли була така можливість??? Чому постійно зволікали, чому не надавали вчасно зброю, чому надавали зброю у недостатній кількості?
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03.04.2024 08:10 Відповісти
Кому надавати?Тупому небритому дебілу в кросівках,який своїми діями хєр ложив на всіх,чи хтось думає,що про корупційний бескінечний ******* ніхто не знає?
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03.04.2024 08:14 Відповісти
Солдатам на фронті. "Тупий" та "небритий" воює язиком.
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03.04.2024 08:15 Відповісти
в кожного своя зброя...
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03.04.2024 08:29 Відповісти
Ну всім це не заважає йому давати кредити на всякі інфраструктурні проекти от знову 2 ярди дали.... але от на зброю кошти то вже велика проблема....
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03.04.2024 08:46 Відповісти
Да, краще б ми вам надавали рішучу допомогу.
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03.04.2024 08:38 Відповісти
Байден послідовник Обами не чекайте від нього іншої політики...

крім обітцянок бути з нами до кінця і в той же самий час поглибленням співпраці з Китаєм та Індією, які є основними бенефіціарами цієї війни, тому що купляють орківську сировину
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03.04.2024 08:51 Відповісти
А клован - боневтіка послідовник кого?
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03.04.2024 08:55 Відповісти
Того що типу в тюрьмі сидить... а ще одного рижого татарина.. та зятя того хто оркам ракети разом з стратегічною авіацією продав
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03.04.2024 09:02 Відповісти
І як Штатам і Франції довіряти боневтіку ?!
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03.04.2024 09:06 Відповісти
Думаю що штатам пох... хто президент... чомусь на інфраструктурні проекти МВФ і інші контори гроші дають а на озброєння ніх...

У них головна мета в довгій війні і так щоб раша не програла для регулярних поставок сировини з дисконтом в Азію...... тому що це хороші можливості для них вирішити свої проблеми
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03.04.2024 09:11 Відповісти
Написати вам що Обама в свої книзі говорив чому допомагав Україні нищити совкові запаси озброєння... снаряди, ракети та ПЗРК... які ми тепер випрошуємо по всьому світу і через нестачу яких загинуло так багато наших військових
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03.04.2024 09:14 Відповісти
Та хрен с ним, з тим мальчиком-боневтіком - як довіряти мудрому українському наріду!
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03.04.2024 10:10 Відповісти
Обіцянки-цяцянки а дурням, тобто нам, радість.
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03.04.2024 09:17 Відповісти
дя-ку-є-мо! два обіцяльники, лицеміри, брехуни.
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03.04.2024 09:23 Відповісти
Ну почему сразу брехуны - обещать еще не значит жениться! Тем более, мине кажется, шо обещания совсем даже не для нас!
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03.04.2024 10:07 Відповісти
Не виключено , що "американське шоу" з "допомогою" Україні,та її народу- , "зелене шоу" від "зезедента" в середині України , і практичні справи рашистського вбивці по руйнації України і геноциді українського народу можуть бути справою одних і тих же режисерів...???
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03.04.2024 09:35 Відповісти
Ну, Пуйло из другого шоу пожалуй, а остальные точно из шоу "Мокрый памперс демократии"
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03.04.2024 10:05 Відповісти
 
 