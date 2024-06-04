У Макрона подтвердили визит Зеленского во Францию 6 июня. Президенты обсудят потребности Украины
Елисейский дворец подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Украинский лидер прибудет в страну 6 июня, чтобы принять участие в торжествах к годовщине высадки союзных войск в Нормандии и для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на на агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после участия в мероприятиях к 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии Зеленский встретится со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Французский лидер будет принимать украинского президента в Елисейском дворце в пятницу, 7 июня.
Главы государств обсудят войну РФ против Украины, а также потребности Киева.
"В то время, когда российские удары неуклонно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, оба президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", - сообщили в Елисейском дворце.
Кроме этого, утром 7 июня президента Зеленского примут в парламенте Франции - Национальной Ассамблее. Там глава Украинского государства должен выступить с речью перед встречей с президентом Ассамблеи Яэль Браун-Пиве.
Напомним, что во вторник, 4 июня, президент США Джо Байден отправится с официальным визитом во Францию, где он будет находиться несколько дней. Он примет участие в мероприятиях к годовщине высадки союзников в Нормандии, а также встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, с которым обсудит поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Краще б дрони закупив, або на лікування бійців ті кошти. Ганяє свою дискотеку невпинно..
У ті ж дні в Парижі буде Байден, але про зустріч із Зеленським - щось глухо.
Мабуть будуть гнути на капітуляцію.
Чи не циганський барон.