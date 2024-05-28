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Зеленский (19024) Франция (3350) Макрон (1169)

Макрон и Зеленский встретятся в Нормандии 6 июня, - СМИ

Зеленський зустрінеться з Макроном у Франції

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Нормандии 6 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Так во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем Макрон заявил, что вскоре будет иметь встречу с Владимиром Зеленским.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать (для поддержки Украины - Ред.)", - сказал глава Франции.

Читайте: Макрон предостерег мир от уменьшения помощи Украине: Мир - это не капитуляция
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Топ комментарии
+3
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28.05.2024 20:46
+2
Дурне поїхало в турне!
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28.05.2024 20:50
+2
Ви це серйозно?
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28.05.2024 21:33
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Може Макрон дозріє - направити в Украіну 20 тис інструкторів
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28.05.2024 20:39 Ответить
Зрештою, українці - родичі французів.
Київська княжна Анна стала дружиною короля Франції Генріха.
Анна Ярославна - королева Франції.
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28.05.2024 20:39 Ответить
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28.05.2024 20:46 Ответить
русскій?
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28.05.2024 20:50 Ответить
кацапський.

https://www.anekdot.ru/id/890293/
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28.05.2024 20:56 Ответить
- як правильно вживати - Ганна чи Анна. "Анна і Ганна - це два фонетичні варіанти одного імені. У російській і болгарській мові поширений варіант Анна, а в українській, польській і білоруській - Ганна. У чеській - Гана, але з однією буквою "н".
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28.05.2024 20:48 Ответить
Гана :

столиця - Аккра, населення 26 мільйонів, різниця в часі з Україною - 0 годин влітку і 0 годин взимку
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28.05.2024 22:21 Ответить
Якби Анна була Аном і скосплеїв Чингізхана до його поява тоді - тоді були би родичами , а так ми трішечки родичі не по лінії Ана а по лінії германців і кельтів - шо перші шо другі мешкали на території ******** України .
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28.05.2024 21:31 Ответить
"Бургундія, Нормандія, Шампань ілі Прованс..." )))
https://www.youtube.com/watch?v=lxU24XmkcrA

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28.05.2024 20:40 Ответить
Договорнячки ,гешефтики
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28.05.2024 20:42 Ответить
Єрмак та Макрон?
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28.05.2024 20:43 Ответить
що,у хрипатого тижнева вiдпустка ?
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28.05.2024 20:44 Ответить
Дурне поїхало в турне!
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28.05.2024 20:50 Ответить
Шановні, не треба зневажати нашого президента. Володимир Зеленський - керівник нашої держави і все робить для нашої Перемоги над кацапами.
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28.05.2024 21:30 Ответить
Ви це серйозно?
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28.05.2024 21:33 Ответить
Макрон виступив за дозвіл Києву завдавати ударів по військових об'єктах на території рф, з яких завдаються удари по Україні.
Крім того, Макрон заявив, що постачання Україні далекобійних озброєнь, здатних уражати російські військові об'єкти, не є ескалацією конфлікту.
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28.05.2024 20:50 Ответить
"Зі світу по нитці - голому сорочка."
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28.05.2024 21:13 Ответить
Что то просроченный засуетился.
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28.05.2024 21:52 Ответить
 
 