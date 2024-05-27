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Макрон застеріг світ від зменшення допомоги Україні: Мир - це не капітуляція

Емманюель макрон

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг усіх від послаблення підтримки України в її захисті від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Стояти сьогодні на боці миру означає надавати силу закону. Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захистити свої кордони та суверенітет", - сказав Макрон  під час зустрічі з президентом Німеччини Франком Штайнмаєром у Берліні.

Водночас Штайнмаєр зауважив, що допомога Україні не повинна бути припинена. Також він додав, що співпраця Німеччини та Франції дозволить подолати геополітичні виклики, з якими стикається Європа. Йдеться, зокрема, про російську агресію проти України та війну в Газі.

Нагадаємо, днями Макрон заявив, що відмова  російського диктатора Путіна від пропозиції перемир’я на час Олімпіади-2024 свідчить про те, що очільник Кремля налаштований на продовження війни проти України й не готовий до миру.

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Автор: 

Україна (5882) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+10
Це все прекрасно, пане Макрон, дякуємо за підтримку. На словах це теж підтримка. Франція і Німеччина практично рівнозначні країни в економічному розвитку, а у військовому розвитку Франція зараз значно випереджає Німеччину на ринку озброєнь. І який би там не був боязкуватий Шольц, особливо з приводу надання Україні Таурусів, Німеччина зараз є першою країною серед європейських країн з надання Україні допомоги. А Франція, здається, лише 14-ю... слова - це добре. а от слова, які підкріплені ще діями - це було би набагато краще. Певна річ, що таке мають говорити не українці, бо ми маємо бути вдячні за будь-яку допомогу. Такі заяви мають робити європейські чиновники і політики. і такі заяви робили вже німці. Тож, пане Макрон, беріть приклад з німців, шведів, країн Балтії, чехів, британців.
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27.05.2024 06:46
+6
...но Шведы опередили всех, разрешив ипашить по оркостану своим оружием... допясделись орки насчёт Шведского Готланда
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27.05.2024 08:58
+5
Маню, а можно SCALPом захєрачить по Єйську?
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27.05.2024 06:56
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Макрон - це голова! Я б йому пальця до рота не поклав би!
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27.05.2024 06:24 Відповісти
Попа вутін буде готовий до миру коли буде лежати в бункері і обіймати чемоданчик.А навколо все палатиме
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27.05.2024 07:33 Відповісти
Це все прекрасно, пане Макрон, дякуємо за підтримку. На словах це теж підтримка. Франція і Німеччина практично рівнозначні країни в економічному розвитку, а у військовому розвитку Франція зараз значно випереджає Німеччину на ринку озброєнь. І який би там не був боязкуватий Шольц, особливо з приводу надання Україні Таурусів, Німеччина зараз є першою країною серед європейських країн з надання Україні допомоги. А Франція, здається, лише 14-ю... слова - це добре. а от слова, які підкріплені ще діями - це було би набагато краще. Певна річ, що таке мають говорити не українці, бо ми маємо бути вдячні за будь-яку допомогу. Такі заяви мають робити європейські чиновники і політики. і такі заяви робили вже німці. Тож, пане Макрон, беріть приклад з німців, шведів, країн Балтії, чехів, британців.
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27.05.2024 06:46 Відповісти
...но Шведы опередили всех, разрешив ипашить по оркостану своим оружием... допясделись орки насчёт Шведского Готланда
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27.05.2024 08:58 Відповісти
тому що у них прапор у таких самих кольорах, як і український. )
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27.05.2024 10:17 Відповісти
шведы бить-то разрешили, но нечем)) они же ракет не давали. а артиллерией можно и без разрешения пострелять на 20 км.
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27.05.2024 14:30 Відповісти
Маню, а можно SCALPом захєрачить по Єйську?
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27.05.2024 06:56 Відповісти
Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захистити свої кордони та суверенітет

Влучніше і не скажеш👍
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27.05.2024 08:57 Відповісти
Гарно співає наш Макрон, але сам пасе задніх по допомозі Україні. То, що виділяє Франція в рази меньше допомоги від Німетчини. Так що меньше слів, а більше діла. Лідер не той що багато говорить, а той що багато робить.
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27.05.2024 09:00 Відповісти
Макарону Хвала і за таке!
Але Хвранція хоча б допомагала на рівні Німеччини, було б славненько!
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27.05.2024 10:34 Відповісти
Іншими словами -
.
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27.05.2024 12:10 Відповісти
Конструктивная неопределённость х*ли.👶
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27.05.2024 12:59 Відповісти
Це добре, а спочатку треба показати приклад!!!!
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27.05.2024 13:27 Відповісти
А оно ему надо? Видел что изображено на форме, сборной Франции по футболу? Ну вот и прокукарекал петушок, а там хоть не рассветай.
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27.05.2024 14:11 Відповісти
хорошо, давайте поборемся еще год-два-десять и капитулируем потом, так же лучше, верно? все равно победа не светит даже теоретически и все это уже поняли.
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27.05.2024 14:36 Відповісти
 
 