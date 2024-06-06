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Байден: Україна завжди матиме підтримку США та союзників. Ми не відступимо

Президент США Джо Байден

Україна завжди матиме підтримку США та союзників.

Про це президент США Джо Байден заявив під час церемонії у Франції, присвяченій 80-й річниці висадки союзників у Нормандії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати, НАТО і коаліція з більш ніж 50 країн підтримують Україну. Ми не відступимо", - заявив Байден.

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Він висловив переконання, що Україна "ніколи не відступить, що б не відбувалось", і наголосив на величезних втратах Росії у розв'язаній нею війні. "Цифри приголомшують: 350 тисяч російських військовослужбовців загинули або були поранені, майже мільйон людей залишили Росію", - сказав глава Білого дому.

Водночас, за його словами, автократи світу пильно спостерігають за тим, чи не спустить світ цю незаконну агресію на гальмах.

"Цього не можна допустити. Здатися на поталу бандитам, вклонитися диктаторам - це немислимо", - наголосив Байден.

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Американський лідер підкреслив, що демократія не буває гарантованою, а свобода - безкоштовною, кожне покоління має відстоювати і боротися за неї. У цьому зв'язку він провів паралелі з подіями 80-річної давнини.

"У їхньому поколінні, у годину випробувань, союзні війська виконали свій обов'язок. Тепер перед нами стоїть питання, чи виконаємо ми свій обов'язок у свій час випробувань. Ми живемо в час, коли демократія в усьому світі перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли після закінчення Другої світової війни", - наголосив президент США.

Раніше, президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Автор: 

Байден Джо (2888) допомога і підтримка (1162)


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Топ коментарі
+16
І Байден продовжив: "...головне, щоб гинули не ми (Захід), а українці. А ми будемо за їхніми спинами патякати про те, що захистимо кожний квадратний дюйм країн НАТО..."

Цікаво буде, коли кацапи захочуть це перевірити...
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06.06.2024 16:48
+8
Бачили ту підтримку... особливо останні півроку...
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06.06.2024 16:51
+8
В 2010 г. при Ющенко тоже были демократические выборы. Но тупой скот вместо Украинского Президента Ющенко (при всех его недостатках) проголосовал в 1-м туре за 2 сорта парашного дерьма в обёртках разного цвета. Это мало чем отличалось от 1 тура выборов 2019 г., где голубой сорт парашного дерьма сменился зелёным.
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06.06.2024 18:34
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І Байден продовжив: "...головне, щоб гинули не ми (Захід), а українці. А ми будемо за їхніми спинами патякати про те, що захистимо кожний квадратний дюйм країн НАТО..."

Цікаво буде, коли кацапи захочуть це перевірити...
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06.06.2024 16:48 Відповісти
Цікаво буде коли вирішить перевірити Китай...
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06.06.2024 16:52 Відповісти
Китай подібне вже перевіряв з В'єтнамом.
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06.06.2024 17:07 Відповісти
Вибирали Зе, а Байден не випровдовує ваші очікування?
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06.06.2024 17:03 Відповісти
Зупинили орду не зє, а ЗСУ! ЗСУ захищають не тільки Україну, а, як мінімум, країни НАТО, які були прийняті після 1997 р. - саме кордони НАТО до 1997 р. є метою путіна, а не Україна.
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07.06.2024 07:36 Відповісти
От на біса Ви тут як Пилип з конопель?

Я бодай словом тут згадав блаЗЄгського?

