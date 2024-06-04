Байден посетит саммит G7, где обсудят непоколебимую поддержку Украины, - Белый дом
В Белом доме анонсировали участие президента США Джо Байдена в саммите лидеров стран G7, который пройдет 13-14 июня в Италии. Ожидается, что лидеры государств обсудят "ряд актуальных глобальных вопросов, в том числе непоколебимую поддержку Украины".
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметила Жан-Пьер, среди прочего участники саммита обсудят поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабной агрессии РФ.
"Лидеры будут развивать усилия, направленные на использование замороженных суверенных активов России для помощи Украине, а также действия, направленные на дальнейшее наказание России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.
Кроме этого, участники саммита поднимут и другие вопросы. В частности, обсудят экономическую безопасность и сбалансированность, поддержку развивающихся стран, укрепление продовольственной безопасности и финансирование здравоохранения.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии.
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Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35, про що у вівторок, 4 червня, повідомило міністерство оборони країни.
Це буде третя ескадрилья винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили Ізраїлю, ідеться у заяві ізраїльського міноборони. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.
Поставки планується розпочати у 2028 році - від трьох до п'яти винищувачів на рік. Сума угоди становить близько 3 мільярдів доларів.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що закупівля третьої ескадрильї F-35 "відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами". "Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. Тоді як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це надсилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні", - зазначив Галант.
Таким чином, ця країна стає однією з найпотужніших винищувально-авіаційних на континенті.
13-14 червня - самміт Ж7 - Байден звичайно їде, але і Клоуналіссімуса теж покликали.
Різниця в тиждень. Походу нашому Залізному Пеневайзу зроблять пропозицію від якої краще не відмовлятись і дадуть тиждень на подумати / потушити сраку.
,, Как должен относиться к решению Зеленского Израиль?
С 24 февраля 2022 г. Израиль оказывал серьезную, но непубличную поддержку Украине - от предоставления важнейших технологий до лечения в своих клиниках тысяч раненных украинских военнослужащих.
После 7 октября 2023 г., как выяснилось прямое участие Путина в подготовке и осуществлении агрессии против Израиля, Нетаньяху отказался от непубличного характера помощи Украине и многократно ее увеличил.
Сегодня, Израиль-единственное государство, разрушающее военный потенциал союзника агрессора и самого агрессора, своими ударами уничтожающий производство иранских дронов и ракет, передаваемых аятоллами Путину и используемых против Украины.
Приглашение Зеленским несуществующего государства ,,палестина,, на конференцию и призывы Зеленского в Сингапуре, прекратить войну в Газе, против террористов Хамас, превращает Израиль, важнейшего союзника и ближайшего друга Украины, в злейшего врага,,.
Кстати, ведущие страны мира: Канада, США, Франция, Великобритания... не признали ,,государство палестина,,
Тим більше в той час як влада Ізраілю заграє з рашкою. Про передачу русні технологій по беспілотникам, РЕБ, і радіо теж ніхто не забув
1. Израиль разрешил странам НАТО поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, а также согласился профинансировать «стратегические материалы» на несколько миллионов долларов
https://www.kurier.lt/izrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine/
2. Українські військові почали застосовувати унікальні Касетний ********* M971 розроблений ізраїльською компанією Israel Military Industries. (см. Україна отримала касетні міни M971)
3. ЗСУ отримають від Словенії 28 танків М-55S, модернізованих ізраїльською компанією
https://focus.ua/uk/*******-novosti/529913-vsu-poluchat-ot-slovenii-28-tankov-m-55s-modernizirovannyh-izrailskoy-kompaniey-foto-video
4. ,Израиль передал Украине 16 тонн медикаментов. Запланировано еще 46 тонн
https://ru.espreso.tv/izrail-peredal-ukraine-16-tonn-medikamentov-i-gumgruzov-zaplanirovano-eshche-46-tonn
5. ,,Ізраїль надав українським захисникам ліки на 100 млн гривень
https://www.rbc.ua/rus/news/izrayil-nadav-***********-zahisnikam-liki-1692777985.html
6. Израиль передал Украине бронированные кареты скорой помощи
https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-peredal-ukraine-bronirovannye-karety-1647652935.html
7. Ізраїль знищив лінію збірки іранських дронів у Сирії
https://suspilne.media/301226-izrail-znisiv-liniu-zbirki-iranskih-droniv-u-sirii/
https://war.telegraf.com.ua/ukraina/2022-11-12/5722624-v-vsu-zasvetilas-taynaya-pomoshch-izrailya-stalo-izvestno-o-*******-tekhnike-poluchennoy-ukrainoy
Ізраїль відкрив в Україні польовий госпіталь
https://www.radiosvoboda.org/a/news-israel-ukrajina-polyovyj-hospital/31765113.html
П.С. А тим часом на нескінченних складах нескінченні ряди військ. техніки забиваються піском та ржавіють просто неба.