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Новини
18 057 45

Путін відкинув ідею Макрона про перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі

Путін відкинув ідею Макрона щодо «олімпійського перемир’я»

Очільник РФ Володимир Путін прокоментував ідею "олімпійського перемир’я", яку раніше запропонував лідер Франції Емманюель Макрон. Російський диктатор натякнув, що не прийме цю ідею, а також поскаржився на "несправедливість" щодо спортсменів із РФ.

Про це пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Керманич РФ Володимир Путін на пресконференції під час візиту до Китаю у п'ятницю, 17 травня, висловився стосовно пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона щодо перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

Путін натякнув, що його країна не буде дотримуватися запропонованого Макроном "олімпійського перемир'я" і продовжить бойові дії проти України. 

"Ці олімпійські принципи, включно з олімпійським перемир'ям, дуже правильні... Але небагато країн в історії його дотримувалися, за винятком Стародавньої Греції", - сказав російський диктатор.

Читайте також: Зеленський про перемир’я з РФ на час Олімпіади: У нас вже було припинення вогню, воно не дуже працює з цим ворогом

Крім цього, глава Кремля нарікав на "несправедливість" щодо російських спортсменів.  Керманич країни-агресорки звинуватив "міжнародних спортивних чиновників" у тому, що ті начебто самі порушують принципи Олімпійської хартії, а отже не можуть вимагати її дотримання від інших.

"Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Дорогі друзі, так ми далеко не заїдемо. Так ніхто й ніколи з таких питань не домовлявся", - сказав правитель Росії.

Нагадаємо, що російським спортсменам заборонено брати участь в Олімпіаді під прапором РФ. Олімпійські ігри в Парижі, як відомо, розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не допустити спортсменів і спортсменок з Росії та Білорусі до участі в церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Пропозиція Макрона щодо "олімпійського перемир'я"

Раніше лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що розраховує домовитися на припинення вогню в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

До слова, його пропозицію підтримав очільник Китаю Сі Цзіньпін, який на початку травня здійснив візит до Франції.

Читайте також: Макрон сподівається на припинення вогню в Україні та Ізраїлі під час Олімпіади

Автор: 

Олімпіада (687) путін володимир (23764) перемир’я (892) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+24
Редактори, ви що там курите?
Якого милого рф та її нелигитимний пишуться з великої літери?
Ви не на дипломатичній зустрічі
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17.05.2024 19:55
+16
Яке ж воно кончене...
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17.05.2024 19:53
+10
А я це їм наголошую вже рік
в їм це аж ніяк не подобається. Навіть блокували.
виникає питання цЕнзор чий?
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17.05.2024 20:02
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"мы готовы к переговорам" - перекладу - капітулюйте і швидко
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17.05.2024 19:53 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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17.05.2024 19:53 Відповісти
Редактори, ви що там курите?
Якого милого рф та її нелигитимний пишуться з великої літери?
Ви не на дипломатичній зустрічі
показати весь коментар
17.05.2024 19:55 Відповісти
А я це їм наголошую вже рік
в їм це аж ніяк не подобається. Навіть блокували.
виникає питання цЕнзор чий?
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17.05.2024 20:02 Відповісти
А я давно не розумію, що зробилось з Цензором. В постійному бані. Тільки не похвалив Порошенка - бан, не приколовся над Зе владою-бан. А самі скоро путіна владімир владімиричем вєлічать будуть. Бутусов - ти слідиш за своїм дєтіщем?
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17.05.2024 20:20 Відповісти
Дивно, у мене акаунт тут із 2014 року, у бані ніколи не був. Про Пороха останнім часом у коментах згадую ну дуже рідко...
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17.05.2024 20:38 Відповісти
брешеш.
Хіба що ти можеш отримати бан за те, що захейтиш самого Бутусова. Ну, так це не важко зрозуміти: сайт - його власність, гостей, які йому харкають в пику (інша справа - заслужено чи ні) він не переварює. Як і кожен господар в своїй хаті.
Ну, і за відверту і систематичну брехню - також можеш бути забаненим. Або за флуд (якщо його так розцінять адміни). Наприклад, якщо я запощу два рази чи більше інф про волонтерство Пороха чи Бірюкова - я потрапляю в бан.
А у всіх інших випадках коменти, які їм не подобаються, адміни просто труть.
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17.05.2024 21:22 Відповісти
І ще раз йдеш в бан
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18.05.2024 01:19 Відповісти
Путін відкинув ідею Макрона

