Зеленский начал переговоры с Байденом
Президент Владимир Зеленский начал переговоры с лидером США Джо Байденом во Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Напомним, ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии.
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