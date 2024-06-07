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Зеленский начал переговоры с Байденом

Зеленський розпочав переговори із Байденом

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с лидером США Джо Байденом во Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии.

Также читайте: Байден не поддержал идею Макрона относительно отправки военных инструкторов в Украину
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Топ комментарии
+7
Переговори?!
Та ви жартуєте!
Це тягне максимум на зустріч!
"Байден розпочав зустріч із т.в.п.п. України"-ось як правильно...
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07.06.2024 14:16
+6
Про шо може домовитись популіст і корупціонер з лідер демократів який проти ескалацій шляхом затягування війни на десятиріччя?
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07.06.2024 14:15
+3
Єрмака за руку тримає?)
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07.06.2024 14:18
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Про шо може домовитись популіст і корупціонер з лідер демократів який проти ескалацій шляхом затягування війни на десятиріччя?
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07.06.2024 14:15 Ответить
Переговори?!
Та ви жартуєте!
Це тягне максимум на зустріч!
"Байден розпочав зустріч із т.в.п.п. України"-ось як правильно...
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07.06.2024 14:16 Ответить
Як хто воно переговорюється? Його ще Конституційний суд не легімітизував. Хіба Що просто посвиздіти.
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07.06.2024 16:50 Ответить
Балакати - це його робота. Хай домовляеться за зброю/оборону, можливо, хоч раз, пристрелить корупціонера/хабарника та не лізе у справи вийськових.
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07.06.2024 14:18 Ответить
Єрмака за руку тримає?)
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07.06.2024 14:18 Ответить
Єрмак контролює дозу коксу, щоб ЗЕ в не перебрав у відпусткі
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07.06.2024 14:25 Ответить
Байден перейматиме взірцеві уроки "криворизької дипломатії"
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07.06.2024 14:19 Ответить
А Байден знає, що саме зеленський розпочав і саме переговори?
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07.06.2024 14:20 Ответить
Зеленський і Байден... Вгадайте - хто на смайлику хто...
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07.06.2024 14:39 Ответить
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07.06.2024 15:06 Ответить
Скоріше зеленського викликали на килим до вашингтонського обкому
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07.06.2024 15:02 Ответить
пишут , шо процедура расчитана на 2 приема
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07.06.2024 15:11 Ответить
..а шОб переговоры были максимально провальные Зеля взяла с собой "на стрелку" дермака, брехать и давать пустые обещания в тандеме тяни-толкай у них получается лучше всего...
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07.06.2024 15:16 Ответить
 
 