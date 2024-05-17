Зеленський про перемир’я з РФ на час Олімпіади: У нас вже було припинення вогню, воно не дуже працює з цим ворогом

Президент Володимир Зеленський вважає пропозицію припинення вогню на час Олімпіади у Парижі недоцільною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - зазначив він.

Припинення вогню на час Олімпіади у Парижі

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що проситиме Росію про припинення вогню під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Також він висловив сподівання, що на час літніх Олімпійських ігор вдасться досягти перемир’я в Секторі Гази й в Судані. Для досягнення цього перемир’я він збирався залучити партнерів, зокрема - попросити допомоги у Сі Цзіньпіна.

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