**** ти тут кідаєшься, гніда?
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17.05.2024 19:58 Відповісти
***** відповів "нету мочи менять мочу, буду мочить в сортире" але його ніхто не зрозумів, а перекладач застрелився.
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17.05.2024 20:00 Відповісти
Путін *****.
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17.05.2024 20:01 Відповісти
путін *****...
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17.05.2024 20:36 Відповісти
Воистину *****!
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17.05.2024 21:12 Відповісти
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17.05.2024 21:21 Відповісти
*****. Аминь.
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17.05.2024 21:32 Відповісти
Ну ось, а хтось в ''європах'' подумує про ''мирні переговори''. *уйло даже тимчасового перемир'я не сприймає.
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17.05.2024 20:01 Відповісти
А от коли Україна відкине мирну капітуляцію ***** з подальшим знищенням України як держави, про це заволають всі ліволібераські світові ЗМІ, з заголовками -- Україна відмовляється від запропонованого миру! Зеленський хоче воювати до останнього українця...
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17.05.2024 20:05 Відповісти
Ну в 2022 ж ніхто не волав...
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17.05.2024 20:40 Відповісти
Бо чекали капітуляціі з дня на день
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17.05.2024 21:22 Відповісти
Я кажу про відмову від переговорів у Стамбулі, тоді вже ні про яку капітуляцію не йшлося...
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17.05.2024 21:27 Відповісти
А...я думав про лютий-березень.
SORRY
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17.05.2024 22:41 Відповісти
Тоді ще такої кількості "уставшіх ат вайни" під впливом російської пропаганди та рублів не було.
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18.05.2024 06:50 Відповісти
А канашенкаф https://twitter.com/i/status/1791481871009755508 уже фсьо.
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17.05.2024 20:12 Відповісти
Пускай ето будет ведром холодной воды на голову тем кто топит за перегаворы
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17.05.2024 20:16 Відповісти
Неправильно!
Не відро води на голову, а голову - у відро з водою.
Хвилин на десять.
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17.05.2024 21:23 Відповісти
Ну, в такому разі, воно само дало нашим привід влаштувати міні олімпіаду в маЦквє - по бігу в укриття, по стрибкам з балконів палаючих офісів, по стрибкам у висоту від підривів наших БПЛА. Буде кльово, буде красочно і весело.
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17.05.2024 20:16 Відповісти
військова допомога їде, довгоочікувані F-16 теж на підльоті, х..ло бздить що Україна значно укріпиться, а тут якісь ОІ у Парижі де рускава бздуху майже не буде
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17.05.2024 20:22 Відповісти
Не дуже ставте на Ф16 вже деякі екперти пишуть що дадуть нам з 66 радаром MLU версія що типу 83 для Нато... тому вони можуть не сильно вплинути якщо вони будуть в малій кількості
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17.05.2024 20:28 Відповісти
тупий "рюрикович" на цьому не розуміється
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17.05.2024 20:31 Відповісти
а чому ф16? чому петріот. шторм шедоу, більше немає зброї, вчепились як в ікону, тільки відтягують поставки, хтось відповідатиме
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17.05.2024 23:50 Відповісти
"Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Куйло є куйло.Напавши на Україну ,вбивши сотні тисяч українців,знищивши на сотні млрд,доларів української інфрастуктури ,та житла українців нарушивши всі міжнародні папірці ,котрі підписував і совок і 3,14дерація про недоторканістьукраїнської границі,цей брехливий ,скажений ,кровожадний рашистський пес , розказує світові як хтось щось порушує...
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17.05.2024 20:30 Відповісти
Союзники склоняют Киев к мирным переговорам. Путин: "С дуба рухнули? С какой стати?"

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА

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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


17 МАЯ 2024


17:44

Западные партнеры Украины планируют убедить украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает https://www.europe1.fr/international/guerre-en-ukraine-la-strategie-russe-pour-obliger-kiev-a-renforcer-ses-troupes-autour-de-kharkiv-4247410 радиостанция "Europe 1" со ссылкой на осведомленный источник.

