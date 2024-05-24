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Саме Путін вирішив продовжувати війну в Україні. Він не готовий до миру, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Відмова російського диктатора Володимира Путіна від пропозиції перемир’я на час Олімпіади-2024 свідчить про те, що очільник Кремля налаштований на продовження війни проти України й не готовий до миру.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю CNBC, передає Цензор.НЕТ.

Він коментував відмову Путіна від пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

За словами президента Франції, "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно впродовж одного місяця".

"Це важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру", - сказав Макрон.

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Водночас Макрон наголосив, що перемир'я не є для нього фіналом, а "сталий мир – це фінал".

"Тому для всіх у світі зрозуміло. Це він вирішив розпочати і продовжувати цю війну, і він не готовий до миру", - додав він.

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Пропозиція Макрона щодо "олімпійського перемир'я"

Раніше лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що розраховує домовитися на припинення вогню в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

Його пропозицію підтримав очільник Китаю Сі Цзіньпін, який на початку травня здійснив візит до Франції.

Автор: 

путін володимир (23785) росія (65052) перемир’я (894) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+12
Він її розпочав ще у 2014 році. - Альо, долбойоби!
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24.05.2024 12:03
+8
На третьому році індієць "Зірке Око" помітив, що в нього сперли коня
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24.05.2024 12:06
+6
Блін, в ***** все якраз навпаки - традиція нападати під час олімпіад.
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24.05.2024 12:04
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Він її розпочав ще у 2014 році. - Альо, долбойоби!
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24.05.2024 12:03 Відповісти
Блін, в ***** все якраз навпаки - традиція нападати під час олімпіад.
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24.05.2024 12:04 Відповісти
На третьому році індієць "Зірке Око" помітив, що в нього сперли коня
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24.05.2024 12:06 Відповісти
Макроша проснулся. Ох и любитель поспать!
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24.05.2024 12:10 Відповісти
Якщо путлер із Сі не домовилися про початок мирних переговорів цієї осені, то війна триватиме до кінця 2025 року.
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24.05.2024 12:10 Відповісти
не домовився. нафіга вони їм?
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24.05.2024 12:18 Відповісти
Що означає "їм"? Кожен має свої причини.
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24.05.2024 12:23 Відповісти
їм - ***** з Сі. І жодних причин домовлятися в обох нема (на мій погляд).
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24.05.2024 16:29 Відповісти
У путлера є багато причин підписати "мирні угоди". З Сі необхідно було узгодити умови цих "мирних угод" (по-факту - ультиматум України). І путлер чудово розуміє, що без підтримки Сі шансів проштовхнути такий ультиматум - нуль.
Навіщо це Сі? Сі треба, щоб РФ вийшла з цієї війни переможцем. Сі треба, щоб залежність РФ від Китаю була ще більшою. Сі потрібен союзник для можливої війни за Тайвань.
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24.05.2024 16:38 Відповісти
Багато причин це які?
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24.05.2024 21:13 Відповісти
1. ЗСУ чинять героїчний опір і не тікають з поля бою. Обвалити фронт не вдається.
2. ВПК РФ хоч і показує чудеса прискорення, але не справляється з потребами такої війни. Усі заводи вже працюють у 3 зміни. Розпочато будівництво нових військових заводів, але для їх запуску та виходу на проектні потужності потрібні роки.
3. Тактика випаленої землі - ефективна, але дуже дорога і не швидка. Ресурсів економіки РФ багато, але вони не безмежні.
4. Техніка з баз консервації закінчується. І не просто закінчується, а залишилася тільки та, що потребує дуже тривалого та дорогого відновлення.
5. Темпи залучення "контрактників" до армії РФ - досягли своєї фізичної межі. 30000/міс. не дозволяють швидко наростити перевагу. Навіть підвищення зарплатню вже не працює.
6. Кількість трун стала помітною для росіян. І динаміка тут не на користь РФ.
7. Повільно, зі скрипом та ВПК Заходу розгортається. Час тут грає на користь путлера.
8. Світовий тиск щодо "мирних переговорів" посилюється. І цей тиск не лише на РФ. Відморожуватися стає дедалі складніше, т.к. симпатики РФ починають замислюватися.
