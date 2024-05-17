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Новости
18 057 45

Путин отверг идею Макрона о перемирии во время проведения Олимпиады в Париже

Путін відкинув ідею Макрона щодо «олімпійського перемир’я»

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал идею "олимпийского перемирия", которую ранее предложил лидер Франции Эмманюэль Макрон. Российский диктатор намекнул, что не примет эту идею, а также пожаловался на "несправедливость" в отношении спортсменов из РФ.

Об этом пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Руководитель РФ Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай в пятницу, 17 мая, высказался относительно предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.

Путин намекнул, что его страна не будет придерживаться предложенного Макроном "олимпийского перемирия" и продолжит боевые действия против Украины.

"Эти олимпийские принципы, включая олимпийское перемирие, очень правильные... Но немногие страны в истории его придерживались, за исключением Древней Греции", - сказал российский диктатор.

Читайте также: Зеленский о перемирии с РФ на время Олимпиады: У нас уже было прекращение огня, оно не очень работает с этим врагом

Кроме этого, глава Кремля сетовал на "несправедливость" в отношении российских спортсменов. Руководитель страны-агрессора обвинил "международных спортивных чиновников" в том, что те якобы сами нарушают принципы Олимпийской хартии, а значит не могут требовать ее соблюдения от других.

"Сами нарушают, а от нас требуют выполнения. Дорогие друзья, так мы далеко не заедем. Так никто и никогда по таким вопросам не договаривался", - сказал правитель России.

Напомним, что российским спортсменам запрещено участвовать в Олимпиаде под флагом РФ. Олимпийские игры в Париже, как известно, начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил не допускать спортсменов и спортсменок из России и Беларуси к участию в церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Предложение Макрона относительно "олимпийского перемирия"

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает договориться о прекращении огня в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.

К слову, его предложение поддержал глава Китая Си Цзиньпин, который в начале мая совершил визит во Францию.

Читайте также: Си Цзиньпин поддержал идею Макрона о глобальном перемирии во время проведения Олимпиады в Париже, - СМИ

Автор: 

Олимпиада (1136) путин владимир (31214) перемирие (1586) Макрон Эмманюэль (1298)


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Топ комментарии
+24
Редактори, ви що там курите?
Якого милого рф та її нелигитимний пишуться з великої літери?
Ви не на дипломатичній зустрічі
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17.05.2024 19:55
+16
Яке ж воно кончене...
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17.05.2024 19:53
+10
А я це їм наголошую вже рік
в їм це аж ніяк не подобається. Навіть блокували.
виникає питання цЕнзор чий?
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17.05.2024 20:02
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"мы готовы к переговорам" - перекладу - капітулюйте і швидко
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17.05.2024 19:53 Ответить
Яке ж воно кончене...
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17.05.2024 19:53 Ответить
Редактори, ви що там курите?
Якого милого рф та її нелигитимний пишуться з великої літери?
Ви не на дипломатичній зустрічі
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17.05.2024 19:55 Ответить
А я це їм наголошую вже рік
в їм це аж ніяк не подобається. Навіть блокували.
виникає питання цЕнзор чий?
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17.05.2024 20:02 Ответить
А я давно не розумію, що зробилось з Цензором. В постійному бані. Тільки не похвалив Порошенка - бан, не приколовся над Зе владою-бан. А самі скоро путіна владімир владімиричем вєлічать будуть. Бутусов - ти слідиш за своїм дєтіщем?
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17.05.2024 20:20 Ответить
Дивно, у мене акаунт тут із 2014 року, у бані ніколи не був. Про Пороха останнім часом у коментах згадую ну дуже рідко...
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17.05.2024 20:38 Ответить
брешеш.
Хіба що ти можеш отримати бан за те, що захейтиш самого Бутусова. Ну, так це не важко зрозуміти: сайт - його власність, гостей, які йому харкають в пику (інша справа - заслужено чи ні) він не переварює. Як і кожен господар в своїй хаті.
Ну, і за відверту і систематичну брехню - також можеш бути забаненим. Або за флуд (якщо його так розцінять адміни). Наприклад, якщо я запощу два рази чи більше інф про волонтерство Пороха чи Бірюкова - я потрапляю в бан.
А у всіх інших випадках коменти, які їм не подобаються, адміни просто труть.
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17.05.2024 21:22 Ответить
І ще раз йдеш в бан
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18.05.2024 01:19 Ответить
Путін відкинув ідею Макрона

