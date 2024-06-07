Байден не підтримав ідею Макрона щодо відправлення військових інструкторів до України
Президент Франції Еммануель Макрон запропонував Джо Байдену відправити в Україну військових інструкторів. Але американський лідер відкинув пропозицію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників, які ознайомлені зі змістом телефонної розмови між лідерами.
Макрон запропонував США направити до України військових інструкторів для навчання українських військ у зоні бойових дій. Цю пропозицію Макрон лобіював і раніше.
Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправлення військових з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.
Politico зазначає, що саме Макрон лобіював відправлення коаліційних військ до України для навчання військовослужбовців задовго до того, як було досягнуто будь-якого консенсусу щодо такого кроку.
Нагадаємо, Макрон повідомив, що планується навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю і сформувати французьку бригаду.
Будь ласка, зачекайте...
Це не відповідальність,це - боягузство.
і толку з тих добровольців, у каців більшість кадрові військові воюють. Не сподівайтеся ні на яку коаліцію. Абсолютно всім начхати, поки їх особисто не зачепить. А для того треба щоб у каців у когось сдали нерви, але я не бачу предпосилок поки для цього
Хоча він стверджує що Європа таки введе війська в тому чи іншому вигляді за гіршого сценарію
Якщо б вони так мислили далекоглядно, вони б давно закінчили цю війну, і не стали би ризикувати тим, що українці закінчаться і треба буде вводити свої війська
притомний? немає там притомних. і не буде. притомні вже давно звідти звалили. ті, хто там лишився і не підтримує той режим, то вони просто біомаса, яка не здатна до керівництва країною. були би вони на щось здатні, то вже давно знесли той режим. не зносять. а ті люмпени, які мають активну позицію, то вони той режим ще більше підтримують. навіть ху йла критикують за слабку позицію.
хм.. домовимося? про що? щоб той новий путєн іх не чіпав? ну так це не домовленість буде, а за те, щоб він їх не чіпав, то будуть платити величезну мзду путєну і комунякам. зараз митними тарифами хочуть від комуняк відбитись, хоч якось свій ринок захистити. потім і це не допоможе, всі обмеження знімуть і китайський дракон повністю поглине Європу - будуть дерти з неї втридорога яе зараз деруть із кацапів за свій ширпотреб. і кацапи будуть дерти з Європи за газ і нафту. заборонять купувати нафту у арабів. Світ на порозі глобального шухеру.
Вони перш ніж відправити свої війська, то можуть спочатку у себе в Європах відмобілізувати наших ухилянтів спочатку, там їх у себе підготувати і відправити в Україну. а потім прийде вже і їхня черга.
ЙОМУ НЕ ЗУДИТЬ І НЕ БОЛИТЬ ЗА НАШІ ПРОБЛЕМИ.
АБИ ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ НЕ РОСЛИ.
ДЄДУШКА СТАРЕНЬКИЙ. ДЄДУШКА УСЬОГО ЛЯКАЄТЬСЯ.
Але американці завжди грали на боці орків... вони не тільки за ядерку тиснули а й при Ющі привезли грошей щоб Україна утилізувала більшість своїх *********** для арти і ПЗРК... Обама написав в свої книзі що це робилось щоб недопустити попадання зброї до терористів...
Оце б...ть п...ц то те що орки відкрито поставляють озброєння всяким терористам палестинцям то х..ня і їм не треба знищувати свій збройний арсенал... а тільки Україні...
Байден як тільки прийшов до влади то першим чином зняв додаткові мита з китайської продукції які були раніше введені...
I виробництва потроху почали повертатися у США
Пуйло робить вигляд, що лякає, демси роблять вигляд, що лякаються.
Комбінатор.💩👈
он америка пообіцяла за тайвань вступитися, так що пішлють тебе проти китайців воювати, і куди дінешся? Там ти і помреш, де твое місце.
Так для чого тоді Бьорнс у листопаді 2021-го тиждень у мацкві 0 патрушевим та наришкиним шушукався?
Про ескалацію можно було згадувати тільки до 24 лютого 2022. Виходить що тільки Мордор диктує умови і правила гри. Має ліцензію на вбивство і правила ******** війни.
Поведінка США. Это какой-то позор ©️