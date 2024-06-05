В ближайшее время Зеленский и Байден проведут две встречи, - Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в ближайшее время проведут две встречи. Первая, в частности, состоится уже в ближайшее время.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание AFP.
Как отмечается, Зеленский и Байден проведут встречу уже на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".
"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о состоянии дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", - отметил советник Белого дома.
По его словам, Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который состоится 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.
Как сообщалось, у Макрона подтвердили визит Зеленского во Францию 6 июня.
Накануне Цензор.НЕТ информировал, что Байден посетит саммит G7, где обсудят непоколебимую поддержку Украины.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии.
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Чи для тебе Україна - це Зеленський?
недопрезидент.
Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.
На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т.Сі, т. Путіна і п. Зеленського.
Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією...
Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.
На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т. Сі, т. Путіна і п. Зеленського.
Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією..."
Так що у вас по змісту: Що у Вас є по змісту коментаря Байден буде тиснути на Зеленського, ніжно шантажувати, схиляти на прийняття формули Китаю і папи з Риму - адвокатів Кремля.
Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.
На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т. Сі, т. Путіна і п. Зеленського.
Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією..."