Чи гнилизна блаЗЄня якось виправдовує гнилизну Заходу?
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07.06.2024 14:19 Відповісти
Україна завжди матиме підтримку США, але по мААЦквє та крьємлю стрєлять ніЗЗя...
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06.06.2024 16:50 Відповісти
по кремлю має стріляти місцевий люмпен на кшталт пригожина, якому нарешті має дійти до тої лишньої хромосоми, що штурмувати кремль безпечніше, ніж штурмувати в Україні Вугледар.
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06.06.2024 17:10 Відповісти
Люмпену якраз і похеру. Йому головне шоб бояра була доступна, та закусити було чим.
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06.06.2024 17:13 Відповісти
так отож. тому той люмпен і заслуговує на такий кінець - пропасти у чорноземі в Україні.
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06.06.2024 17:16 Відповісти
Не перекручуй троль. Ззя, тобі ніхто не забороняє іншою зброєю
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06.06.2024 22:08 Відповісти
Бачили ту підтримку... особливо останні півроку...
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06.06.2024 16:51 Відповісти
пасіб братуха. плак-плак.
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06.06.2024 16:51 Відповісти
"...демократія не буває гарантованою, а свобода - безкоштовною, кожне покоління має відстоювати і боротися за неї..." и не выбирать во власть парашных агентов, как сделали в 2010-м и в 2019-м.
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06.06.2024 16:55 Відповісти
Це так!!! Але у 2010 було чергове свовілля.У 2019р. були демократичні вибори, після яких перемога зе і особисто брудних слуг за такою перевагою, показує на зріз нашого суспільства.
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06.06.2024 18:30 Відповісти
В 2010 г. при Ющенко тоже были демократические выборы. Но тупой скот вместо Украинского Президента Ющенко (при всех его недостатках) проголосовал в 1-м туре за 2 сорта парашного дерьма в обёртках разного цвета. Это мало чем отличалось от 1 тура выборов 2019 г., где голубой сорт парашного дерьма сменился зелёным.
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06.06.2024 18:34 Відповісти
Демократические выборы были всего 2 раза.Благодоря Майданам а не власти.3й тур Ющенко-яник и 2019г.Говорю с уверенностью.потому что с 1996г и по 2002(а это чередовалось каждые два года)президент потом в ВР был председателем участковой комиссии.Поднаготная мне известна.Где происходит фальсификация и методы её.Голосовал за себя в пользу Ющенко за ведома зная,что шансов было 0.Но там хоть какую-то борьбу ему оказала Тимошенко.А по сути они сильно не отличались друг от друга,Только соус был у них разный.Также был уверен за долго до выборов в 2019,что Президентом станет только это чмо из 39 кандидатов, как бы не голосовало стадо безмозглых.Получив независимость в 1991.а с 1992-93 было очевидным,что моим соотечественникам Украина была до сраки.Часть народа была объединена,только на Майданах и с 2014г.Но это только малая часть.В основном рыгатали над вульгарщенною квартала95 и сдавали Украину в зависимость к рф.Но пох..ов.. было ещё больше.Общество еще не вылечилось от заразы комуняков.И спасибо говорю Свободе,которые их погнали метлой от власти.Результат в 2019г. был значительно хуже, чем в предыдущие годы.Когда начал трудовую деятельность с первых дней осознал,что живу в психбольнице.Народу нашему ещё нужен добрый царь.идол,икона чтобы на него молится.Собственный дом Украина для многих ещё находится на втором плане.Также появилась надежда на выздоровление с войной,но они не понимают,что со слугами у Украины нет будушего. Вы наверное устали от моей писанины.Звиняйте.
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06.06.2024 19:49 Відповісти
Пропустил *янику* конкуренция от Ю.Т.
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06.06.2024 19:58 Відповісти
Вы правильно всё пишете, но со своей стороны. А я это дело видел изнутри, участвуя в обоих Майданах. И надеюсь участвовать и в 3-м, причём очень скоро.
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06.06.2024 21:00 Відповісти
На второй Майдан я приехал в тот день,когда сносили памятник ленину.08.12.13Сохраняю кусочек красного осколка от него.Наша первая неудача была,когда нас оттеснили от здания кабинита министров, 09.12.я был в это время там. Первые 10-12дней приходил на отдых в кмда.,И покинул Майдан 11 02 14 в Харьков,прендпологаемый маршрут яника.Ждали его там возле спортивного корпуса Юбилейного.В окружении беркута и оплота гепы и допы.Там тоже было 4-7 жертв.Моя супруга стояла абсолютно рядом с одним из них..Был занят более серьёзными делами. На первом Майдане был 5-6 дней Даты не помню.Срочно надо было ехать в командировку за бугор.У нас с Вами сторона была одна!!!.Мы поменяли тему разговора.Моё видение,что Майдана скоро не будет,а вот после прекращения боевых действий, он очень реален.В 2010 никаких демократических выборов по определению не могло быть.Здесь вы заблуждаетесь.Заниматься организацией выборов и принимать участия в Майданах, это абсолютно разный род деятельности.Но это не является предметом спора и индивидуального видения.Уверен, мы экстремисты по отношению у рф.Но могут возникнут противоречия.*Одна єдина соборна Україна* та *Україна по над усе*.Схід і захід разом* у національних партіях не соответствует действительности.Подтверждению этому - нет лидера от них,а только приходится наблюдать глупую борьбу от них и демагогию.Вот здесь может быть разное видение. Избегаю дискуссий, кто правее из них и сравнений не делаю.Ми переможемо.Слава ВСУ и велика подяка воинам!
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06.06.2024 22:34 Відповісти
Ставлю лайк единомышленнику несмотря на некоторые разбежности. А я спецом приехал на 1-й Майдан из-за границы, где работал до того и провёл его (большей частью) в составе команды Крещатика. Не буду уточнять, что я там делал, но работа была...
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07.06.2024 07:04 Відповісти
Де проходять фальсифікації і якими методами?
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06.06.2024 22:15 Відповісти
Главенствующая фальсификация происходит в районных администрациях.Пересчёт бюлютней и особенно проверку сделать практически почти не возможно.Члены участковых комиссии в 98% и предсидатели к этому не причастны за исключением секрктарей за пару часов до закрытия участка..Много есть тезнологией для того чтобы в райисполком привезти нужные бюлетени для какого-то единственного кандидата.
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06.06.2024 22:49 Відповісти
Також це багато разів чув і не лише про районні адміністрації, обласним, де знаходиться ТВК, відведена особлива участь. Саме вони збирають з регіонів всю виборчу документацію після дня голосування, а потім два тижні "рахуюють" результати .

