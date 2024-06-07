Зеленский начал переговоры с Байденом

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с лидером США Джо Байденом во Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии.

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