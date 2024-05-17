Путін відкинув ідею Макрона про перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі

Очільник РФ Володимир Путін прокоментував ідею "олімпійського перемир’я", яку раніше запропонував лідер Франції Емманюель Макрон. Російський диктатор натякнув, що не прийме цю ідею, а також поскаржився на "несправедливість" щодо спортсменів із РФ.

Про це пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Керманич РФ Володимир Путін на пресконференції під час візиту до Китаю у п'ятницю, 17 травня, висловився стосовно пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона щодо перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

Путін натякнув, що його країна не буде дотримуватися запропонованого Макроном "олімпійського перемир'я" і продовжить бойові дії проти України.

"Ці олімпійські принципи, включно з олімпійським перемир'ям, дуже правильні... Але небагато країн в історії його дотримувалися, за винятком Стародавньої Греції", - сказав російський диктатор.

Читайте також: Зеленський про перемир’я з РФ на час Олімпіади: У нас вже було припинення вогню, воно не дуже працює з цим ворогом

Крім цього, глава Кремля нарікав на "несправедливість" щодо російських спортсменів. Керманич країни-агресорки звинуватив "міжнародних спортивних чиновників" у тому, що ті начебто самі порушують принципи Олімпійської хартії, а отже не можуть вимагати її дотримання від інших.

"Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Дорогі друзі, так ми далеко не заїдемо. Так ніхто й ніколи з таких питань не домовлявся", - сказав правитель Росії.

Нагадаємо, що російським спортсменам заборонено брати участь в Олімпіаді під прапором РФ. Олімпійські ігри в Парижі, як відомо, розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не допустити спортсменів і спортсменок з Росії та Білорусі до участі в церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Пропозиція Макрона щодо "олімпійського перемир'я"

Раніше лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що розраховує домовитися на припинення вогню в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

До слова, його пропозицію підтримав очільник Китаю Сі Цзіньпін, який на початку травня здійснив візит до Франції.

Читайте також: Макрон сподівається на припинення вогню в Україні та Ізраїлі під час Олімпіади