Колись навіть на Цензорі публікували як пачками перештамповували (фальсифікували) виборчу документацію, по радіо заявляли про невідповідність виборчих протоколів ДВК з мокрими печатками тим, які опублікувала ЦВК на власному сайті.
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06.06.2024 23:01 Відповісти
Да такое тоже бывало,.но редко.Мало кто от председателя окружной комиссии и его членов мог получить разрешения проверять и вскрывать мешки.Часто секретарии после того как протоколы не сходятся их отправляли привести протоколы в соответствие.Отсюда и очереди на трое-четверо суток.Это не фальсификация,а плохая работа в основном секретаря или была сама соучастником неправельного заполнения протокола.По закону они обязаны возвращаться на участок ,а там члены комиссии не имели права уходить домой.Но в мешках в 97% всё сответствует так званному *волеизьявлению* изберателей.Фальсификация уже произошла на глазах наблюдателей а подсчёт как правило проведен честно. Но здесь многое зависит от председателя,как он ведёт организацию подсчётов. Наблюдателям раздаются протоколы, всё в соответствии..Но при сдачи их жалобы все зачитываются.но всегда отклоняются.
,И они уже были составленны и поставленны печати в пресутствии наблюдатедей. до приезда для сдачи.Прессу надо слушать между строк.Там больше выдумок приплаченных кем-то.Чаще вссего проверка протоколов происходит через 5-8 суток не на участке,а там где они были сданы. Уже в присутствии аппонента и.2-4 доверенных лиц с минимальным участием прессы.председателя,секретаря и 2-3 членов участковой избирательной комиссии.
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07.06.2024 00:00 Відповісти
Ніхто ті мішки з бюлетнями не контролює, менти їх переміщують як і коли хочуть, якщо їх підмінять ніхто не дізнається. А ті, хто дізнається знаходяться при злочинній владі, тому завжди будуть мовчати.
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07.06.2024 11:32 Відповісти
Никто мешки не перетасовывает,это было всего один раз.В первом туре выборов Ющенко-яник. И это делали не менты,а братва яника с разрешения председателей окружных комиссий,Ментам это не под силу.Был бы сплошной винегрет.и при этом никто бы не мог разобраться.Вы об них высокого мнения.А вот на участках менты смотрели сквозь пальцы на любые замечания преседателей и наблюдателей,они в основном поддерживали приплаченную прессу и наблюдали за откровенными алкоголиками и отморозками.За мои плечами 9 раз председателем и 4 раза наблюдателемУбеждён,что опыта и знаний в этом больше,чем у 95% прессы.. Это было всегда,кроме 2019г.Вы обмануты локальными случаями с подачи прессы,которая в большинстве своём, ставит всё с ног на голову.Зачем ментам это делать,если победитель уже известен?Потом эти мешки перевозятся из районов в область,а там без шансов к ним дотронуться.И не из-за охраны над ними,а просто уже смысл потерян,выборы состоялись.Осталось только ЦИКу объявить.
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07.06.2024 13:12 Відповісти
Ви погано знаєте виборче законодавство. Завжди є ризик піддати сумніву результати виборів простим перерахунком бюлетнів в мішках в судовому порядку, навіть коли результати уже оголошені. Тому обов'язковою умовою фальсифікацій є прикриття тилів у мішках з бюлетнями.
Менти в цьому випадку відіграють ключову роль, бо вони єдині перевозять ці мішки між приміщеннями виборчих органів. Підмінити мішки з наперед заготовленими цифрами і результатами не є чимось неможливим.
Не дарма ж міністри МВС такі потужні незламні "довгожителі" у кожній владі
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07.06.2024 20:16 Відповісти
