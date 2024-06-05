В ближайшее время Зеленский и Байден проведут две встречи, - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в ближайшее время проведут две встречи. Первая, в частности, состоится уже в ближайшее время.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание AFP.

Как отмечается, Зеленский и Байден проведут встречу уже на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".

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"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о состоянии дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", - отметил советник Белого дома.

По его словам, Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который состоится 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.

Как сообщалось, у Макрона подтвердили визит Зеленского во Францию 6 июня.

Накануне Цензор.НЕТ информировал, что Байден посетит саммит G7, где обсудят непоколебимую поддержку Украины.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии.