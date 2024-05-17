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Новини Війна
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Зеленський про перемир’я з РФ на час Олімпіади: У нас вже було припинення вогню, воно не дуже працює з цим ворогом

Вололимир Зеленський провів телефонні розмови щ лідерами Сенату та Конгресу США.

Президент Володимир Зеленський вважає пропозицію припинення вогню на час Олімпіади у Парижі недоцільною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - зазначив він.

Припинення вогню на час Олімпіади у Парижі

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що проситиме Росію про припинення вогню під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Також він висловив сподівання, що на час літніх Олімпійських ігор вдасться досягти перемир’я в Секторі Гази й в Судані. Для досягнення цього перемир’я він збирався залучити партнерів, зокрема - попросити допомоги у Сі Цзіньпіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Олімпіада (687) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+3
щось сильно запрацювся як перед звільненням
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17.05.2024 11:09
+3
Ну, а что мешает и нам воспользоваться "перемирием", заминироваться, закопаться, ротацию провести и пополнить войска, технику-оружие-боеприпасы западные подвезти побольше, энергосистему подлатать?!
Что мешает? Может коррупция, воровство и отсутствие мозгов?!
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17.05.2024 11:13
+1
https://youtu.be/GK9on050PLs?t=18 У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
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17.05.2024 11:04
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з 2014 року оху*** єнне перемир'я
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17.05.2024 11:02 Відповісти
https://youtu.be/GK9on050PLs?t=18 У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
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17.05.2024 11:04 Відповісти
Тобто "пєрєстать стрєлять" вже не працює? Як же так?
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17.05.2024 11:04 Відповісти
Думаєте, воно пам'ятає, що мололо раніше
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17.05.2024 11:19 Відповісти
щось сильно запрацювся як перед звільненням
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17.05.2024 11:09 Відповісти
шото он совсем плох стал. зрение по ***** вижу пошло. Или то очки для солидности?
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17.05.2024 11:21 Відповісти
Мені це фото нагадало як мене в садочку біля ялинки фоткали.
Візьми в одну руку подарунки, і зроби серйозний вигляд.
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17.05.2024 12:09 Відповісти
"не дуже працює з цим ворогом" - а разве не об этом вас, идиотов, предупреждал Порошенко еще в 19м?
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17.05.2024 11:10 Відповісти
"Янелох" закріпилося відомо коли. Невже зрозумів чому?
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17.05.2024 11:13 Відповісти
Ну, а что мешает и нам воспользоваться "перемирием", заминироваться, закопаться, ротацию провести и пополнить войска, технику-оружие-боеприпасы западные подвезти побольше, энергосистему подлатать?!
Что мешает? Может коррупция, воровство и отсутствие мозгов?!
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17.05.2024 11:13 Відповісти
Те, що русня зробить те саме, що і ми, тільки х20.
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17.05.2024 11:14 Відповісти
Может еще побратаемся с кацапами и водочки, детей там покрестим, на время олимпиады?
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17.05.2024 11:20 Відповісти
Ніякого перемир'я поки не буде визволена територія України!
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17.05.2024 11:26 Відповісти
Як на мене, то Олімпіада - це найкращий час для руйнування незаконно збудованого керченського моста. На Олімпіаді, яка спорт-мир під час війни в Європі, будуть свої рекорди, а у нас на війні - свої.

Під час цієї сраної Олімпіади , де будуть приймати участь спортсмени путіністи рашисти, треба так хєрачити по московським болотам, щоб ехо вибухів було чути у Парижі на світанку та під ранковий кофе.
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17.05.2024 11:34 Відповісти
В плані? А як же "всеосяжне перемир'я" яке у нас досі триває з 2020 року?
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17.05.2024 11:58 Відповісти
Мікроша, ти ж обіцяв надіслати кінноту до України!
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17.05.2024 12:15 Відповісти
 
 