Виборче право,та збереженя мешків це різні речі.І нема нічого спільного меж ними.В судовому порядку можно завжди, через суд через тривалий термін, після виборів.перерухувати бюлютні..Згадайте,а таке хоть раз було?Ні..Чому? Наприклад.Усі впевнені що завжди є фальсіфікація.! Чистих виборів не буває!!!!Рівень фальсіфакіцій буває різний.І кандидати впевнені.що перерахунок ні як не вплине на вибори.Ю.Т.програла янику з малим відставанням у 2010р і признала свою поразку.По перше.По друге .перерахунок і протоколи будуть у відповідності майже в 95% випадків.Тому що приймальна комісія яки приймає бюлютні завжди чиста і пухната.І не буде прймати їх і даже не начне їх перевірку.Їй важливо щоб протоколи та бюлютні із комісій були в належному стані в відповідності.На практиці знаю,що одна комісія зробила богато спрб,і леше на 8 добу їх здала. Но бюлютні нікому в руки не віддавала..Випадків переробки бюлетней дуже часто можно побачити при їх сдачі у приміщіні райісполкомів і мокри печатки ставити.І це дійсно проходе під богатьма присутніх і преси,і довіріних осіб.Спостиригачів там рідкість.Мінти для цього байдужі.І це грубе порушення,но не є митою фальсифікацїї.А лише ісправити помилки.Комісія ніколи невіддає протоколи в други руки ні, коли!!!вона з ними до того як здаст районной комісії.Це 75% срок.Там могут перераховути лише корішки,а вот голоси ні.По трет'є глупо це робити тому що фальсіфікаціяі вже відбулася.Оголошення результатів ЦИКом відоповідає дійсності.А фальсіфікація була. Но доказати не можливо даже в США,ВПЛИВ,ТИСК,ПОРУШЕНЬ при голусуванні-да і не тяжко(шо трапилось з яником у 2004р.,а вот через бюлютні це дормова справа."Довгожителі*- причина не в виборах,а в тому що в країні нема державних інститутів і закони написані лише для влади но не для суспільства.У нас влада буде завжди права!!!Зараз наша влада через закони утверждує себе законними олігархами.У яника це робилося через гоп-стоп.Ці пішли далі.Тому і стверждую,що за всі роки шаленой фальсіфікаціі гіршой влади не було за весь термиін незалежності.
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07.06.2024 22:52 Відповісти
Чому не було? Тому що вся влада в країні узурпована, всіх учасників злочинної озу (опг) все влаштовує, вони завжди між собою домовляться на шкоду інтересам всіх виборців.
Організовують, проводять і контролюють весь свій виборчий процес лише зацікавлені сторони з явним конфліктом інтересів. Громадянське суспільство позбавлене участі у виборчому процесі, а купка спостерігачів це лише показова профанація, які ні на що не впливають.
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08.06.2024 07:28 Відповісти
Тогда не ходите на выборы,раз делаете такие утверждения.То что вы пишите,то это так,потому что со дня независимости, до сих пор не созданы государственные институты. А слуги ещё их начали знищуваты.даже те которые были.В выборном процессе никто и никогда никого не лешал рава голса!!!.И у каждого есть и был выбор!!!.Правда легко прогнозирован для тех, кто думает. Не было сомнений, в победе зе. как только он объявил в желание идти в президенты.И не имело бы значения как организованы выборы, кто как голосует.Сейчас большинство голосовавших за зелёных только и говорят.Любая власть плохая,все плохие,все одинаковые.не было выбора и т. п.Но 73х% не найти. Выборы зе показали действительный срез нашего общества.К сожалению мои соотечествиники не понимали,что жили и продолжают жить в психбольницы.Мне наверное легче,потому что это понял с первых дней трудовой деятельности (1965г.)И это результат в не качественных определений конкретного населения -это наследие от комуняк.Теперь у них модно эзотерика,консперативные договоренности,опять поисков виновных как внутри так и за рубежом и т.п.Уверен,что слуги превзойдут в некоторых вопросах комуняк,по причине -у них нет не идиологии и профаны в политики.Там ещё мало таких,котороые себя отожествляет с Украиной.Может война что-то изменит у некоторых в их нравственности.Правда я в этом силбно сомневаюсь.
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08.06.2024 11:24 Відповісти
