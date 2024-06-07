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Новости Война
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Байден (2759) Макрон (1166)

Байден не поддержал идею Макрона относительно отправки военных инструкторов в Украину

Макрон і Байден

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Джо Байдену отправить в Украину военных инструкторов. Но американский лидер отверг предложение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с содержанием телефонного разговора между лидерами.

Макрон предложил США направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских войск в зоне боевых действий. Это предложение Макрон лоббировал и ранее.

Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки военных из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

Politico отмечает, что именно Макрон лоббировал отправку коалиционных войск в Украину для обучения военнослужащих задолго до того, как был достигнут какой-либо консенсус относительно такого шага.

Напомним, Макрон сообщил, что планируется обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду.

Также читайте: Макрон об ударах французским оружием по РФ: Предел устанавливается тем, что делают россияне
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Топ комментарии
+7
БО ВІЙНА НЕ В АМЕРИЦІ А В ЕВРОПІ.
ЙОМУ НЕ ЗУДИТЬ І НЕ БОЛИТЬ ЗА НАШІ ПРОБЛЕМИ.
АБИ ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ НЕ РОСЛИ.
ДЄДУШКА СТАРЕНЬКИЙ. ДЄДУШКА УСЬОГО ЛЯКАЄТЬСЯ.
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07.06.2024 11:20
+7
Треба американцям почастіше нагадувати хто був ініціатором ядерного роззброєння України при Кравчука, і що вони обіцяли в замін, і що з тих домовленостей виконується.
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07.06.2024 11:28
+6
У лидера страха быть по определению быть не может. Либо ты не лидер.
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07.06.2024 12:04
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Що ж це Баидена так стримує?
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07.06.2024 11:18 Ответить
страх. ядерної бімби. страх політичних качель у своїй країні, коли підуть перші гроби в Америку з України і люди можуть табунами вийти на вулицю проти влади як виходили на вулиці на протест під час війни у В'єтнамі, бо то не наша війна... риторика про відправку в Україну військ НАТО, інструкторів є помилковою. Набагато правильнішою має стати риторика, особливо після вчорашніх порівнянь ху йла із гітлером, про формування військ Антипутінської коаліції для боротьби з путінським імперським фашизмом. Як під час 2 Світової проти гітлера воювали війська антигітлерівської коаліції, аналогічно і зараз проти ху йла мають воювати війська Антипутніської коаліції.
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07.06.2024 11:36 Ответить
У лидера страха быть по определению быть не может. Либо ты не лидер.
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07.06.2024 12:04 Ответить
так отож. значить там не страх, а побоювання, острах, небажання підвищення ескалації і, тут мабуть найголовніше, - це відповідальність перед своїм ситим народом, щоб потім не бути винуватому у масовій загибелі своїх людей у ядерному попілі через якусь там Україну..
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07.06.2024 12:12 Ответить
Лідер має таки властивості, що будь-хто не наважується не те щоб погрожувати, а навіть спробувати на щось подібне. Америка наразі має таки властивості?
Це не відповідальність,це - боягузство.
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07.06.2024 12:28 Ответить
на жаль, так. ви тут недалекі від істини.
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07.06.2024 12:33 Ответить
ну а як сформують Антипутніську коаліцію, то перші гроби в Америку не підуть? чи туди безсмертнх будуть набирати?
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08.06.2024 01:28 Ответить
туди добровольців будуть набирати. бо десь там повоювати в Україні за Україну за тридев'ять земель не так мотивує їхати на цю війн як повоювати проти світового зла.
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08.06.2024 02:15 Ответить
скільки вам років? вірите в казочки при охочих воювати проти "світового зла"? ))

