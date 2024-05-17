Зеленський про перемир’я з РФ на час Олімпіади: У нас вже було припинення вогню, воно не дуже працює з цим ворогом
Президент Володимир Зеленський вважає пропозицію припинення вогню на час Олімпіади у Парижі недоцільною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами.
"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - зазначив він.
Припинення вогню на час Олімпіади у Парижі
Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що проситиме Росію про припинення вогню під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
Також він висловив сподівання, що на час літніх Олімпійських ігор вдасться досягти перемир’я в Секторі Гази й в Судані. Для досягнення цього перемир’я він збирався залучити партнерів, зокрема - попросити допомоги у Сі Цзіньпіна.
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І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
Візьми в одну руку подарунки, і зроби серйозний вигляд.
Что мешает? Может коррупция, воровство и отсутствие мозгов?!
Під час цієї сраної Олімпіади , де будуть приймати участь спортсмени путіністи рашисти, треба так хєрачити по московським болотам, щоб ехо вибухів було чути у Парижі на світанку та під ранковий кофе.