Вы не поняли,что вам отвечал или не хотите понять.Фальсификация в корупции!!!.В Европе комиссию выбирает так называемый международный судья из обыкновенных жителей.И председателя тоже.Каждому предлагают стать членом комиссии,может стать любой.по принципу случайных чисел из жителей.Никто из выбранных не является членом какой нибудь партии.На участке никого нет.Кроме избирателей.Они даже не знают,кто такие наблюдатели и доверенные лица.На очень короткое время может зайти тв с оператором.Вопросы они не задают избирателям.Это они дедают после закрытия участка.А то, что вытворяли комунисты в 96-02 уму не постижиму.Не доверия ко всему.Работать комиссиям было катастрофически сложно.Все кишки вытаскивали на наружу.Но в 1996 было легче.Все были паотии заинтересованы,чтгобы они набрали меньше голосов.Даже сильно не обращали внимание на борьбу между собой.А в 1998г. что делала громада,прородитель БЮТ.НО в эти годы подтянулись *новые русские*- *за еду* и националистических взглядов. Между 4 кланами по определению не могло быть договоренностей.За еду,коммунисты.(громада,коломойский,люди от лазаренко) и националисты.Но вот уже в 2000г беспредел стал конкретный.Коррупция стала всеобщей.Народ вывалил на 1й Майдан.Регионалы стали заниматься бесприкрытым беспределом.Майдан добился 3го тура выборов.(условно демокрптических.)Но далее всё вернулось на круги своя."2й Майдан вывалился по причине лживости правительства и его предательства Украины.Яник спрыснул.*Временной* власти необходимо было проводить выборы .Конспирологии тоже не могло быть,но фальсификация только снизила градус.А вот правительство при порохе.включая партии оппонентов, удалось эту фальсификацию вынести за пределы участков, и райадминистраций.Фальсификация проходила во вне.руками коррупции и в этом преуспели будущие слуги и политтехнологи от росии и коломойского.Но почему так легко люди попались на эту наживку, для меня вполне одидаемое.Поэтому и был уверен в победе зелёных.И сейчас в период войны они в большинстве такими и остались.
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08.06.2024 16:24 Відповісти
Соглашусь.Виборче законодавство знаю недостаточно.Но кое-что знаю.Уверен досконально его знают единицы.Это те кто его составляли.Все члены комиссий знают только свои обязанности.Не в обиду, Вам Вы тем более не знаете.С вашей стороны это шлейф невежества.Извинити за котегоричное утверждение.Вы просто не знаете,где истоки фальсификации.Есть утверждённые правила,раскажите их нам,а мы будем думать как их обходить.С демократией приходит дробления общества.Создаются,так званные партии.Их у нас хер знает сколько.Это стало после получения независимости.Такое обилие, лавиной, начало берёт сразу после оканчания первой коденции Кучмы.А теперь задумайтесь,Пропускаю нюансы.Как и из кого состоит комиссия и кто как её организовывают.И всё это делает исполнительная власть в стране.,А дальше все в стороне,а те кто идёт во власть,любыми средствами начинают организовывать фальсификацию.А для создания *видимости*, отчетности и честности, перед всеми властями всех стран стоит задача провести выборы согласно внутреннему закону с предложенными Венецианской комиссией.В стране,Украине).где коррупция в апогее,происходит подкуп, где только можно.Для этого нужно ой как много денег!!!Парти Регионов.БЮТ,ЕС,Свободы и ещё незначительное количество, образовались не на пустом месте. и превратились финансово сильными от своих прородителей. Государственным учреждениям от власти поручается создать комиссии и им раздают каждому участки по количеству жителей и корешки кто от какой партии будет в комиссии и какое должно быть членов в каждой комиссии.Но вот от оснывных представителей нет.Я представлял партию на всех выборах *жинкы за майбутне* и не с одним из членов партии даже не общался.Такими были и члены комиссии.Обманул.Один раз было.После выборов кто-то мне принёс 50 руб за то что пердал в партию копию протокола ещё до сдачи бюлютней.Главное чтобы был кворум.т.е.больше 50% от завода. Остальные вливались в комиссию со дня объявления выборов(тяжеловесы.комунисты.социалисты,националисты и пр.желающие.)но никто из них за два месяца в работе на участке даже не появлялся.Какая тчжёлая работа была,чтобы с ними познакомится.Некоторые стали присутствовать при получении бюлютней на кануне в горисполкоме.