і толку з тих добровольців, у каців більшість кадрові військові воюють. Не сподівайтеся ні на яку коаліцію. Абсолютно всім начхати, поки їх особисто не зачепить. А для того треба щоб у каців у когось сдали нерви, але я не бачу предпосилок поки для цього
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08.06.2024 15:43 Ответить
та думаю набереться достатньо добровольців. навіть зараз в Інтернаціональному Легіоні, який воює в Україні налічуються тисячі чи навіть більше. а було би начхати, то просто сиділи всі збоку і не надавали би Україні зброю та іншу допомогу. Проте надають. і будуть продовжувати надавати.
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08.06.2024 16:50 Ответить
добровольці-борці із світовим злом вже всі тут, і більше від створення якихось коаліцій їх не стане. Нам треба професйні навчені люди, і це війська нато, що нереально
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08.06.2024 16:55 Ответить
от війська НАТО і будуть тими добровольцями. і щоб це менше драконило ху йла і різних миротворців, то вони мають бути в Україні не під егідою НАТО, а на базі цієї коаліції у Рамштайні.
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08.06.2024 17:09 Ответить
не буде цього.
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09.06.2024 00:06 Ответить
ну це ти так думаєш. маєш повне право на це. проте це всього лише твоя думка.
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09.06.2024 00:14 Ответить
можемо поспорити 😂
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09.06.2024 00:25 Ответить
так ти вже проспорив родичу. краще більше не ризикуй. не твоє.
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09.06.2024 00:28 Ответить
це був 1ий раз в житті!! і останній
Хоча він стверджує що Європа таки введе війська в тому чи іншому вигляді за гіршого сценарію
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09.06.2024 00:30 Ответить
так і буде. було би інакше, то по всій Європі були би Орбани і Фіци. Однак допомога поступово надходить і надходить. У штатах вже ходять розмови про виділення наступного пакету допомоги для України на наступний рік. хотіли би злити Україну, то вже давно злили би. Вони ж то добре знають, як тільки вони чи зіллють Україну русні чи русня продавить Україну при їхній слабкій підтримці України, то з величезною вірогідністю русня не буде зупинятись на досягнутому і буде лізти далі. спочатку приберуть до рук Грузію остаточно, потім Молдову, країни Центральної Азії і так вже під їхнім і китайським впливом. тож потім цапи при підтримці комуняк будуть ламати НАТО. спочатку будуть намагатись розірвати єдність блоку, відділивши Європу від США, ну або щось замутять гібридне у країнах Балтії, далі на Балканах. Їм Європа зараз така яка є точно не потрібна, бо зараз з Європою у цапів практично нема торгівлі і є санкції. то ж чого стримуватись? вони будуть лізти і далі, будуть хитати... тож у Європи зараз немає виходу, відсидітись уже не вийде. цапи на них мають вже зуб - за введені санкції проти русні і за постачання Україні зброї, яка вбиває на полі бою русачків - а така реальність цапам зовсім не додає теплих почуттів у бік Європи чи Америки.
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09.06.2024 00:50 Ответить
це ви пишете с точки зору далекоглядного українця. А європа думає, путін після України буде дуже слабий. Поки він оговтається, поки прибере до рук Грузію і молдову, поки він начне щось хитати - то він вже сдохне, і прийде хтось більш притомний, і ми з ними домовимося.
Якщо б вони так мислили далекоглядно, вони б давно закінчили цю війну, і не стали би ризикувати тим, що українці закінчаться і треба буде вводити свої війська
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09.06.2024 01:05 Ответить
Європа змінюється. і готується. у них зараз військовий потенціал майже на нулі. на відновлення військового потенціалу Європі потрібен час. не рік, не два. а більше.

притомний? немає там притомних. і не буде. притомні вже давно звідти звалили. ті, хто там лишився і не підтримує той режим, то вони просто біомаса, яка не здатна до керівництва країною. були би вони на щось здатні, то вже давно знесли той режим. не зносять. а ті люмпени, які мають активну позицію, то вони той режим ще більше підтримують. навіть ху йла критикують за слабку позицію.

хм.. домовимося? про що? щоб той новий путєн іх не чіпав? ну так це не домовленість буде, а за те, щоб він їх не чіпав, то будуть платити величезну мзду путєну і комунякам. зараз митними тарифами хочуть від комуняк відбитись, хоч якось свій ринок захистити. потім і це не допоможе, всі обмеження знімуть і китайський дракон повністю поглине Європу - будуть дерти з неї втридорога яе зараз деруть із кацапів за свій ширпотреб. і кацапи будуть дерти з Європи за газ і нафту. заборонять купувати нафту у арабів. Світ на порозі глобального шухеру.

