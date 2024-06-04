У Макрона підтвердили візит Зеленського до Франції 6 червня. Президенти обговорять потреби України
Єлисейський палац підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до Франції. Український лідер прибуде до країни 6 червня, щоб взяти участь в урочистостях до річниці висадки союзних військ в Нормандії та для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це пише "Європейська Правда" з посилання на на агентство AFP, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після участі у заходах до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Зеленський зустрінеться зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Французький лідер прийматиме українського президента у Єлисейському палаці у п'ятницю, 7 червня.
Очільники держав обговорять війну РФ проти України, а також потреби Києва.
"У той час, коли російські удари неухильно посилюються на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях і потреби України", - повідомили у Єлисейському палаці.
Крім цього, вранці 7 червня президента Зеленського приймуть у парламенті Франції - Національній Асамблеї. Там очільник Української держави має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 червня, президент США Джо Байден вирушить з офіційним візитом до Франції, де він перебуватиме декілька днів. Він візьме участь у заходах до річниці висадки союзників у Нормандії, а також зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном, з яким обговорить підтримку Україну.
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Краще б дрони закупив, або на лікування бійців ті кошти. Ганяє свою дискотеку невпинно..
У ті ж дні в Парижі буде Байден, але про зустріч із Зеленським - щось глухо.
Мабуть будуть гнути на капітуляцію.
Чи не циганський барон.