Playvolume00:00/01:32В Венеции штрафуют туристов, которые не заплатили сбор за въезд в городTruvidfullScreen

По его словам, союзники Украины считают, что ВСУ все труднее удерживать линию фронта, поскольку у украинской армии наблюдается "40-процентная нехватка личного состава". К тому же на фоне продвижения российских войск в Харьковской области растут опасения большого прорыва линии фронта со стороны РФ.

Как отмечает "Europe 1", Украине придется договариваться об окончании войны, иначе она "рискует получить худший сценарий, при котором россияне откроют еще один фронт".

В свою очередь Зеленский https://politics.novyny.live/ru/situatsiia-na-kharkivshchini-samit-miru-ta-peremovini-z-rf-osnovni-tezi-zelenskogo-na-brifingu-173481.html заявил , что пока иностранные союзники не склоняют Украину к переговорам.

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https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива, - саммит мира", - сказал Зеленский, имея в виду большую конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Россию на эту встречу не пригласили.

Владимир Путин назвал саммит "паноптикумом", куда собирают "массовку", чтобы предъявить "ультиматум" России. Он http://www.kremlin.ru/events/president/news/74065 отметил , что РФ от переговоров с Украиной никогда не отказывалась и базой для этого процесса должны стать договоренности Москвы и Киева, которых они достигли в апреле 2022 года в Стамбуле.

"Они выбросили стамбульские соглашения, хотели получить преимущество на поле боя, не получилось, а сейчас дают новые условия. С дуба рухнули, что ли? Мы будем исходить из реалий на земле. Пусть Макрон сначала ответит, будут ли отправлены на Украину французские войска, а потом мы будем рассматривать дальнейшие варианты", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам https://www.9tv.co.il/item/71313 визита в Китай .

Он также сообщил, что Россия пытается понять, с кем она может вести переговоры о мире на Украине, поскольку "легитимность" Зеленского на посту президента Украины истекает 20 мая и его пребывание в должности главы государства будет обеспечено только военным положением.
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17.05.2024 20:31 Відповісти
Перевод с русского языка на европейский: "Имел я вас всех ввиду или мочил бы всех в сортире". Главное что Европа уже вышла из статуса "сильно обеспокоенной" и перешла в статус "сильно озабоченной", ждем, когда перейдет в статут "радикально настроенной" и только тогда наступят радикальные изменения в жизни пахана.....
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17.05.2024 20:32 Відповісти
Что ж, он сам напросился. Теперь даже если молить о пощаде будут, Украина не остановится уничтожать орков.
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17.05.2024 20:50 Відповісти
Ну так гоните этих сраных рашистов с Олимпиады, всех до единого.
Раз эти ублюдки с их фюрером не согласны с базовыми принципами Олимпийской Хартии.
Вот реально - КАЖДОМУ рашистскому спортсмену - поджопник в прямом эфире - и на хаус, в руский мир, к фюреру Вове.
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17.05.2024 21:01 Відповісти
"...не согласны с базовыми принципами Олимпийской Хартии."
Базові принципи ******** Олімпійської Хартії":
1. Бабло.
2. Бабло.
3. Бабло.
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17.05.2024 21:35 Відповісти
там він ще щось б'якав про "санітарну зону" на території Харківської області, передає https://www.bbc.com/russian/live/news-69001247 ВВС сьогодні в онлайн-стрічці "Война в Украине" в 13:16
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17.05.2024 21:15 Відповісти
Йо*аний "історік".
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17.05.2024 21:20 Відповісти
ПРАВИЛЬНА відпорвідь Макрона має бути : "кацапських спортсменів під будь-яким прапором у Парижі не бажають бачити !"
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17.05.2024 21:53 Відповісти
Цинічна, кінчена мразота ПНХ!!!
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17.05.2024 22:24 Відповісти
тю, а некотрык эксперты говорили,что путлеру нужна передышка-а оно он как! Чхал он на запад и видать ему надо торопиться побольше населённых пунктов стереть с лица земли,ну и отжать побольше территорий до выборов трампа-а потом поделят Украину! Оно же видно что путлер спешит!
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17.05.2024 23:03 Відповісти
в не володимир, а владімір. у них володимирів немає
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17.05.2024 23:46 Відповісти
Добре що хоть не согласився. Якщо б воно сказало "да" цієй "своєчасній" ініціативі Макрона, то тоді відмовила вже б Україна. У Макрона в голові якась бурхлива діяльність з продукуванням думок про все і вся.
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18.05.2024 18:20 Відповісти
 
 