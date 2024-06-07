Байден не поддержал идею Макрона относительно отправки военных инструкторов в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Джо Байдену отправить в Украину военных инструкторов. Но американский лидер отверг предложение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с содержанием телефонного разговора между лидерами.
Макрон предложил США направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских войск в зоне боевых действий. Это предложение Макрон лоббировал и ранее.
Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки военных из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.
Politico отмечает, что именно Макрон лоббировал отправку коалиционных войск в Украину для обучения военнослужащих задолго до того, как был достигнут какой-либо консенсус относительно такого шага.
Напомним, Макрон сообщил, что планируется обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду.
Пожалуйста, подождите...
Це не відповідальність,це - боягузство.
і толку з тих добровольців, у каців більшість кадрові військові воюють. Не сподівайтеся ні на яку коаліцію. Абсолютно всім начхати, поки їх особисто не зачепить. А для того треба щоб у каців у когось сдали нерви, але я не бачу предпосилок поки для цього
Хоча він стверджує що Європа таки введе війська в тому чи іншому вигляді за гіршого сценарію
Якщо б вони так мислили далекоглядно, вони б давно закінчили цю війну, і не стали би ризикувати тим, що українці закінчаться і треба буде вводити свої війська
притомний? немає там притомних. і не буде. притомні вже давно звідти звалили. ті, хто там лишився і не підтримує той режим, то вони просто біомаса, яка не здатна до керівництва країною. були би вони на щось здатні, то вже давно знесли той режим. не зносять. а ті люмпени, які мають активну позицію, то вони той режим ще більше підтримують. навіть ху йла критикують за слабку позицію.
хм.. домовимося? про що? щоб той новий путєн іх не чіпав? ну так це не домовленість буде, а за те, щоб він їх не чіпав, то будуть платити величезну мзду путєну і комунякам. зараз митними тарифами хочуть від комуняк відбитись, хоч якось свій ринок захистити. потім і це не допоможе, всі обмеження знімуть і китайський дракон повністю поглине Європу - будуть дерти з неї втридорога яе зараз деруть із кацапів за свій ширпотреб. і кацапи будуть дерти з Європи за газ і нафту. заборонять купувати нафту у арабів. Світ на порозі глобального шухеру.
Вони перш ніж відправити свої війська, то можуть спочатку у себе в Європах відмобілізувати наших ухилянтів спочатку, там їх у себе підготувати і відправити в Україну. а потім прийде вже і їхня черга.
ЙОМУ НЕ ЗУДИТЬ І НЕ БОЛИТЬ ЗА НАШІ ПРОБЛЕМИ.
АБИ ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ НЕ РОСЛИ.
ДЄДУШКА СТАРЕНЬКИЙ. ДЄДУШКА УСЬОГО ЛЯКАЄТЬСЯ.
Але американці завжди грали на боці орків... вони не тільки за ядерку тиснули а й при Ющі привезли грошей щоб Україна утилізувала більшість своїх *********** для арти і ПЗРК... Обама написав в свої книзі що це робилось щоб недопустити попадання зброї до терористів...
Оце б...ть п...ц то те що орки відкрито поставляють озброєння всяким терористам палестинцям то х..ня і їм не треба знищувати свій збройний арсенал... а тільки Україні...
Байден як тільки прийшов до влади то першим чином зняв додаткові мита з китайської продукції які були раніше введені...
I виробництва потроху почали повертатися у США
Пуйло робить вигляд, що лякає, демси роблять вигляд, що лякаються.
Комбінатор.💩👈
он америка пообіцяла за тайвань вступитися, так що пішлють тебе проти китайців воювати, і куди дінешся? Там ти і помреш, де твое місце.
Так для чого тоді Бьорнс у листопаді 2021-го тиждень у мацкві 0 патрушевим та наришкиним шушукався?
Про ескалацію можно було згадувати тільки до 24 лютого 2022. Виходить що тільки Мордор диктує умови і правила гри. Має ліцензію на вбивство і правила ******** війни.
Поведінка США. Это какой-то позор ©️