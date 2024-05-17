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Новости Война
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Зеленский о перемирии с РФ на время Олимпиады: У нас уже было прекращение огня, оно не очень работает с этим врагом

Вололимир Зеленський провів телефонні розмови щ лідерами Сенату та Конгресу США.

Президент Владимир Зеленский считает предложение прекращения огня на время Олимпиады в Париже нецелесообразным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история", - отметил он.

Прекращение огня на время Олимпиады в Париже

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что будет просить Россию о прекращении огня на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Также он выразил надежду, что во время летних Олимпийских игр удастся достичь перемирия в Секторе Газа и в Судане. Для достижения этого перемирия он собирался привлечь партнеров, в частности - попросить помощи у Си Цзиньпина.

Также читайте: Си Цзиньпин поддержал идею Макрона о глобальном перемирии во время проведения Олимпиады в Париже, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Олимпиада (1136) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+3
щось сильно запрацювся як перед звільненням
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17.05.2024 11:09
+3
Ну, а что мешает и нам воспользоваться "перемирием", заминироваться, закопаться, ротацию провести и пополнить войска, технику-оружие-боеприпасы западные подвезти побольше, энергосистему подлатать?!
Что мешает? Может коррупция, воровство и отсутствие мозгов?!
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17.05.2024 11:13
+1
https://youtu.be/GK9on050PLs?t=18 У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
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17.05.2024 11:04
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Правила форума Совет форумчан
з 2014 року оху*** єнне перемир'я
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17.05.2024 11:02 Ответить
https://youtu.be/GK9on050PLs?t=18 У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
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17.05.2024 11:04 Ответить
Тобто "пєрєстать стрєлять" вже не працює? Як же так?
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17.05.2024 11:04 Ответить
Думаєте, воно пам'ятає, що мололо раніше
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17.05.2024 11:19 Ответить
щось сильно запрацювся як перед звільненням
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17.05.2024 11:09 Ответить
шото он совсем плох стал. зрение по ***** вижу пошло. Или то очки для солидности?
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17.05.2024 11:21 Ответить
Мені це фото нагадало як мене в садочку біля ялинки фоткали.
Візьми в одну руку подарунки, і зроби серйозний вигляд.
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17.05.2024 12:09 Ответить
"не дуже працює з цим ворогом" - а разве не об этом вас, идиотов, предупреждал Порошенко еще в 19м?
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17.05.2024 11:10 Ответить
"Янелох" закріпилося відомо коли. Невже зрозумів чому?
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17.05.2024 11:13 Ответить
Ну, а что мешает и нам воспользоваться "перемирием", заминироваться, закопаться, ротацию провести и пополнить войска, технику-оружие-боеприпасы западные подвезти побольше, энергосистему подлатать?!
Что мешает? Может коррупция, воровство и отсутствие мозгов?!
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17.05.2024 11:13 Ответить
Те, що русня зробить те саме, що і ми, тільки х20.
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17.05.2024 11:14 Ответить
Может еще побратаемся с кацапами и водочки, детей там покрестим, на время олимпиады?
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17.05.2024 11:20 Ответить
Ніякого перемир'я поки не буде визволена територія України!
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17.05.2024 11:26 Ответить
Як на мене, то Олімпіада - це найкращий час для руйнування незаконно збудованого керченського моста. На Олімпіаді, яка спорт-мир під час війни в Європі, будуть свої рекорди, а у нас на війні - свої.

Під час цієї сраної Олімпіади , де будуть приймати участь спортсмени путіністи рашисти, треба так хєрачити по московським болотам, щоб ехо вибухів було чути у Парижі на світанку та під ранковий кофе.
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17.05.2024 11:34 Ответить
В плані? А як же "всеосяжне перемир'я" яке у нас досі триває з 2020 року?
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17.05.2024 11:58 Ответить
Мікроша, ти ж обіцяв надіслати кінноту до України!
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17.05.2024 12:15 Ответить
 
 