**** ти тут кідаєшься, гніда?
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17.05.2024 19:58 Ответить
***** відповів "нету мочи менять мочу, буду мочить в сортире" але його ніхто не зрозумів, а перекладач застрелився.
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17.05.2024 20:00 Ответить
Путін *****.
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17.05.2024 20:01 Ответить
путін *****...
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17.05.2024 20:36 Ответить
Воистину *****!
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17.05.2024 21:12 Ответить
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17.05.2024 21:21 Ответить
*****. Аминь.
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17.05.2024 21:32 Ответить
Ну ось, а хтось в ''європах'' подумує про ''мирні переговори''. *уйло даже тимчасового перемир'я не сприймає.
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17.05.2024 20:01 Ответить
А от коли Україна відкине мирну капітуляцію ***** з подальшим знищенням України як держави, про це заволають всі ліволібераські світові ЗМІ, з заголовками -- Україна відмовляється від запропонованого миру! Зеленський хоче воювати до останнього українця...
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17.05.2024 20:05 Ответить
Ну в 2022 ж ніхто не волав...
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17.05.2024 20:40 Ответить
Бо чекали капітуляціі з дня на день
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17.05.2024 21:22 Ответить
Я кажу про відмову від переговорів у Стамбулі, тоді вже ні про яку капітуляцію не йшлося...
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17.05.2024 21:27 Ответить
А...я думав про лютий-березень.
SORRY
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17.05.2024 22:41 Ответить
Тоді ще такої кількості "уставшіх ат вайни" під впливом російської пропаганди та рублів не було.
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18.05.2024 06:50 Ответить
А канашенкаф https://twitter.com/i/status/1791481871009755508 уже фсьо.
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17.05.2024 20:12 Ответить
Пускай ето будет ведром холодной воды на голову тем кто топит за перегаворы
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17.05.2024 20:16 Ответить
Неправильно!
Не відро води на голову, а голову - у відро з водою.
Хвилин на десять.
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17.05.2024 21:23 Ответить
Ну, в такому разі, воно само дало нашим привід влаштувати міні олімпіаду в маЦквє - по бігу в укриття, по стрибкам з балконів палаючих офісів, по стрибкам у висоту від підривів наших БПЛА. Буде кльово, буде красочно і весело.
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17.05.2024 20:16 Ответить
військова допомога їде, довгоочікувані F-16 теж на підльоті, х..ло бздить що Україна значно укріпиться, а тут якісь ОІ у Парижі де рускава бздуху майже не буде
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17.05.2024 20:22 Ответить
Не дуже ставте на Ф16 вже деякі екперти пишуть що дадуть нам з 66 радаром MLU версія що типу 83 для Нато... тому вони можуть не сильно вплинути якщо вони будуть в малій кількості
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17.05.2024 20:28 Ответить
тупий "рюрикович" на цьому не розуміється
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17.05.2024 20:31 Ответить
а чому ф16? чому петріот. шторм шедоу, більше немає зброї, вчепились як в ікону, тільки відтягують поставки, хтось відповідатиме
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17.05.2024 23:50 Ответить
"Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Куйло є куйло.Напавши на Україну ,вбивши сотні тисяч українців,знищивши на сотні млрд,доларів української інфрастуктури ,та житла українців нарушивши всі міжнародні папірці ,котрі підписував і совок і 3,14дерація про недоторканістьукраїнської границі,цей брехливий ,скажений ,кровожадний рашистський пес , розказує світові як хтось щось порушує...
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17.05.2024 20:30 Ответить
Союзники склоняют Киев к мирным переговорам. Путин: "С дуба рухнули? С какой стати?"

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА

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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


17 МАЯ 2024


17:44

Западные партнеры Украины планируют убедить украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает https://www.europe1.fr/international/guerre-en-ukraine-la-strategie-russe-pour-obliger-kiev-a-renforcer-ses-troupes-autour-de-kharkiv-4247410 радиостанция "Europe 1" со ссылкой на осведомленный источник.

