У Макрона подтвердили визит Зеленского во Францию ​​6 июня. Президенты обсудят потребности Украины

Елисейский дворец подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Украинский лидер прибудет в страну 6 июня, чтобы принять участие в торжествах к годовщине высадки союзных войск в Нормандии и для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на на агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после участия в мероприятиях к 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии Зеленский встретится со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Французский лидер будет принимать украинского президента в Елисейском дворце в пятницу, 7 июня.

Главы государств обсудят войну РФ против Украины, а также потребности Киева.

"В то время, когда российские удары неуклонно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, оба президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", - сообщили в Елисейском дворце.

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Кроме этого, утром 7 июня президента Зеленского примут в парламенте Франции - Национальной Ассамблее. Там глава Украинского государства должен выступить с речью перед встречей с президентом Ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Напомним, что во вторник, 4 июня, президент США Джо Байден отправится с официальным визитом во Францию, где он будет находиться несколько дней. Он примет участие в мероприятиях к годовщине высадки союзников в Нормандии, а также встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, с которым обсудит поддержку Украины.

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