Вони перш ніж відправити свої війська, то можуть спочатку у себе в Європах відмобілізувати наших ухилянтів спочатку, там їх у себе підготувати і відправити в Україну. а потім прийде вже і їхня черга.
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09.06.2024 01:21 Ответить
саме так. Але я вам цитую їх нарративи. Вони вірять в хороших руських (ах, бідний навальний, чи ходорковський чи ще якесь рашен лайно), вони вірять що з ними можна про щось домовитися. Мене наприклад не путін лякяє йому слава Богу не 40 років, мене лякають люди, що живуть там. І тепер я добре розумію, що якщо він сдохне нічого не зміниться. Це тупа, озлоблена, мстива, агресивна маса 140 млн із ядерною зброєю. І коли вони казали "можем павтаріть", чи штурмували дерев'яні рейхстаги кожен рік - то був не прикол.
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09.06.2024 15:01 Ответить
так отож. тож будуть тих самих упоротих винищувати на українській землі. і дуже шкода, що ціною наших життів. але іншого виходу немає. Ні Європа, ні Америка зараз напряму не хочуть воювати з ними на нашій території. Для них взагалі отпимально те, що є зараз - утилізовується їхня стара натівська зброя, гинуть не їхні солдати і сильно послаблюється той лепрозорій. Тож такий сценарій теж можливий на багато років. Особливо в контексті останньої заяви Байдена, що він не бачить Україну в НАТО.
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09.06.2024 15:21 Ответить
нас не вистачить на багато років. Уже ви бачите що відбувається. Так що цей сценарій - то так собі
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09.06.2024 15:28 Ответить
я не про нас писав, а про Європу. Це для них такий сценарій найбільш оптимальний. ну а для нас. а у нас вибору нема. або зникаємо під кацапами, або хоч щось від нас лишиться.
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09.06.2024 15:37 Ответить
цих двох старих пердунів хвилює лише як підтримати свої памперси
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07.06.2024 11:19 Ответить
БО ВІЙНА НЕ В АМЕРИЦІ А В ЕВРОПІ.
ЙОМУ НЕ ЗУДИТЬ І НЕ БОЛИТЬ ЗА НАШІ ПРОБЛЕМИ.
АБИ ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ НЕ РОСЛИ.
ДЄДУШКА СТАРЕНЬКИЙ. ДЄДУШКА УСЬОГО ЛЯКАЄТЬСЯ.
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07.06.2024 11:20 Ответить
Треба американцям почастіше нагадувати хто був ініціатором ядерного роззброєння України при Кравчука, і що вони обіцяли в замін, і що з тих домовленостей виконується.
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07.06.2024 11:28 Ответить
ось що вони тоді обіцяли взамін: https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube не пошкодуйте часу, подивіться, будь ласка.
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07.06.2024 11:38 Ответить
Кравчук фсбшний щур він першим чином без всякого погодження ...віддав тактичну ядерку... а потім мзс зробило так що Україно опинилась у програшному становищі не заявивши що це її власність...

Але американці завжди грали на боці орків... вони не тільки за ядерку тиснули а й при Ющі привезли грошей щоб Україна утилізувала більшість своїх *********** для арти і ПЗРК... Обама написав в свої книзі що це робилось щоб недопустити попадання зброї до терористів...

Оце б...ть п...ц то те що орки відкрито поставляють озброєння всяким терористам палестинцям то х..ня і їм не треба знищувати свій збройний арсенал... а тільки Україні...
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07.06.2024 13:08 Ответить
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07.06.2024 11:26 Ответить
Демократична партія в чергове обісралася, боїться лаптестану
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07.06.2024 11:26 Ответить
У Байдена скоро выборы, а Макрону терять нечего, у него рейтинг 10% как и у Шольца.
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07.06.2024 11:31 Ответить
Та нічого вони не бояться... просто основні бізнесмени спонсори демпартії завязані на виробництві в Китаї... і вони так само як і косоокі купляють дешеві ресурси з раші або купляють продукцію випущену китайцями і продають під своїми брендами....це міліарди долларів прибутку