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По его словам, союзники Украины считают, что ВСУ все труднее удерживать линию фронта, поскольку у украинской армии наблюдается "40-процентная нехватка личного состава". К тому же на фоне продвижения российских войск в Харьковской области растут опасения большого прорыва линии фронта со стороны РФ.

Как отмечает "Europe 1", Украине придется договариваться об окончании войны, иначе она "рискует получить худший сценарий, при котором россияне откроют еще один фронт".

В свою очередь Зеленский https://politics.novyny.live/ru/situatsiia-na-kharkivshchini-samit-miru-ta-peremovini-z-rf-osnovni-tezi-zelenskogo-na-brifingu-173481.html заявил , что пока иностранные союзники не склоняют Украину к переговорам.

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива, - саммит мира", - сказал Зеленский, имея в виду большую конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Россию на эту встречу не пригласили.

Владимир Путин назвал саммит "паноптикумом", куда собирают "массовку", чтобы предъявить "ультиматум" России. Он http://www.kremlin.ru/events/president/news/74065 отметил , что РФ от переговоров с Украиной никогда не отказывалась и базой для этого процесса должны стать договоренности Москвы и Киева, которых они достигли в апреле 2022 года в Стамбуле.

"Они выбросили стамбульские соглашения, хотели получить преимущество на поле боя, не получилось, а сейчас дают новые условия. С дуба рухнули, что ли? Мы будем исходить из реалий на земле. Пусть Макрон сначала ответит, будут ли отправлены на Украину французские войска, а потом мы будем рассматривать дальнейшие варианты", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам https://www.9tv.co.il/item/71313 визита в Китай .

Он также сообщил, что Россия пытается понять, с кем она может вести переговоры о мире на Украине, поскольку "легитимность" Зеленского на посту президента Украины истекает 20 мая и его пребывание в должности главы государства будет обеспечено только военным положением.
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17.05.2024 20:31 Ответить
Перевод с русского языка на европейский: "Имел я вас всех ввиду или мочил бы всех в сортире". Главное что Европа уже вышла из статуса "сильно обеспокоенной" и перешла в статус "сильно озабоченной", ждем, когда перейдет в статут "радикально настроенной" и только тогда наступят радикальные изменения в жизни пахана.....
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17.05.2024 20:32 Ответить
Что ж, он сам напросился. Теперь даже если молить о пощаде будут, Украина не остановится уничтожать орков.
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17.05.2024 20:50 Ответить
Ну так гоните этих сраных рашистов с Олимпиады, всех до единого.
Раз эти ублюдки с их фюрером не согласны с базовыми принципами Олимпийской Хартии.
Вот реально - КАЖДОМУ рашистскому спортсмену - поджопник в прямом эфире - и на хаус, в руский мир, к фюреру Вове.
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17.05.2024 21:01 Ответить
"...не согласны с базовыми принципами Олимпийской Хартии."
Базові принципи ******** Олімпійської Хартії":
1. Бабло.
2. Бабло.
3. Бабло.
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17.05.2024 21:35 Ответить
там він ще щось б'якав про "санітарну зону" на території Харківської області, передає https://www.bbc.com/russian/live/news-69001247 ВВС сьогодні в онлайн-стрічці "Война в Украине" в 13:16
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17.05.2024 21:15 Ответить
Йо*аний "історік".
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17.05.2024 21:20 Ответить
ПРАВИЛЬНА відпорвідь Макрона має бути : "кацапських спортсменів під будь-яким прапором у Парижі не бажають бачити !"
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17.05.2024 21:53 Ответить
Цинічна, кінчена мразота ПНХ!!!
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17.05.2024 22:24 Ответить
тю, а некотрык эксперты говорили,что путлеру нужна передышка-а оно он как! Чхал он на запад и видать ему надо торопиться побольше населённых пунктов стереть с лица земли,ну и отжать побольше территорий до выборов трампа-а потом поделят Украину! Оно же видно что путлер спешит!
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17.05.2024 23:03 Ответить
в не володимир, а владімір. у них володимирів немає
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17.05.2024 23:46 Ответить
Добре що хоть не согласився. Якщо б воно сказало "да" цієй "своєчасній" ініціативі Макрона, то тоді відмовила вже б Україна. У Макрона в голові якась бурхлива діяльність з продукуванням думок про все і вся.
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18.05.2024 18:20 Ответить
 
 