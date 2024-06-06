Байден: Україна завжди матиме підтримку США та союзників. Ми не відступимо

Україна завжди матиме підтримку США та союзників.

Про це президент США Джо Байден заявив під час церемонії у Франції, присвяченій 80-й річниці висадки союзників у Нормандії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати, НАТО і коаліція з більш ніж 50 країн підтримують Україну. Ми не відступимо", - заявив Байден.

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Він висловив переконання, що Україна "ніколи не відступить, що б не відбувалось", і наголосив на величезних втратах Росії у розв'язаній нею війні. "Цифри приголомшують: 350 тисяч російських військовослужбовців загинули або були поранені, майже мільйон людей залишили Росію", - сказав глава Білого дому.

Водночас, за його словами, автократи світу пильно спостерігають за тим, чи не спустить світ цю незаконну агресію на гальмах.

"Цього не можна допустити. Здатися на поталу бандитам, вклонитися диктаторам - це немислимо", - наголосив Байден.

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Американський лідер підкреслив, що демократія не буває гарантованою, а свобода - безкоштовною, кожне покоління має відстоювати і боротися за неї. У цьому зв'язку він провів паралелі з подіями 80-річної давнини.

"У їхньому поколінні, у годину випробувань, союзні війська виконали свій обов'язок. Тепер перед нами стоїть питання, чи виконаємо ми свій обов'язок у свій час випробувань. Ми живемо в час, коли демократія в усьому світі перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли після закінчення Другої світової війни", - наголосив президент США.

Раніше, президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.