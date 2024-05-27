РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4746 посетителей онлайн
Новости
6 000 16

Макрон предостерег мир от уменьшения помощи Украине: Мир – это не капитуляция

Емманюель макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег всех от ослабления поддержки Украины в ее защите от России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону. Мир - это не капитуляция. Мир - это не отказ от принципов. Мир означает предоставление стране возможности защитить свои границы и суверенитет", - сказал Макрон во время встречи с президентом Германии Франком Штайнмайером в Берлине.

В то же время Штайнмайер отметил, что помощь Украине не должна быть прекращена. Также он добавил, что сотрудничество Германии и Франции позволит преодолеть геополитические вызовы, с которыми сталкивается Европа. Речь идет, в частности, о российской агрессии против Украины и войне в Газе.

Напомним, на днях Макрон заявил, что отказ российского диктатора Путина от предложения перемирия на время Олимпиады-2024 свидетельствует о том, что глава Кремля настроен на продолжение войны против Украины и не готов к миру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия должны делать больше для Украины, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн

Автор: 

Украина (44936) Штайнмайер Франк-Вальтер (517) Макрон Эмманюэль (1302)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Це все прекрасно, пане Макрон, дякуємо за підтримку. На словах це теж підтримка. Франція і Німеччина практично рівнозначні країни в економічному розвитку, а у військовому розвитку Франція зараз значно випереджає Німеччину на ринку озброєнь. І який би там не був боязкуватий Шольц, особливо з приводу надання Україні Таурусів, Німеччина зараз є першою країною серед європейських країн з надання Україні допомоги. А Франція, здається, лише 14-ю... слова - це добре. а от слова, які підкріплені ще діями - це було би набагато краще. Певна річ, що таке мають говорити не українці, бо ми маємо бути вдячні за будь-яку допомогу. Такі заяви мають робити європейські чиновники і політики. і такі заяви робили вже німці. Тож, пане Макрон, беріть приклад з німців, шведів, країн Балтії, чехів, британців.
показать весь комментарий
27.05.2024 06:46
+6
...но Шведы опередили всех, разрешив ипашить по оркостану своим оружием... допясделись орки насчёт Шведского Готланда
показать весь комментарий
27.05.2024 08:58
+5
Маню, а можно SCALPом захєрачить по Єйську?
показать весь комментарий
27.05.2024 06:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Макрон - це голова! Я б йому пальця до рота не поклав би!
показать весь комментарий
27.05.2024 06:24 Ответить
Попа вутін буде готовий до миру коли буде лежати в бункері і обіймати чемоданчик.А навколо все палатиме
показать весь комментарий
27.05.2024 07:33 Ответить
Це все прекрасно, пане Макрон, дякуємо за підтримку. На словах це теж підтримка. Франція і Німеччина практично рівнозначні країни в економічному розвитку, а у військовому розвитку Франція зараз значно випереджає Німеччину на ринку озброєнь. І який би там не був боязкуватий Шольц, особливо з приводу надання Україні Таурусів, Німеччина зараз є першою країною серед європейських країн з надання Україні допомоги. А Франція, здається, лише 14-ю... слова - це добре. а от слова, які підкріплені ще діями - це було би набагато краще. Певна річ, що таке мають говорити не українці, бо ми маємо бути вдячні за будь-яку допомогу. Такі заяви мають робити європейські чиновники і політики. і такі заяви робили вже німці. Тож, пане Макрон, беріть приклад з німців, шведів, країн Балтії, чехів, британців.
показать весь комментарий
27.05.2024 06:46 Ответить
...но Шведы опередили всех, разрешив ипашить по оркостану своим оружием... допясделись орки насчёт Шведского Готланда
показать весь комментарий
27.05.2024 08:58 Ответить
тому що у них прапор у таких самих кольорах, як і український. )
показать весь комментарий
27.05.2024 10:17 Ответить
шведы бить-то разрешили, но нечем)) они же ракет не давали. а артиллерией можно и без разрешения пострелять на 20 км.
показать весь комментарий
27.05.2024 14:30 Ответить
Маню, а можно SCALPом захєрачить по Єйську?
показать весь комментарий
27.05.2024 06:56 Ответить
Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захистити свої кордони та суверенітет

Влучніше і не скажеш👍
показать весь комментарий
27.05.2024 08:57 Ответить
Гарно співає наш Макрон, але сам пасе задніх по допомозі Україні. То, що виділяє Франція в рази меньше допомоги від Німетчини. Так що меньше слів, а більше діла. Лідер не той що багато говорить, а той що багато робить.
показать весь комментарий
27.05.2024 09:00 Ответить
Макарону Хвала і за таке!
Але Хвранція хоча б допомагала на рівні Німеччини, було б славненько!
показать весь комментарий
27.05.2024 10:34 Ответить
Іншими словами -
.
показать весь комментарий
27.05.2024 12:10 Ответить
Конструктивная неопределённость х*ли.👶
показать весь комментарий
27.05.2024 12:59 Ответить
Це добре, а спочатку треба показати приклад!!!!
показать весь комментарий
27.05.2024 13:27 Ответить
А оно ему надо? Видел что изображено на форме, сборной Франции по футболу? Ну вот и прокукарекал петушок, а там хоть не рассветай.
показать весь комментарий
27.05.2024 14:11 Ответить
хорошо, давайте поборемся еще год-два-десять и капитулируем потом, так же лучше, верно? все равно победа не светит даже теоретически и все это уже поняли.
показать весь комментарий
27.05.2024 14:36 Ответить
 
 