Макрон та Зеленський зустрінуться в Нормандії 6 червня, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться у Нормандії 6 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Так під час пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом Макрон заявив, що незабаром матиме зустріч з Володимиром Зеленським.
"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України - Ред.)", - сказав очільник Франції.
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Крім того, Макрон заявив, що постачання Україні далекобійних озброєнь, здатних уражати російські військові об'єкти, не є ескалацією конфлікту.