Но в день выборов все сбежались в полном не доверии к каждому и всё стало проходить под тщательным их контролем до начала открытия участка.Потом все работали.Но когда закрылся участок збежались все и настоящий террор недоверия обрушился на всё комиссию от наблюдателей,доверенных лиц,прессы.Особенно на председателя и секретаря.И такое происходило на всех участках.Подсчёт голосов происходил честно на 99% участков.А вот заполнение протоколов в 20-25% процентах участков мог проходить,но навряд-ли больше.А их заполняет секретарь.Ошибок бывает много,в основном это когда секретарь через каждые два часа обходит всех членов комиссий и соберает сводку от каждого,сколько проголосовало,отдаёт председателю,а тот сообщает в район.Фальсификация началась с коррупцииКто финансируют партии.Наш завод 8-10 тыс работников финансировал партию Мороза лет 15-18.Директор завода стал парламентарием от неё.Новый таким и был.Потом дважды менял окраску,подстраиваясь под власть.Но я отошёл от темы.Основной объём фальсификации происходит в день выборов и в подкупе районной комиссии.Члены комиссии не видят беспредел,они только ощущают контроль над ними особенно со стороны ловеренных лиц.А вот для беспредела очень много различных технологий.Применяя их,уже к часам 11-12 ,можно с большой вероятностью,что выборы уже закончились и кто победил.Менты здесь не при чём.Играть дальше в напёрстки бессмысленно. Основная фальсификация в коррупции от тех кто стремится прийти к власти с большими деньгами.На западе в Европе проходят выборы не сильно отличающие от нас.Но там КОРРУПЦИИ в разы меньше.Члены комиссии получают от государства 20-50 евро привлекаются только на день выборов(а не на 2.5мес. да еще с отгулами от 5до12дней) и не одно отгула за это и заканчивают работу на много много раньше и на следующий день выходят на работу.Знаком с двумя из разных стран членами комиссий.Но это не для руководителей комиссий.Так вот на участках и в районах во время выборов коррупции не было только дважды.Это 3й тур ющенко-зе и 2019г.Коррупция была за пределами и её финансировали основные два источника - коломойский и рф.За получения преференций,предлогалось идти во власть,выделялись какие-то деньги. индивидуму у которого тоже было финансирование или знакомство,чтобы тот занялся коррупцией.Но на участках она два раза была сведена до 2-3%.У слуг народа степень коррумпированности выше,чем у предыдущих правителях страны.Но за руку их тяжело будет схватить как региональщиков.Они свою коррупцию протаскивают через законыПЭтому чаще и чаще слышится,что это самая худшая власть при нашей суверенности.Но есть пословица*какбы верёвочки не вится всегда наступает коней.. И самое главное для Вас-я не являюсь истинной в последней итнстанции.Удачи.
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08.06.2024 09:59 Відповісти
в 2010 Ющенко скільки сил агітував у др турі проти Тимошенко, тому нІчого його називати Українським... Він як троянська кобила з подвійним дном
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06.06.2024 23:47 Відповісти
Ю.В.Т. вела себя с путлером,точно так, как зеленский хотел смотреть в глаза путлера и договариваться посредине.Она не осозновала,что взяла в руки главное оружее рф газ для выполнения их плана по уничтожению Украины.По сути она не отличалась от яника.Он заставлял всех выполнять что захочет, за невыполнение вульгарно по сявотски наказывал или угрожал.Она - я вас в обиду не дам,защищу,всех вас люблю.но как трахала вас так и дальше буду. Перл в первую неделю у власти. 1) Заберём газ у фирташа и газ через теру будет мой."2)на 17-18 день весь кабмин по указивки Ю.Т. проголосовал против Зварыча (мин юстиции)за приватизацию бизнесса с откровенным побором для собственного кармана.Ему ничего не оставалась делать как подать в суд и выиграл его безприкословно.3)самый сильный и справедливый юрист в моей команде - портнов4).Они с яником бегали на перегонки.с просьбой нарушить закон ющенком.на что тот отказывал обоим.Тогда устроили сговор по организацию ему импичмента.5)юханурову после ухода с кабмина *желаю удачи Будем с вами идти параллельным курсом*. И она это выполнила со второго дня, только направления отличалось на 180 градусов.А эта активная агитация за зе голосовать и в ни коем разе за пороха с потологической ненавестью к нему перед вторым туром.А для них она идол и икона.Что и сделали её избиратели или не ходили на выборы.А эта подтасовка слугам в парламенте.Для неё главное всегда было и остаётся своё эго.Остальное с её уст туфта.И ей надо отдать должное. никого на её пути, кто встал, не пощадит.
