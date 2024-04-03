Блінкен та Макрон пообіцяли подальшу підтримку Україні, - Держдепартамент США

Президент Франції Еммануель Макрон і державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердили готовність підтримувати Україну далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому за результатами зустрічі.

"Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Лідери також погодилися з важливістю запобігання розширенню конфлікту в Газі, включаючи уникнення ескалації в Лівані.

Блінкен і Макрон обговорили виклики з боку Китаю та зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки шляхом координації Бачення адаптованих культур і ґрунтів (VACS).

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