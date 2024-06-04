Байден обсудит с Макроном в Париже поддержку Украины, - Кирби

Во вторник, 4 июня, президент США Джо Байден отправится с официальным визитом во Францию, где он будет находиться несколько дней. Во время своего визита глава Белого дома примет участие в мероприятиях к годовщине высадки союзников в Нормандии, а также встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом во время брифинга рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня президент Байден отправится во Францию, чтобы вместе с нашими союзниками и партнерами отметить 80-ю годовщину исторической операции "День Д" (высадки войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, - ред.)", - рассказал представитель Белого дома.

Кирби отметил, что поездка Байдена во Францию состоится в важный момент, "когда Украина продолжает противостояние российским угрозам".

Он также рассказал, что в Париже президент США планирует встретиться со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Среди прочего руководители государств будут говорить о поддержке Украины.

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"Во время этой двусторонней встречи президенты обсудят такие приоритеты, как, безусловно, поддержка Украины. Необходимость, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым, решение кризиса на Ближнем Востоке и усилия по борьбе с изменением климата", - рассказал представитель администрации Байдена.

Ранее сообщалось, что Байден и Макрон встретятся в Париже 8 июня.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетит мероприятия во Франции к годовщине высадки союзников в Нормандии. 6 июня он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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