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07.06.2024 01:08 Відповісти
В первом туре свой голос отдавал в пользу Ющенко,а во втором безусловно за вону,которая працюе.Но не за этого же беспредельщика,назначенным Ахметовым,который скупил пол Украины.А потом яника перекупила рф.Зная результаты работы Ю.Т. не поддающиеся даже критики(,Факты сами говорили за себя).И тем не менее у меня был выбор.Ко многим изберателям сегодняшнего дня привёл пример.Выбор есть всегда!!!А сейчас даже трудно найти этих 73%( я не ходил на выборы,я ходил но испортил бюлютень,я за него не голосовал,всё-равно за кого голосовать и т.п.)
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07.06.2024 13:37 Відповісти
Вместо подтасовка.читать подтанцовка.
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07.06.2024 23:10 Відповісти
Если Юлька украинская, то я паровоз. Она такая же "наша", как и Янелох с Беней. Из одного парашного гадюшника все, начиная с Кучмы.
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07.06.2024 07:01 Відповісти
Так, але ющенко взяв хабар у цього 2 сорту, щоб відійти в сторону і їм не заважати
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07.06.2024 07:39 Відповісти
Вы ему лично это передавали? Тогда бегом в НАБУ.
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07.06.2024 08:19 Відповісти
Парашні агенти "обиралися" увесь час незалежності. Хіба що Ющенка залякали після невдалої спроби вбивства
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06.06.2024 22:12 Відповісти
Глупо.Майдан первый проходил по причине небывалого беспредела во время выборов..Кивалов и цик всё делали.чтобы скрыть преступление яника и его братвы пойманных на живом за руку.Только и было слышно Кивалов пид-ра-хуй.Доводов фальсификации было вагон и малая тележка.Отравление Ющенко было скорее по трём причинам и лишь косвенно связано с выборами.Толпа вышла самостоятельно из-за уже откровенного беспредела,который начал созревать при второй коденции Кучмы.Ющенко просто много знал.
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06.06.2024 23:06 Відповісти
Его не запугали так, как представила это параша. В 2009 г. он сказал примерно так в узком кругу (когда понял, к чему идёт). "За кого же мне голосовать во 2-м туре в следующем году?" И дальше нецензурно про Юльку и Хама. Но на выборы он всё-таки пошёл, понимая, что у него нет ни одного шанса.
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07.06.2024 07:08 Відповісти
ющенко взяв хабар у бандюковичів - 500 млн доларів
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07.06.2024 07:40 Відповісти
499.999.900. Так точнее. Одну сотку Хам по привычке стащил в последний момент вместе с шапкой Ющенко и мозгами тех, кто в эту куйню верит.
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07.06.2024 08:18 Відповісти
Не взял,а отдал,не 500млн долларов,а 1000.не янику,а Ю.Т. для того чтобы выровнять голоса Ю.Т. при организованной фальсификацией выборов партией регионов.
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07.06.2024 13:18 Відповісти
"висадка в Нормандії" операція Оверлорд, день "Д". Вперед Дядько Сем!!!
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06.06.2024 16:57 Відповісти
Тут показують , як ветеран висадки поцілував руку Зеленському і той заплакав…
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06.06.2024 20:54 Відповісти
Неприйняття України до НАТО це свідоме полишання її у сірій зоні країн навколо росії, які остання так чи інакше підпорядкувати собі політично або військово…..

