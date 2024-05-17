Зеленский о перемирии с РФ на время Олимпиады: У нас уже было прекращение огня, оно не очень работает с этим врагом
Президент Владимир Зеленский считает предложение прекращения огня на время Олимпиады в Париже нецелесообразным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.
"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история", - отметил он.
Прекращение огня на время Олимпиады в Париже
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что будет просить Россию о прекращении огня на время проведения Олимпийских игр в Париже.
Также он выразил надежду, что во время летних Олимпийских игр удастся достичь перемирия в Секторе Газа и в Судане. Для достижения этого перемирия он собирался привлечь партнеров, в частности - попросить помощи у Си Цзиньпина.
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І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
Візьми в одну руку подарунки, і зроби серйозний вигляд.
Что мешает? Может коррупция, воровство и отсутствие мозгов?!
Під час цієї сраної Олімпіади , де будуть приймати участь спортсмени путіністи рашисти, треба так хєрачити по московським болотам, щоб ехо вибухів було чути у Парижі на світанку та під ранковий кофе.