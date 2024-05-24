Саме Путін вирішив продовжувати війну в Україні. Він не готовий до миру, - Макрон

Відмова російського диктатора Володимира Путіна від пропозиції перемир’я на час Олімпіади-2024 свідчить про те, що очільник Кремля налаштований на продовження війни проти України й не готовий до миру.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю CNBC, передає Цензор.НЕТ.

Він коментував відмову Путіна від пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

За словами президента Франції, "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно впродовж одного місяця".

"Це важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру", - сказав Макрон.

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Водночас Макрон наголосив, що перемир'я не є для нього фіналом, а "сталий мир – це фінал".

"Тому для всіх у світі зрозуміло. Це він вирішив розпочати і продовжувати цю війну, і він не готовий до миру", - додав він.

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Пропозиція Макрона щодо "олімпійського перемир'я"

Раніше лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що розраховує домовитися на припинення вогню в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

Його пропозицію підтримав очільник Китаю Сі Цзіньпін, який на початку травня здійснив візит до Франції.