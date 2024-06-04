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Новости
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У Макрона подтвердили визит Зеленского во Францию ​​6 июня. Президенты обсудят потребности Украины

Зеленський зустрінеться з Макроном 7 червня

Елисейский дворец подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Украинский лидер прибудет в страну 6 июня, чтобы принять участие в торжествах к годовщине высадки союзных войск в Нормандии и для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на на агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после участия в мероприятиях к 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии Зеленский встретится со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Французский лидер будет принимать украинского президента в Елисейском дворце в пятницу, 7 июня.

Главы государств обсудят войну РФ против Украины, а также потребности Киева.

"В то время, когда российские удары неуклонно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, оба президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", - сообщили в Елисейском дворце.

Читайте также: Байден встретится с Макроном в Париже 8 июня: президенты обсудят необходимость долгосрочной поддержки Украины

Кроме этого, утром 7 июня президента Зеленского примут в парламенте Франции - Национальной Ассамблее. Там глава Украинского государства должен выступить с речью перед встречей с президентом Ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Напомним, что во вторник, 4 июня, президент США Джо Байден отправится с официальным визитом во Францию, где он будет находиться несколько дней. Он примет участие в мероприятиях к годовщине высадки союзников в Нормандии, а также встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, с которым обсудит поддержку Украины.

Читайте также: Макрон хочет создать европейскую коалицию по отправке военных инструкторов в Украину, - Le Monde

Автор: 

визит (3081) Зеленский Владимир (20362) Франция (3507) Макрон Эмманюэль (1302)


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Топ комментарии
+3
Ще б отримати від Франції ракети середньої дальності (хоча б до 2200 км), тоді б ******* не лише бронежилет знадобився, а і мобільний бетонований бункер.
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04.06.2024 21:39
+1
Нехай афішують, дістало воно вже. От точно - дурне поїхало в турне. Стільки бюджетного бабла на ті його польоти!!

Краще б дрони закупив, або на лікування бійців ті кошти. Ганяє свою дискотеку невпинно..
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04.06.2024 21:39
+1
мені от що цікаво - Нотр-Дам вже відреставрували?
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04.06.2024 21:44
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Афішувати не варто.
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04.06.2024 21:35 Ответить
Нехай афішують, дістало воно вже. От точно - дурне поїхало в турне. Стільки бюджетного бабла на ті його польоти!!

Краще б дрони закупив, або на лікування бійців ті кошти. Ганяє свою дискотеку невпинно..
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04.06.2024 21:39 Ответить
Точно, щоб ще там щось не згоріло...
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04.06.2024 21:49 Ответить
Ще б отримати від Франції ракети середньої дальності (хоча б до 2200 км), тоді б ******* не лише бронежилет знадобився, а і мобільний бетонований бункер.
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04.06.2024 21:39 Ответить
Макрон, на саммит ведь ты не приедешь?)
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04.06.2024 21:43 Ответить
мені от що цікаво - Нотр-Дам вже відреставрували?
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04.06.2024 21:44 Ответить
Он же самозванец и ты знаешь об этом
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04.06.2024 21:44 Ответить
Щось нашого шута горохового Зеленського дуже вже облизують.
У ті ж дні в Парижі буде Байден, але про зустріч із Зеленським - щось глухо.
Мабуть будуть гнути на капітуляцію.
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04.06.2024 21:46 Ответить
если б сильно гнули не давали дохера бк на химеры и разрешение бить по кацапам)
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04.06.2024 22:53 Ответить
Зелений блазень що циган по світу гастролює
Чи не циганський барон.
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04.06.2024 23:54 Ответить
Скумбрія. Шопінг. Париж.
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05.06.2024 02:47 Ответить
 
 