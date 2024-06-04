Байден посетит саммит G7, где обсудят непоколебимую поддержку Украины, - Белый дом

В Белом доме анонсировали участие президента США Джо Байдена в саммите лидеров стран G7, который пройдет 13-14 июня в Италии. Ожидается, что лидеры государств обсудят "ряд актуальных глобальных вопросов, в том числе непоколебимую поддержку Украины".

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметила Жан-Пьер, среди прочего участники саммита обсудят поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабной агрессии РФ.

"Лидеры будут развивать усилия, направленные на использование замороженных суверенных активов России для помощи Украине, а также действия, направленные на дальнейшее наказание России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Кроме этого, участники саммита поднимут и другие вопросы. В частности, обсудят экономическую безопасность и сбалансированность, поддержку развивающихся стран, укрепление продовольственной безопасности и финансирование здравоохранения.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии.

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