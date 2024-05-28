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Макрон та Зеленський зустрінуться в Нормандії 6 червня, - ЗМІ

Зеленський зустрінеться з Макроном у Франції

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться у Нормандії 6 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Так під час пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом Макрон заявив, що незабаром матиме зустріч з Володимиром Зеленським.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України - Ред.)", - сказав очільник Франції.

Читайте: Макрон застеріг світ від зменшення допомоги Україні: Мир - це не капітуляція

Автор: 
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Топ коментарі
+3
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28.05.2024 20:46
+2
Дурне поїхало в турне!
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28.05.2024 20:50
+2
Ви це серйозно?
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28.05.2024 21:33
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Може Макрон дозріє - направити в Украіну 20 тис інструкторів
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28.05.2024 20:39 Відповісти
Зрештою, українці - родичі французів.
Київська княжна Анна стала дружиною короля Франції Генріха.
Анна Ярославна - королева Франції.
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28.05.2024 20:39 Відповісти
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28.05.2024 20:46 Відповісти
русскій?
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28.05.2024 20:50 Відповісти
кацапський.

https://www.anekdot.ru/id/890293/
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28.05.2024 20:56 Відповісти
- як правильно вживати - Ганна чи Анна. "Анна і Ганна - це два фонетичні варіанти одного імені. У російській і болгарській мові поширений варіант Анна, а в українській, польській і білоруській - Ганна. У чеській - Гана, але з однією буквою "н".
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28.05.2024 20:48 Відповісти
Гана :

столиця - Аккра, населення 26 мільйонів, різниця в часі з Україною - 0 годин влітку і 0 годин взимку
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28.05.2024 22:21 Відповісти
Якби Анна була Аном і скосплеїв Чингізхана до його поява тоді - тоді були би родичами , а так ми трішечки родичі не по лінії Ана а по лінії германців і кельтів - шо перші шо другі мешкали на території ******** України .
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28.05.2024 21:31 Відповісти
"Бургундія, Нормандія, Шампань ілі Прованс..." )))
https://www.youtube.com/watch?v=lxU24XmkcrA

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28.05.2024 20:40 Відповісти
Договорнячки ,гешефтики
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28.05.2024 20:42 Відповісти
Єрмак та Макрон?
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28.05.2024 20:43 Відповісти
що,у хрипатого тижнева вiдпустка ?
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28.05.2024 20:44 Відповісти
Дурне поїхало в турне!
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28.05.2024 20:50 Відповісти
Шановні, не треба зневажати нашого президента. Володимир Зеленський - керівник нашої держави і все робить для нашої Перемоги над кацапами.
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28.05.2024 21:30 Відповісти
Ви це серйозно?
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28.05.2024 21:33 Відповісти
Макрон виступив за дозвіл Києву завдавати ударів по військових об'єктах на території рф, з яких завдаються удари по Україні.
Крім того, Макрон заявив, що постачання Україні далекобійних озброєнь, здатних уражати російські військові об'єкти, не є ескалацією конфлікту.
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28.05.2024 20:50 Відповісти
"Зі світу по нитці - голому сорочка."
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28.05.2024 21:13 Відповісти
Что то просроченный засуетился.
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28.05.2024 21:52 Відповісти
 
 