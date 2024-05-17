Путин отверг идею Макрона о перемирии во время проведения Олимпиады в Париже

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал идею "олимпийского перемирия", которую ранее предложил лидер Франции Эмманюэль Макрон. Российский диктатор намекнул, что не примет эту идею, а также пожаловался на "несправедливость" в отношении спортсменов из РФ.

Об этом пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Руководитель РФ Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай в пятницу, 17 мая, высказался относительно предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.

Путин намекнул, что его страна не будет придерживаться предложенного Макроном "олимпийского перемирия" и продолжит боевые действия против Украины.

"Эти олимпийские принципы, включая олимпийское перемирие, очень правильные... Но немногие страны в истории его придерживались, за исключением Древней Греции", - сказал российский диктатор.

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Кроме этого, глава Кремля сетовал на "несправедливость" в отношении российских спортсменов. Руководитель страны-агрессора обвинил "международных спортивных чиновников" в том, что те якобы сами нарушают принципы Олимпийской хартии, а значит не могут требовать ее соблюдения от других.

"Сами нарушают, а от нас требуют выполнения. Дорогие друзья, так мы далеко не заедем. Так никто и никогда по таким вопросам не договаривался", - сказал правитель России.

Напомним, что российским спортсменам запрещено участвовать в Олимпиаде под флагом РФ. Олимпийские игры в Париже, как известно, начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил не допускать спортсменов и спортсменок из России и Беларуси к участию в церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Предложение Макрона относительно "олимпийского перемирия"

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает договориться о прекращении огня в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.

К слову, его предложение поддержал глава Китая Си Цзиньпин, который в начале мая совершил визит во Францию.

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