Зеленский о перемирии с РФ на время Олимпиады: У нас уже было прекращение огня, оно не очень работает с этим врагом

Президент Владимир Зеленский считает предложение прекращения огня на время Олимпиады в Париже нецелесообразным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история", - отметил он.

Прекращение огня на время Олимпиады в Париже

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что будет просить Россию о прекращении огня на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Также он выразил надежду, что во время летних Олимпийских игр удастся достичь перемирия в Секторе Газа и в Судане. Для достижения этого перемирия он собирался привлечь партнеров, в частности - попросить помощи у Си Цзиньпина.

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