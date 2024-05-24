Именно Путин решил продолжать войну в Украине. Он не готов к миру, - Макрон

Отказ российского диктатора Владимира Путина от предложения перемирия на время Олимпиады-2024 свидетельствует о том, что глава Кремля настроен на продолжение войны против Украины и не готов к миру.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью CNBC, передает Цензор.НЕТ.

Он комментировал отказ Путина от предложения ввести перемирие на время Олимпийских игр.

По словам президента Франции, "олимпийское перемирие" - это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца".

"Это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира", - сказал Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин отверг идею Макрона о перемирии на время проведения Олимпиады в Париже

В то же время Макрон подчеркнул, что перемирие не является для него финалом, а "устойчивый мир - это финал".

"Поэтому для всех в мире понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", - добавил он.

Также читайте: Путин планирует привлечь Беларусь к ядерным учениям России

Предложение Макрона по "олимпийскому перемирию"

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает договориться о прекращении огня в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.

Его предложение поддержал глава Китая Си Цзиньпин, который в начале мая совершил визит во Францию.