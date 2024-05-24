Именно Путин решил продолжать войну в Украине. Он не готов к миру, - Макрон
Отказ российского диктатора Владимира Путина от предложения перемирия на время Олимпиады-2024 свидетельствует о том, что глава Кремля настроен на продолжение войны против Украины и не готов к миру.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью CNBC, передает Цензор.НЕТ.
Он комментировал отказ Путина от предложения ввести перемирие на время Олимпийских игр.
По словам президента Франции, "олимпийское перемирие" - это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца".
"Это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира", - сказал Макрон.
В то же время Макрон подчеркнул, что перемирие не является для него финалом, а "устойчивый мир - это финал".
"Поэтому для всех в мире понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", - добавил он.
Предложение Макрона по "олимпийскому перемирию"
Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает договориться о прекращении огня в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.
Его предложение поддержал глава Китая Си Цзиньпин, который в начале мая совершил визит во Францию.
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Навіщо це Сі? Сі треба, щоб РФ вийшла з цієї війни переможцем. Сі треба, щоб залежність РФ від Китаю була ще більшою. Сі потрібен союзник для можливої війни за Тайвань.
2. ВПК РФ хоч і показує чудеса прискорення, але не справляється з потребами такої війни. Усі заводи вже працюють у 3 зміни. Розпочато будівництво нових військових заводів, але для їх запуску та виходу на проектні потужності потрібні роки.
3. Тактика випаленої землі - ефективна, але дуже дорога і не швидка. Ресурсів економіки РФ багато, але вони не безмежні.
4. Техніка з баз консервації закінчується. І не просто закінчується, а залишилася тільки та, що потребує дуже тривалого та дорогого відновлення.
5. Темпи залучення "контрактників" до армії РФ - досягли своєї фізичної межі. 30000/міс. не дозволяють швидко наростити перевагу. Навіть підвищення зарплатню вже не працює.
6. Кількість трун стала помітною для росіян. І динаміка тут не на користь РФ.
7. Повільно, зі скрипом та ВПК Заходу розгортається. Час тут грає на користь путлера.
8. Світовий тиск щодо "мирних переговорів" посилюється. І цей тиск не лише на РФ. Відморожуватися стає дедалі складніше, т.к. симпатики РФ починають замислюватися.
Ось і маємо картину, що вікно можливостей путлера - кілька місяців, рік. А тут ще Трамп може перемогти. А Трамп - непередбачуваний. Адже він справді може завалити Україну зброєю, якщо вирішить. І, повірте, путлер усе це чудово розуміє. Ось і ескалює війну, намагаючись отримати максимум завоювань за ці місяці. А далі - лише мирні переговори.
Якщо в ***** не буде ваньок і техніки прямо зараз, то він легко може зачекати місяць-другий, зменшивши інтенсивність натиску і просто ******** ракетами по ТЕЦ, поки ваньки не назбираються.
Світове ВПК розгортається, але ніяке західне ВПК не здатне виробляти яйця, якими можна оснастити західних керівників. І мізки, доречі, теж не виробляють. Чи ви дісно вважаєте, що світової зброї прямо зараз недостатньо, шоб за пару тижнів порвати ***** сраку на британський флаг?
А Тамп - то джокер в колоді. Він може як завгодно спрацювати...
Далі, ви правильно пишете, шо ресурси рашки не безмежні. Але ресурси України ще меньші. Плюс додайте імбецильне вище керівництво України...
Враховуючи все вищенаписане, ніяких причин до перемовин я не бачу. Хоча якшо такі будуть, то це буде на руку *****. В нього економіка переведена на військові рейки, за час передишки вони накліпають ще більше ракет і танчиків. А в України за цей час тільки більше наріду в Тисі втопиться..
1. У демократичних країнах подібний факт приховати неможливо. Обнулити власну обороноздатність для порятунку якоїсь там України? Серйозно? Україна у 2008 р. відправила до Грузії ВСІ своє озброєння? (Саакашвілі на колінах благав Юща)
2. Швидкий запуск ВПК у країнах - це величезне напруження їх економік. Заради чого? Щоб врятувати найкорупційнішу країну на задвірках Європи? Як вони це зможуть пояснити своїм громадянам?
3. Ситуація у ЗСУ, ситуація з мобілізацією, ситуація з будівництвом укріпрайонів тощо - не дають підстав Заходу вважати, що кількість озброєнь дозволять Україні перемогти РФ.
4. Ситуація у світі змушує країни Заходу думати у тому, де озброєння може знадобитися " завтра " . Це при тому, що США, наприклад, підписали прямі військові договори про підтримку з тим же Ізраїлем і Тайванем.
Хусити загрожують світовому товарообігу. І постріляти по дронах та парочці ракет хуситів - це не вести повноцінну війну з РФ.
смертю 👹