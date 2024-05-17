Путин отверг идею Макрона о перемирии во время проведения Олимпиады в Париже
Глава РФ Владимир Путин прокомментировал идею "олимпийского перемирия", которую ранее предложил лидер Франции Эмманюэль Макрон. Российский диктатор намекнул, что не примет эту идею, а также пожаловался на "несправедливость" в отношении спортсменов из РФ.
Об этом пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Руководитель РФ Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай в пятницу, 17 мая, высказался относительно предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.
Путин намекнул, что его страна не будет придерживаться предложенного Макроном "олимпийского перемирия" и продолжит боевые действия против Украины.
"Эти олимпийские принципы, включая олимпийское перемирие, очень правильные... Но немногие страны в истории его придерживались, за исключением Древней Греции", - сказал российский диктатор.
Кроме этого, глава Кремля сетовал на "несправедливость" в отношении российских спортсменов. Руководитель страны-агрессора обвинил "международных спортивных чиновников" в том, что те якобы сами нарушают принципы Олимпийской хартии, а значит не могут требовать ее соблюдения от других.
"Сами нарушают, а от нас требуют выполнения. Дорогие друзья, так мы далеко не заедем. Так никто и никогда по таким вопросам не договаривался", - сказал правитель России.
Напомним, что российским спортсменам запрещено участвовать в Олимпиаде под флагом РФ. Олимпийские игры в Париже, как известно, начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил не допускать спортсменов и спортсменок из России и Беларуси к участию в церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 2024 года.
Предложение Макрона относительно "олимпийского перемирия"
Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает договориться о прекращении огня в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.
К слову, его предложение поддержал глава Китая Си Цзиньпин, который в начале мая совершил визит во Францию.
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Якого милого рф та її нелигитимний пишуться з великої літери?
Ви не на дипломатичній зустрічі
в їм це аж ніяк не подобається. Навіть блокували.
виникає питання цЕнзор чий?
Хіба що ти можеш отримати бан за те, що захейтиш самого Бутусова. Ну, так це не важко зрозуміти: сайт - його власність, гостей, які йому харкають в пику (інша справа - заслужено чи ні) він не переварює. Як і кожен господар в своїй хаті.
Ну, і за відверту і систематичну брехню - також можеш бути забаненим. Або за флуд (якщо його так розцінять адміни). Наприклад, якщо я запощу два рази чи більше інф про волонтерство Пороха чи Бірюкова - я потрапляю в бан.
А у всіх інших випадках коменти, які їм не подобаються, адміни просто труть.
**** ти тут кідаєшься, гніда?
SORRY
Не відро води на голову, а голову - у відро з водою.
Хвилин на десять.
АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА
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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР
I
17 МАЯ 2024
17:44
Западные партнеры Украины планируют убедить украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает https://www.europe1.fr/international/guerre-en-ukraine-la-strategie-russe-pour-obliger-kiev-a-renforcer-ses-troupes-autour-de-kharkiv-4247410 радиостанция "Europe 1" со ссылкой на осведомленный источник.
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По его словам, союзники Украины считают, что ВСУ все труднее удерживать линию фронта, поскольку у украинской армии наблюдается "40-процентная нехватка личного состава". К тому же на фоне продвижения российских войск в Харьковской области растут опасения большого прорыва линии фронта со стороны РФ.
Как отмечает "Europe 1", Украине придется договариваться об окончании войны, иначе она "рискует получить худший сценарий, при котором россияне откроют еще один фронт".
В свою очередь Зеленский https://politics.novyny.live/ru/situatsiia-na-kharkivshchini-samit-miru-ta-peremovini-z-rf-osnovni-tezi-zelenskogo-na-brifingu-173481.html заявил , что пока иностранные союзники не склоняют Украину к переговорам.
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"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива, - саммит мира", - сказал Зеленский, имея в виду большую конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Россию на эту встречу не пригласили.
Владимир Путин назвал саммит "паноптикумом", куда собирают "массовку", чтобы предъявить "ультиматум" России. Он http://www.kremlin.ru/events/president/news/74065 отметил , что РФ от переговоров с Украиной никогда не отказывалась и базой для этого процесса должны стать договоренности Москвы и Киева, которых они достигли в апреле 2022 года в Стамбуле.
"Они выбросили стамбульские соглашения, хотели получить преимущество на поле боя, не получилось, а сейчас дают новые условия. С дуба рухнули, что ли? Мы будем исходить из реалий на земле. Пусть Макрон сначала ответит, будут ли отправлены на Украину французские войска, а потом мы будем рассматривать дальнейшие варианты", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам https://www.9tv.co.il/item/71313 визита в Китай .
Он также сообщил, что Россия пытается понять, с кем она может вести переговоры о мире на Украине, поскольку "легитимность" Зеленского на посту президента Украины истекает 20 мая и его пребывание в должности главы государства будет обеспечено только военным положением.
Раз эти ублюдки с их фюрером не согласны с базовыми принципами Олимпийской Хартии.
Вот реально - КАЖДОМУ рашистскому спортсмену - поджопник в прямом эфире - и на хаус, в руский мир, к фюреру Вове.
Базові принципи ******** Олімпійської Хартії":
1. Бабло.
2. Бабло.
3. Бабло.