Путін відкинув ідею Макрона про перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі
Очільник РФ Володимир Путін прокоментував ідею "олімпійського перемир’я", яку раніше запропонував лідер Франції Емманюель Макрон. Російський диктатор натякнув, що не прийме цю ідею, а також поскаржився на "несправедливість" щодо спортсменів із РФ.
Про це пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Керманич РФ Володимир Путін на пресконференції під час візиту до Китаю у п'ятницю, 17 травня, висловився стосовно пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона щодо перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.
Путін натякнув, що його країна не буде дотримуватися запропонованого Макроном "олімпійського перемир'я" і продовжить бойові дії проти України.
"Ці олімпійські принципи, включно з олімпійським перемир'ям, дуже правильні... Але небагато країн в історії його дотримувалися, за винятком Стародавньої Греції", - сказав російський диктатор.
Крім цього, глава Кремля нарікав на "несправедливість" щодо російських спортсменів. Керманич країни-агресорки звинуватив "міжнародних спортивних чиновників" у тому, що ті начебто самі порушують принципи Олімпійської хартії, а отже не можуть вимагати її дотримання від інших.
"Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Дорогі друзі, так ми далеко не заїдемо. Так ніхто й ніколи з таких питань не домовлявся", - сказав правитель Росії.
Нагадаємо, що російським спортсменам заборонено брати участь в Олімпіаді під прапором РФ. Олімпійські ігри в Парижі, як відомо, розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не допустити спортсменів і спортсменок з Росії та Білорусі до участі в церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.
Пропозиція Макрона щодо "олімпійського перемир'я"
Раніше лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що розраховує домовитися на припинення вогню в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.
До слова, його пропозицію підтримав очільник Китаю Сі Цзіньпін, який на початку травня здійснив візит до Франції.
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Якого милого рф та її нелигитимний пишуться з великої літери?
Ви не на дипломатичній зустрічі
в їм це аж ніяк не подобається. Навіть блокували.
виникає питання цЕнзор чий?
Хіба що ти можеш отримати бан за те, що захейтиш самого Бутусова. Ну, так це не важко зрозуміти: сайт - його власність, гостей, які йому харкають в пику (інша справа - заслужено чи ні) він не переварює. Як і кожен господар в своїй хаті.
Ну, і за відверту і систематичну брехню - також можеш бути забаненим. Або за флуд (якщо його так розцінять адміни). Наприклад, якщо я запощу два рази чи більше інф про волонтерство Пороха чи Бірюкова - я потрапляю в бан.
А у всіх інших випадках коменти, які їм не подобаються, адміни просто труть.
**** ти тут кідаєшься, гніда?
SORRY
Не відро води на голову, а голову - у відро з водою.
Хвилин на десять.
АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА
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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР
I
17 МАЯ 2024
17:44
Западные партнеры Украины планируют убедить украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает https://www.europe1.fr/international/guerre-en-ukraine-la-strategie-russe-pour-obliger-kiev-a-renforcer-ses-troupes-autour-de-kharkiv-4247410 радиостанция "Europe 1" со ссылкой на осведомленный источник.
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По его словам, союзники Украины считают, что ВСУ все труднее удерживать линию фронта, поскольку у украинской армии наблюдается "40-процентная нехватка личного состава". К тому же на фоне продвижения российских войск в Харьковской области растут опасения большого прорыва линии фронта со стороны РФ.
Как отмечает "Europe 1", Украине придется договариваться об окончании войны, иначе она "рискует получить худший сценарий, при котором россияне откроют еще один фронт".
В свою очередь Зеленский https://politics.novyny.live/ru/situatsiia-na-kharkivshchini-samit-miru-ta-peremovini-z-rf-osnovni-tezi-zelenskogo-na-brifingu-173481.html заявил , что пока иностранные союзники не склоняют Украину к переговорам.
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"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива, - саммит мира", - сказал Зеленский, имея в виду большую конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Россию на эту встречу не пригласили.
Владимир Путин назвал саммит "паноптикумом", куда собирают "массовку", чтобы предъявить "ультиматум" России. Он http://www.kremlin.ru/events/president/news/74065 отметил , что РФ от переговоров с Украиной никогда не отказывалась и базой для этого процесса должны стать договоренности Москвы и Киева, которых они достигли в апреле 2022 года в Стамбуле.
"Они выбросили стамбульские соглашения, хотели получить преимущество на поле боя, не получилось, а сейчас дают новые условия. С дуба рухнули, что ли? Мы будем исходить из реалий на земле. Пусть Макрон сначала ответит, будут ли отправлены на Украину французские войска, а потом мы будем рассматривать дальнейшие варианты", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам https://www.9tv.co.il/item/71313 визита в Китай .
Он также сообщил, что Россия пытается понять, с кем она может вести переговоры о мире на Украине, поскольку "легитимность" Зеленского на посту президента Украины истекает 20 мая и его пребывание в должности главы государства будет обеспечено только военным положением.
Раз эти ублюдки с их фюрером не согласны с базовыми принципами Олимпийской Хартии.
Вот реально - КАЖДОМУ рашистскому спортсмену - поджопник в прямом эфире - и на хаус, в руский мир, к фюреру Вове.
Базові принципи ******** Олімпійської Хартії":
1. Бабло.
2. Бабло.
3. Бабло.