Байден як тільки прийшов до влади то першим чином зняв додаткові мита з китайської продукції які були раніше введені...
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07.06.2024 13:00 Ответить
Введені Трампом, до речі.
I виробництва потроху почали повертатися у США
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07.06.2024 13:44 Ответить
Ага.
Пуйло робить вигляд, що лякає, демси роблять вигляд, що лякаються.
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07.06.2024 13:46 Ответить
Бідон хоче , щоб війна в Україні продовжувалася десь (приблизно?) до виборів в США, а там вже якусь нову війну почнуть , (можливо в самих Штатах) .
Комбінатор.💩👈
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07.06.2024 11:33 Ответить
Что ж ты , фраер , сдал на зад , не по масти я тебе.
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07.06.2024 11:56 Ответить
Можливо ви не знаєте але США і Франція знаходяться в одному військовому-політичному блоці який називається НАТО, і лідери країн цього блоку повинні координувати дії своїх країн у військовій сфері за межами блоку, інакше самовільні дії однієї із країн можуть втягнути весь військовий блок у війну. Невже вам це не зрозуміло. Це ж прописні істини, але вони вас чомусь дратують..
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07.06.2024 14:00 Ответить
американець - зїбавшеся трусливе чмо, який розказує за кого він буде воювати, а за кого ні?
он америка пообіцяла за тайвань вступитися, так що пішлють тебе проти китайців воювати, і куди дінешся? Там ти і помреш, де твое місце.
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08.06.2024 01:31 Ответить
Від за'яв "байди",та дій американських політиків ,таки добряче тхне смородом куйлових "зелених папірців" вимазаних і в рашистську нафту ,та газ .Не виключено,що куйло перед тим ,як розпочати бойню в Україні ,контактував з "американськими христопродавцями" і не отримав від них чіткої вдповіді.що цього не варто йому робити ...
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07.06.2024 13:22 Ответить
Ага.
Так для чого тоді Бьорнс у листопаді 2021-го тиждень у мацкві 0 патрушевим та наришкиним шушукався?
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07.06.2024 13:49 Ответить
С ПЗДЛОМ ПУТИНЫМ ТАК И НАДО !!!
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07.06.2024 13:38 Ответить
Спокійно, американці ще не вичерпали всі неправильні ходи, щоб зробити єдиний правильний: передати Україні сотню-другу томагавків з обов`язком (а не правом) лупити по військовим об'єктам РФ після кожної атаки рашкованів.
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07.06.2024 13:58 Ответить
Сумніваюсь, що вони можуть чогось навчити, скоріше навпаки. А от замінити вчорашніх паркетних генералів - це ідея!
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07.06.2024 14:31 Ответить
В 17 столітті два полки козаків під головуванням Сірка були надіслані Людовіку 14 для війни із Фламандською республікою які брали участь в захопленні Дюнкерка. Прийшов час французам віддячити і прислати два французькі полки допомагати чим зможуть.
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07.06.2024 14:45 Ответить
Дибіл сраний маскальський сам зупинився в розвитку. Твій комент це просто висер ні про що. Показує що ти дигинерат сраний.
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07.06.2024 19:33 Ответить
Які вони союзники? Американці тримають свої воєнні бази в Японії як наслідок окупації.
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07.06.2024 19:34 Ответить
За яку єсеалацію має їти мова?
Про ескалацію можно було згадувати тільки до 24 лютого 2022. Виходить що тільки Мордор диктує умови і правила гри. Має ліцензію на вбивство і правила ******** війни.
Поведінка США. Это какой-то позор ©️
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07.06.2024 15:21 Ответить
Главный принцип геополитики США это политическая целесообразность, больше никаких принципов нет, если то или иное действие политически целесообразно, значит сгодится, всё точка!
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07.06.2024 15:24 Ответить
Ти прямо спец по геополітиці США?
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07.06.2024 19:35 Ответить
зализати до смерті теж не вийде
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10.06.2024 07:43 Ответить
 
 