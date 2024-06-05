РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12384 посетителя онлайн
Новости
5 556 32

В ближайшее время Зеленский и Байден проведут две встречи, - Белый дом

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в ближайшее время проведут две встречи. Первая, в частности, состоится уже в ближайшее время.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание AFP.

Как отмечается, Зеленский и Байден проведут встречу уже на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".

Читайте также: Байден посетит саммит G7, где обсудят непоколебимую поддержку Украины, - Белый дом

"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о состоянии дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", - отметил советник Белого дома.

По его словам, Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который состоится 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.

Как сообщалось, у Макрона подтвердили визит Зеленского во Францию 6 июня.

Накануне Цензор.НЕТ информировал, что Байден посетит саммит G7, где обсудят непоколебимую поддержку Украины.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии.

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20362) Салливан Джейк (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Пора вже пора вказати заблукалому дорогу на вихід.
показать весь комментарий
05.06.2024 07:02
+7
Байден розуміє, що з першого разу до Зєлі не дійде, тому буде друга зустріч.
показать весь комментарий
05.06.2024 08:06
+6
бидон заинтересован, чтобы клоун оставался - освещает ничтожество своим авторитетом
показать весь комментарий
05.06.2024 07:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Було ь на
показать весь комментарий
05.06.2024 06:31 Ответить
Пора вже пора вказати заблукалому дорогу на вихід.
показать весь комментарий
05.06.2024 07:02 Ответить
Сподіваюсь, на першій зустрічі Вова отримає домашнє завдання, а на другій, через тиждень, отримає оцінку за його виконання…
показать весь комментарий
05.06.2024 08:44 Ответить
бидон заинтересован, чтобы клоун оставался - освещает ничтожество своим авторитетом
показать весь комментарий
05.06.2024 07:05 Ответить
Якщо зустріч відбудеться то зеля - легетимний. Навіть не конституційний суд це вірішує, а Байден. Ну і діла!
показать весь комментарий
05.06.2024 10:09 Ответить
Zvezdaтый какцапчик, Байден встречается уже с представителем Украины, а не президентом. Если Ze не выполнит договорённости, а он не выполнит, Байден будет говорить с другим представителем. Байден не едет на Саммит, этим всё сказано дипломатическим языком
показать весь комментарий
05.06.2024 17:07 Ответить
Весь бюджет на покатушки клована йде..аби ж би користь була, а ні..
показать весь комментарий
05.06.2024 07:12 Ответить
Час хвилюватись? Бо. як показує українська народна прикмета,чим частіше зєрмаки зустрічаються із високопосадовцями США,тим прохолоднішими стають стосунки з нашим головним союзником.Чекаю бикувння та хамства від "найвеличнішого".
показать весь комментарий
05.06.2024 07:13 Ответить
Байден осбисто буде ставити ішаку клізми. Треба побільше брати мила.
показать весь комментарий
05.06.2024 07:14 Ответить
Президент штатів розповідатиме про посилення підтримки особі, яку більшість читачів Цензора вважають агентом кремля? Хтось помиляється. І цей хтось явно не людина на яку працює ціле ЦРУ.
показать весь комментарий
05.06.2024 07:45 Ответить
Президент штатів розповідатиме про посилення підтримки України.

Чи для тебе Україна - це Зеленський?
показать весь комментарий
05.06.2024 09:08 Ответить
Байден розуміє, що з першого разу до Зєлі не дійде, тому буде друга зустріч.
показать весь комментарий
05.06.2024 08:06 Ответить
Последнее китайское предупреждение - и в Африке застереження.
показать весь комментарий
05.06.2024 08:12 Ответить
Встретятся два несчастья: дед, потерявшийся в пространстве и времени и просроченный недопрезидент.
показать весь комментарий
05.06.2024 09:13 Ответить
Байден буде тиснути на Зеленського, ніжно шантажувати, схиляти на прийняття формули Китаю і папи з Риму - адвокатів Кремля.

Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.

На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т.Сі, т. Путіна і п. Зеленського.

Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією...
показать весь комментарий
05.06.2024 09:14 Ответить
Це де так вчать писати коменти??На лубянці,чи у фьодорова,подоляка.
показать весь комментарий
05.06.2024 11:20 Ответить
Подоляка...
показать весь комментарий
05.06.2024 11:43 Ответить
Колюня, у нас в Україні твого кумира по прізвищу і ще йз великою літери впадлу називати. Для нас він просто ***** або плешивий гітлер. Куйово вас в ольгіно українським реаліям вчать.
показать весь комментарий
05.06.2024 20:45 Ответить
видає у вас бота: ховаєтесь під паранджою псевдоніма, замість участі в дискусії переходите на особистості. Що у Вас є по змісту коментаря Байден буде тиснути на Зеленського, ніжно шантажувати, схиляти на прийняття формули Китаю і папи з Риму - адвокатів Кремля.

Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.

На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т. Сі, т. Путіна і п. Зеленського.

Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією..."
показать весь комментарий
06.06.2024 06:41 Ответить
Це тільки твоя особиста думка і все може бути зовсім не так, і ти чудово знаєш що це вже бувало і не один раз. І взагалі, я не про дискусію, а про твоє особисте ставлення та поважне відношення до ***** - упиря та людожера. Як писав то знав же шо так буде, ну так що тепер ображатися?
показать весь комментарий
06.06.2024 09:35 Ответить
Є певна форма спілкування: взаємоповага, толерантність, на Ви, не переходити на особистості, на дискурс підворітні "А ти хто такий!?"... По суті публікації. Виказувати свою свою точку зору, а не нападати на тих, хто коментує по суті. Ховається за паранджою псевдо і грубо нападати. Якщо б ресурси ЗМІ не ганялися за кількістю коментарів, а за їх якістю, то модератори могли б блокувати такий ... грубіянів, гоп-стопівців захованих під паранджою. Це ніби до Вас на поріг прийшов мудак/мудачка з зафіраненим обличчям. Ви б впустили таких в хату, стали з ними говорити.

Так що у вас по змісту: Що у Вас є по змісту коментаря Байден буде тиснути на Зеленського, ніжно шантажувати, схиляти на прийняття формули Китаю і папи з Риму - адвокатів Кремля.

Звичайно лукава риторика Байдена про підтримку України збережеться. Це і є двійні стандарти: рішуча риторика Байдена на публіку і "прінуждєніє к міру" з Путіним.

На днях Байден, щось там ляпнув щодо трьох президентів, які бажають зберегти свій владний статус. Кого він мав на увазі, крім себе? Т. Сі, т. Путіна і п. Зеленського.

Але ж країна в якій Зеленській війна, значно частина окупована, а інші сидять в партері і спостерігають за тою трагедією..."
показать весь комментарий
06.06.2024 10:14 Ответить
Ще раз повторюю - те що ти пишеш, не є істиною в останньої інстанції, це лише твоя особиста думка. І далась тобі ця паранджа (ти постійно повторюєш це слово)? Ти шо мусульманин? Ну то пиши що «Аллах акбар! Чи Аллах кібір !». А дискутувати я з тобою не збираюсь, бо немає про що, все в цій темі і так ясно, понятно і відомо та говорено переговорено вже багато разів
показать весь комментарий
06.06.2024 10:22 Ответить
Не , таки Дід 🤡 шось розкаже ...про компроміси , і через місяць нахвихід ...
показать весь комментарий
05.06.2024 19:41 Ответить
Так багато кацапських троляк набіжало…. Земляки, зєфанати і порохо боти і інши вподобальники, невже ви думаєте що якщо б презіком став не зельц , а який небудь інший фрік- чи то порох, чи то Іван *********, чи якийсь Коля Бампер то ***** б не напав на Україну і не розвʼязав криваву війну??? Сам розумієте що напав би однозначно, ну так на що ці всі **********??? Таке враження що всі хто сцить іди в ТЦК разом з ольгінськими ботами серуть на нашу державність та незалежність.
показать весь комментарий
05.06.2024 20:54 Ответить
Для потужного президента - цілих 2 зустрічі, бо з першого разу наш незламненький не розуміє...
показать весь комментарий
05.06.2024 21:26 Ответить
На 80-річчя висадки союзників в Нормандії Байден їде, бо це важлий захід. А от на каламутний ЗЕперфоманс "самір миру" Байден поклав ... бо знає йому реальну ціну!
показать весь комментарий
05.06.2024 21:49 Ответить
Ну віце президент та голова Держдепартаменту США, це теж не останні люди. Це ж не заступник секретаря МзС Індії або посол КНР у Швейцарії яки будут на саміті. Як таких третєрядних представників на саміт взагалі не пустив. Просто на вході б сказав, вас у списку немає і хай їдуть до дому…
показать весь комментарий
06.06.2024 10:27 Ответить
все таки Зеленский Найвеличніший ЛИДОР
показать весь комментарий
12.06.2024 16:00 Ответить
 
 