Макрон застеріг світ від зменшення допомоги Україні: Мир - це не капітуляція

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг усіх від послаблення підтримки України в її захисті від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Стояти сьогодні на боці миру означає надавати силу закону. Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захистити свої кордони та суверенітет", - сказав Макрон під час зустрічі з президентом Німеччини Франком Штайнмаєром у Берліні.

Водночас Штайнмаєр зауважив, що допомога Україні не повинна бути припинена. Також він додав, що співпраця Німеччини та Франції дозволить подолати геополітичні виклики, з якими стикається Європа. Йдеться, зокрема, про російську агресію проти України та війну в Газі.

Нагадаємо, днями Макрон заявив, що відмова російського диктатора Путіна від пропозиції перемир’я на час Олімпіади-2024 свідчить про те, що очільник Кремля налаштований на продовження війни проти України й не готовий до миру.

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