Байден: Україна завжди матиме підтримку США та союзників. Ми не відступимо
Україна завжди матиме підтримку США та союзників.
Про це президент США Джо Байден заявив під час церемонії у Франції, присвяченій 80-й річниці висадки союзників у Нормандії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сполучені Штати, НАТО і коаліція з більш ніж 50 країн підтримують Україну. Ми не відступимо", - заявив Байден.
Він висловив переконання, що Україна "ніколи не відступить, що б не відбувалось", і наголосив на величезних втратах Росії у розв'язаній нею війні. "Цифри приголомшують: 350 тисяч російських військовослужбовців загинули або були поранені, майже мільйон людей залишили Росію", - сказав глава Білого дому.
Водночас, за його словами, автократи світу пильно спостерігають за тим, чи не спустить світ цю незаконну агресію на гальмах.
"Цього не можна допустити. Здатися на поталу бандитам, вклонитися диктаторам - це немислимо", - наголосив Байден.
Американський лідер підкреслив, що демократія не буває гарантованою, а свобода - безкоштовною, кожне покоління має відстоювати і боротися за неї. У цьому зв'язку він провів паралелі з подіями 80-річної давнини.
"У їхньому поколінні, у годину випробувань, союзні війська виконали свій обов'язок. Тепер перед нами стоїть питання, чи виконаємо ми свій обов'язок у свій час випробувань. Ми живемо в час, коли демократія в усьому світі перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли після закінчення Другої світової війни", - наголосив президент США.
Раніше, президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.
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Цікаво буде, коли кацапи захочуть це перевірити...
Я бодай словом тут згадав блаЗЄгського?
Чи гнилизна блаЗЄня якось виправдовує гнилизну Заходу?
Колись навіть на Цензорі публікували як пачками перештамповували (фальсифікували) виборчу документацію, по радіо заявляли про невідповідність виборчих протоколів ДВК з мокрими печатками тим, які опублікувала ЦВК на власному сайті.
,И они уже были составленны и поставленны печати в пресутствии наблюдатедей. до приезда для сдачи.Прессу надо слушать между строк.Там больше выдумок приплаченных кем-то.Чаще вссего проверка протоколов происходит через 5-8 суток не на участке,а там где они были сданы. Уже в присутствии аппонента и.2-4 доверенных лиц с минимальным участием прессы.председателя,секретаря и 2-3 членов участковой избирательной комиссии.
Менти в цьому випадку відіграють ключову роль, бо вони єдині перевозять ці мішки між приміщеннями виборчих органів. Підмінити мішки з наперед заготовленими цифрами і результатами не є чимось неможливим.
Не дарма ж міністри МВС такі потужні незламні "довгожителі" у кожній владі
Організовують, проводять і контролюють весь свій виборчий процес лише зацікавлені сторони з явним конфліктом інтересів. Громадянське суспільство позбавлене участі у виборчому процесі, а купка спостерігачів це лише показова профанація, які ні на що не впливають.
такий собі тихоповзучий геноцид…
відкрий хочаб гугл і подивись співпрацю України і НАТО скільки десятиліть вона йде …що ким і коли давалось -обіцянки, сигнали, наміри..
Он, як заграло московське лайно у мережах, ГАДИТЬ, від свого безсилля!!!
Україна переможе!!!
Слава Україні та Західним Партнерам!!!
Смерть рашистам та їх прихвостням в Україні, зокрема, і у ВРУ!!!
НАТО - це ширма, за якою стоять сша і диктують свої правила. Україну не візьмуть в НАТО до тих пір, поки орда представляє собою якусь воєнну силу. Якщо москалі почнуть розвалюватися, тоді буде війна з Китаєм за ресурси - Сибір. Україні однозначно вигідно не бути в НАТО.