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У Макрона підтвердили візит Зеленського до Франції 6 червня. Президенти обговорять потреби України

Зеленський зустрінеться з Макроном 7 червня

Єлисейський палац підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до Франції. Український лідер прибуде до країни 6 червня, щоб взяти участь в урочистостях до річниці висадки союзних військ в Нормандії та для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це пише "Європейська Правда" з посилання на на агентство AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після участі у заходах до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Зеленський зустрінеться зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Французький лідер прийматиме українського президента у Єлисейському палаці у п'ятницю, 7 червня.

Очільники держав обговорять війну РФ проти України, а також потреби Києва.

"У той час, коли російські удари неухильно посилюються на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях і потреби України", - повідомили у Єлисейському палаці.

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Крім цього, вранці 7 червня президента Зеленського приймуть у парламенті Франції - Національній Асамблеї. Там очільник Української держави має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 червня, президент США Джо Байден вирушить з офіційним візитом до Франції, де він перебуватиме декілька днів. Він візьме участь у заходах до річниці висадки союзників у Нормандії, а також зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном, з яким обговорить підтримку Україну.

Читайте також: Макрон застеріг світ від зменшення допомоги Україні: Мир - це не капітуляція
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Топ коментарі
+3
Ще б отримати від Франції ракети середньої дальності (хоча б до 2200 км), тоді б ******* не лише бронежилет знадобився, а і мобільний бетонований бункер.
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04.06.2024 21:39
+1
Нехай афішують, дістало воно вже. От точно - дурне поїхало в турне. Стільки бюджетного бабла на ті його польоти!!

Краще б дрони закупив, або на лікування бійців ті кошти. Ганяє свою дискотеку невпинно..
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04.06.2024 21:39
+1
мені от що цікаво - Нотр-Дам вже відреставрували?
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04.06.2024 21:44
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04.06.2024 21:35 Відповісти
Нехай афішують, дістало воно вже. От точно - дурне поїхало в турне. Стільки бюджетного бабла на ті його польоти!!

Краще б дрони закупив, або на лікування бійців ті кошти. Ганяє свою дискотеку невпинно..
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04.06.2024 21:39 Відповісти
Точно, щоб ще там щось не згоріло...
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04.06.2024 21:49 Відповісти
Ще б отримати від Франції ракети середньої дальності (хоча б до 2200 км), тоді б ******* не лише бронежилет знадобився, а і мобільний бетонований бункер.
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04.06.2024 21:39 Відповісти
Макрон, на саммит ведь ты не приедешь?)
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04.06.2024 21:43 Відповісти
мені от що цікаво - Нотр-Дам вже відреставрували?
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04.06.2024 21:44 Відповісти
Он же самозванец и ты знаешь об этом
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04.06.2024 21:44 Відповісти
Щось нашого шута горохового Зеленського дуже вже облизують.
У ті ж дні в Парижі буде Байден, але про зустріч із Зеленським - щось глухо.
Мабуть будуть гнути на капітуляцію.
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04.06.2024 21:46 Відповісти
если б сильно гнули не давали дохера бк на химеры и разрешение бить по кацапам)
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04.06.2024 22:53 Відповісти
Зелений блазень що циган по світу гастролює
Чи не циганський барон.
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04.06.2024 23:54 Відповісти
Скумбрія. Шопінг. Париж.
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05.06.2024 02:47 Відповісти
 
 