Макрон предостерег мир от уменьшения помощи Украине: Мир – это не капитуляция

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег всех от ослабления поддержки Украины в ее защите от России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону. Мир - это не капитуляция. Мир - это не отказ от принципов. Мир означает предоставление стране возможности защитить свои границы и суверенитет", - сказал Макрон во время встречи с президентом Германии Франком Штайнмайером в Берлине.

В то же время Штайнмайер отметил, что помощь Украине не должна быть прекращена. Также он добавил, что сотрудничество Германии и Франции позволит преодолеть геополитические вызовы, с которыми сталкивается Европа. Речь идет, в частности, о российской агрессии против Украины и войне в Газе.

Напомним, на днях Макрон заявил, что отказ российского диктатора Путина от предложения перемирия на время Олимпиады-2024 свидетельствует о том, что глава Кремля настроен на продолжение войны против Украины и не готов к миру.

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