такий собі тихоповзучий геноцид…
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06.06.2024 17:03 Відповісти
Яка тирса у тебе в голові … не труси її хоть іншим…
відкрий хочаб гугл і подивись співпрацю України і НАТО скільки десятиліть вона йде …що ким і коли давалось -обіцянки, сигнали, наміри..
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06.06.2024 17:26 Відповісти
Відносини між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україною й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) почалися 1992 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-nato.int3-1 [1] . Україна подала заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-3 [3] .
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06.06.2024 17:48 Відповісти
чьїх-чьїх врагі? 🧐
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06.06.2024 17:54 Відповісти
Кем считается,кто заявлял.?Дешёвая манипуляция с целью пропоганды.
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06.06.2024 18:45 Відповісти
*Сіра зона*,це х.... ло блював.Не чув навіть від Зеленського і слуг та нашіх друзів.Рашизм приречений на поразку.
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06.06.2024 18:41 Відповісти
Путін таки злякався..
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06.06.2024 17:03 Відповісти
Of course. We (collective we) will give you the weapons, but limit its use to a crippling degree. Maybe the F-16s will come with reduced capacity fuel tanks so the Ukrainian pilots, God forbid, will hurt crucial military targets on the aggressor's soil? This is such a crock of shit.
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06.06.2024 17:29 Відповісти
Дякуємо, дядьку Байдену, за допомогу Україні!!!!!!
Он, як заграло московське лайно у мережах, ГАДИТЬ, від свого безсилля!!!
Україна переможе!!!
Слава Україні та Західним Партнерам!!!
Смерть рашистам та їх прихвостням в Україні, зокрема, і у ВРУ!!!
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06.06.2024 17:58 Відповісти
ДЕДУШКА БАЙДЕН МЫ ТЕБЯ ОБОЖАЕМ !!!
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06.06.2024 18:08 Відповісти
как получилось, что байден знает ***** 40 лет? https://www.youtube.com/watch?v=yELq7xJKTa0&ab_channel=Memology10 1 со времен связей с конторой?
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06.06.2024 22:46 Відповісти
А з тобою що зроблять? Таке можеш уявити,а про себе забув?
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06.06.2024 18:50 Відповісти
Тільки так виходить, що росія заявляє, що воює з блоком нато, але при тому всьому гинуть саме українці
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06.06.2024 19:13 Відповісти
Ох і підгорає у зєбобіків і путіністів, від слів Байдена!
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06.06.2024 19:29 Відповісти
Остапа понесло. (с)
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06.06.2024 21:24 Відповісти
Учитывая вашу поддержку по капле из пипетки думаю проще отступить будет, быстрее закончиться это
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07.06.2024 01:56 Відповісти
Американців цікавлять тільки ресурси: ресурси України і ресурси орди. Завоювати орду вони розуміють, що не зможуть, тому залишаються ресурси України - Україна їм сама за безцінь віддає їх.
НАТО - це ширма, за якою стоять сша і диктують свої правила. Україну не візьмуть в НАТО до тих пір, поки орда представляє собою якусь воєнну силу. Якщо москалі почнуть розвалюватися, тоді буде війна з Китаєм за ресурси - Сибір. Україні однозначно вигідно не бути в НАТО.
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07.06.2024 07:59 Відповісти
 
 