Ось і маємо картину, що вікно можливостей путлера - кілька місяців, рік. А тут ще Трамп може перемогти. А Трамп - непередбачуваний. Адже він справді може завалити Україну зброєю, якщо вирішить. І, повірте, путлер усе це чудово розуміє. Ось і ескалює війну, намагаючись отримати максимум завоювань за ці місяці. А далі - лише мирні переговори.
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24.05.2024 21:49 Відповісти
Нє, то все не причини. Обвалити фронт не вдається зараз, але хто сказав, що не вдастся папізже? Шоб ***** не був впевнений, що він дожме, то він би не робив нових мобілізацій і не будував нових заводів.
Якщо в ***** не буде ваньок і техніки прямо зараз, то він легко може зачекати місяць-другий, зменшивши інтенсивність натиску і просто ******** ракетами по ТЕЦ, поки ваньки не назбираються.
Світове ВПК розгортається, але ніяке західне ВПК не здатне виробляти яйця, якими можна оснастити західних керівників. І мізки, доречі, теж не виробляють. Чи ви дісно вважаєте, що світової зброї прямо зараз недостатньо, шоб за пару тижнів порвати ***** сраку на британський флаг?
А Тамп - то джокер в колоді. Він може як завгодно спрацювати...
Далі, ви правильно пишете, шо ресурси рашки не безмежні. Але ресурси України ще меньші. Плюс додайте імбецильне вище керівництво України...
Враховуючи все вищенаписане, ніяких причин до перемовин я не бачу. Хоча якшо такі будуть, то це буде на руку *****. В нього економіка переведена на військові рейки, за час передишки вони накліпають ще більше ракет і танчиків. А в України за цей час тільки більше наріду в Тисі втопиться..
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26.05.2024 18:46 Відповісти
У мене є контраргументи на кожен ваш аргумент. Але писати лонґріди бажання немає. Сорі. Але на рахунок західного ВПК все ж таки скажу. Озброєння на Заході справді не так багато, як вам здається. Захід не готувався до такої війни. Це очевидно. Вони, звичайно, можуть обнулити всі свої склади і завалити нас озброєнням, але:
1. У демократичних країнах подібний факт приховати неможливо. Обнулити власну обороноздатність для порятунку якоїсь там України? Серйозно? Україна у 2008 р. відправила до Грузії ВСІ своє озброєння? (Саакашвілі на колінах благав Юща)
2. Швидкий запуск ВПК у країнах - це величезне напруження їх економік. Заради чого? Щоб врятувати найкорупційнішу країну на задвірках Європи? Як вони це зможуть пояснити своїм громадянам?
3. Ситуація у ЗСУ, ситуація з мобілізацією, ситуація з будівництвом укріпрайонів тощо - не дають підстав Заходу вважати, що кількість озброєнь дозволять Україні перемогти РФ.
4. Ситуація у світі змушує країни Заходу думати у тому, де озброєння може знадобитися " завтра " . Це при тому, що США, наприклад, підписали прямі військові договори про підтримку з тим же Ізраїлем і Тайванем.
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26.05.2024 19:17 Відповісти
А все озброєння і не треба. Гугліть скільки в американців на консервації літаків і танків. І я не кажу, що США шось винне чи шось недодають. Але коли хуситів треба було бомбити - черга стояла з бажаючих і браку бомб з ракетами не спостерігалось .
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26.05.2024 22:02 Відповісти
Пентагон уже давно сказав, що ефективніше та доцільніше зробити нове, ніж відновлювати те, що у них на базах законсервовано.
Хусити загрожують світовому товарообігу. І постріляти по дронах та парочці ракет хуситів - це не вести повноцінну війну з РФ.
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27.05.2024 10:09 Відповісти
* Нє, то все не причини (на мою думку).
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26.05.2024 18:48 Відповісти
В якому сенсі? Ви не розумієте коли настає осінь? Запитайте у ваших дітей/онуків, вони підкажуть, що осінь настає після літа.
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24.05.2024 12:39 Відповісти
Ще один заглядач в око пуйла
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24.05.2024 12:10 Відповісти
Для чого йому мир, якщо йому війна успішно сходить з рук...
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24.05.2024 12:11 Відповісти
Оказывается, тот, кто напал без каких либо причин на соседнюю страну - хочет войны! Какой же мощный, просто гениальный умище надо иметь, чтобы сделать такой вывод! Просто Ньютон и Эйнштейн в одной черепушке.
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24.05.2024 12:29 Відповісти
усі ******** (незалежно від національності ) мають з цієї грьобаної війни зиск.. 💯 Такий підхід існує ще з давніх-давен. Це мова воєн, ненависті, сліпої віри, забобонів - нездатність ставити запитання." - Жак Фреско
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24.05.2024 12:29 Відповісти
Ху@ло відчуває , що скоро здохне ось і біситься тварюка перед
смертю 👹
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24.05.2024 12:34 Відповісти
 
 