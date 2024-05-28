Макрон и Зеленский встретятся в Нормандии 6 июня, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Нормандии 6 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Так во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем Макрон заявил, что вскоре будет иметь встречу с Владимиром Зеленским.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать (для поддержки Украины - Ред.)", - сказал глава Франции.

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