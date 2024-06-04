Байден відвідає саміт G7, де обговорять непохитну підтримку України, - Білий дім
У Білому домі анонсували участь президента США Джо Байдена у саміті лідерів країн G7, який пройде 13-14 червня в Італії. Очікується, що лідери держав обговорять "низку найактуальніших глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку України".
Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначила Жан-П'єр, серед іншого учасники саміту обговорять підтримку України у її протистоянні повномасштабній агресії РФ.
"Лідери розвиватимуть зусилля, спрямовані на використання заморожених суверенних активів Росії для допомоги Україні, а також дії, спрямовані на подальше покарання Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", - розповіла речниця Білого дому.
Крім цього, учасники саміту порушать й інші питання. Зокрема, обговорять економічну безпеку та збалансованість, підтримку країн, що розвиваються, зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров'я.
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії.
Будь ласка, зачекайте...
Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35, про що у вівторок, 4 червня, повідомило міністерство оборони країни.
Це буде третя ескадрилья винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили Ізраїлю, ідеться у заяві ізраїльського міноборони. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.
Поставки планується розпочати у 2028 році - від трьох до п'яти винищувачів на рік. Сума угоди становить близько 3 мільярдів доларів.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що закупівля третьої ескадрильї F-35 "відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами". "Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. Тоді як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це надсилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні", - зазначив Галант.
Таким чином, ця країна стає однією з найпотужніших винищувально-авіаційних на континенті.
13-14 червня - самміт Ж7 - Байден звичайно їде, але і Клоуналіссімуса теж покликали.
Різниця в тиждень. Походу нашому Залізному Пеневайзу зроблять пропозицію від якої краще не відмовлятись і дадуть тиждень на подумати / потушити сраку.
,, Как должен относиться к решению Зеленского Израиль?
С 24 февраля 2022 г. Израиль оказывал серьезную, но непубличную поддержку Украине - от предоставления важнейших технологий до лечения в своих клиниках тысяч раненных украинских военнослужащих.
После 7 октября 2023 г., как выяснилось прямое участие Путина в подготовке и осуществлении агрессии против Израиля, Нетаньяху отказался от непубличного характера помощи Украине и многократно ее увеличил.
Сегодня, Израиль-единственное государство, разрушающее военный потенциал союзника агрессора и самого агрессора, своими ударами уничтожающий производство иранских дронов и ракет, передаваемых аятоллами Путину и используемых против Украины.
Приглашение Зеленским несуществующего государства ,,палестина,, на конференцию и призывы Зеленского в Сингапуре, прекратить войну в Газе, против террористов Хамас, превращает Израиль, важнейшего союзника и ближайшего друга Украины, в злейшего врага,,.
Кстати, ведущие страны мира: Канада, США, Франция, Великобритания... не признали ,,государство палестина,,
Тим більше в той час як влада Ізраілю заграє з рашкою. Про передачу русні технологій по беспілотникам, РЕБ, і радіо теж ніхто не забув
1. Израиль разрешил странам НАТО поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, а также согласился профинансировать «стратегические материалы» на несколько миллионов долларов
https://www.kurier.lt/izrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine/
2. Українські військові почали застосовувати унікальні Касетний ********* M971 розроблений ізраїльською компанією Israel Military Industries. (см. Україна отримала касетні міни M971)
3. ЗСУ отримають від Словенії 28 танків М-55S, модернізованих ізраїльською компанією
https://focus.ua/uk/*******-novosti/529913-vsu-poluchat-ot-slovenii-28-tankov-m-55s-modernizirovannyh-izrailskoy-kompaniey-foto-video
4. ,Израиль передал Украине 16 тонн медикаментов. Запланировано еще 46 тонн
https://ru.espreso.tv/izrail-peredal-ukraine-16-tonn-medikamentov-i-gumgruzov-zaplanirovano-eshche-46-tonn
5. ,,Ізраїль надав українським захисникам ліки на 100 млн гривень
https://www.rbc.ua/rus/news/izrayil-nadav-***********-zahisnikam-liki-1692777985.html
6. Израиль передал Украине бронированные кареты скорой помощи
https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-peredal-ukraine-bronirovannye-karety-1647652935.html
7. Ізраїль знищив лінію збірки іранських дронів у Сирії
https://suspilne.media/301226-izrail-znisiv-liniu-zbirki-iranskih-droniv-u-sirii/
https://war.telegraf.com.ua/ukraina/2022-11-12/5722624-v-vsu-zasvetilas-taynaya-pomoshch-izrailya-stalo-izvestno-o-*******-tekhnike-poluchennoy-ukrainoy
Ізраїль відкрив в Україні польовий госпіталь
https://www.radiosvoboda.org/a/news-israel-ukrajina-polyovyj-hospital/31765113.html
П.С. А тим часом на нескінченних складах нескінченні ряди військ. техніки забиваються піском та ржавіють просто неба.