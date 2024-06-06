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Новини
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США не дозволяють Україні бити американською зброєю по Москві чи Кремлю, - Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в інтерв’ю для ABC News.

"Їм (українцям, - ред.) дозволено використовувати американську зброю поблизу кордону, коли з того боку завдаються удари по конкретних цілях на території України. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль (близько 320 км, – ред.) углиб Росії та не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю", - наголосив Байден.

Водночас на запитання журналіста, чи зброю американського виробництва вже використовували в Росії після того, як він дав дозвіл на це, американський лідер не відповів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не вважаємо, що дозвіл бити по цілях у Росії підвищить рівень ескалації, - Держдеп 

Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

Також читайте: США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш

Автор: 

Байден Джо (2888) зброя (7466) США (22861)


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Топ коментарі
+39
Цього і не потрібно! За традицією, кацапи маскву палять самі...
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06.06.2024 15:31
+23
Добре шо кацапська зброя з вашими чіпами куярить по Києву
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06.06.2024 15:32
+13
Трамп заявил, что «разбомбил бы Москву», а ты старик скоро пойдешь внуков няньчить
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06.06.2024 15:31
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Цього і не потрібно! За традицією, кацапи маскву палять самі...
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06.06.2024 15:31 Відповісти
Рубльовка не москва, пару ударів по маєткам якихось мінорників, і мажорники взвиють)
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06.06.2024 16:03 Відповісти
Трамп заявил, что «разбомбил бы Москву», а ты старик скоро пойдешь внуков няньчить
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06.06.2024 15:31 Відповісти
В нього вже правнуки повинні бути.
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06.06.2024 15:44 Відповісти
Менше гундоса жаба хамила би старому - отримали би й дозволи і запрошення!
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06.06.2024 16:35 Відповісти
То було давно (тиждень тому), сьогодні він знову гундосить про "ядерний пепел".
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06.06.2024 16:44 Відповісти
Трамп бреше ,45 трампістів-конгресменів завжди голосують проти підтримки України.нову методичку спустили.
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06.06.2024 22:41 Відповісти
Добре шо кацапська зброя з вашими чіпами куярить по Києву
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06.06.2024 15:32 Відповісти
То кацапи обхідними шляхами скуповують чіпи. А нам то дозволено купувати.
То чому ми не б'ємо? Всі в нас винні , крім нас самих.
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06.06.2024 15:51 Відповісти
та ти коменти почитай. один жах. Всі повинні надати зброю, а самим робити непотрібно, бо у нас бубочка з шоблою бюджет пилить.
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06.06.2024 16:20 Відповісти
впевнений, що єрмаки з зеленими ще й все роблять , щоб ця зброчя зникала десь на шляху до передку. В кого є знайомі - на самому передку лише стрілкова зброя.
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06.06.2024 16:24 Відповісти
Так і є. Ти навіть не уявляєшь, що зараз роблять новопризначені генерали. Під шумок просирівания позицій на фоні штучної затримки БК по бригадах, що привело до втрат теріторій і особового складу самих підготовлених бригад міняють командну ланку керівницьтва бригад. Майже усіх. Потім будуть батальонні чистки.
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06.06.2024 16:32 Відповісти
Так і є. На передку стрілкова зброя. Туди що, хаймарс, чи гармату поставити? Вся зброя там, де вона повинна бути.
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06.06.2024 16:35 Відповісти
Як сказав попередній коментар- цього і не потрібно. От якщо-б по військовим заводам дозволили бити, та ще-б і дали чим- то було-б діло!
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06.06.2024 15:32 Відповісти
До Тули 324 км. Косимо під то що вираховували на китайському калькуляторі 200 миль = 322 км (тудим-сюдим), або клеїмо , що ми думали що то він про морські милі 200 м.миль = 370 км. і валимо))
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06.06.2024 16:10 Відповісти
Или просто уе.ать, и услышать 'айяяй!, вы ж так больше не делайте! А если сделаете, то мы еще решительнее аяяить будем!'
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06.06.2024 18:59 Відповісти
Внутрішня передвиборча боротьба в США.
Це Байден типу в піку Джонсону (Трампу) зробив, який почав висловлюватися за зняття обмеження ударів американською зброєю по рашці.
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06.06.2024 15:32 Відповісти
Колись і "Абрамси" з "Бредлі" та "Хаймерсами" не давали... "Часи міняються... І ми міняємося разом з ними..."
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06.06.2024 15:33 Відповісти
Але з такими темпами,що все це стає малоєфективним. Як би на початку це все давали,то ми б вже облаштовували Китайсько-Український кордон.
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06.06.2024 15:55 Відповісти
"Мечты, мечты.... Как сладки ваши грёзы...."
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06.06.2024 17:21 Відповісти
Ну все правильно - Брудна Вода то не є кацапстан ( самі скрепонуті про те варнякають).
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06.06.2024 15:34 Відповісти
є у кацапчиків багато інших чудових міст.. нічого, не все зразу... а там , дасть Бог, дійде і до клємльовскай стєни
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06.06.2024 15:34 Відповісти
нічого особистого, просто тонни рашистського бабла купили пів-світу
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06.06.2024 15:36 Відповісти
міру мір во всьом мірє.
ґвалтівник та убивця тожє чєловєк.
головне не допустити ескалації.
україна капітулюй.
ізраїль, здавайся.
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06.06.2024 15:37 Відповісти
То він перестрахувався атакамс 300км тобто чітко 320 км значить на 300 можна а цього достатньо щоб аероброми русні в курську воронежі ростові горіли.І нечисть не скидала бомби на наших військових і цивільних!
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06.06.2024 15:38 Відповісти
А вот это, уважаемый Джо Байден, это Вы уже зря! Как говорили великие и древние: "Бей кацапа молотом, будет кацап золотом!" Вот увидели бы они несколько кадров прилётов по ихнему кремлю, сразу бы в мозгу всё на места стало у местного обывателя.
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06.06.2024 15:39 Відповісти
Ні#єра у них в мізках не стане - немає там мізків. Вони он спалили ту маскву, щоб Наполеон погрівся перед відступом, це кацапи - їм ні чужого, ні свого не жалко: баби ящьо наражають, сгарєвшєє атстроим.
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06.06.2024 15:45 Відповісти
̶Д̶е̶т̶о̶ч̶к̶и̶н̶ ̶ Байден любил ̶д̶е̶т̶е̶й̶ Москву
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06.06.2024 15:40 Відповісти
1 "русская" миля = 7 вёрст = 7,467 км

це вікіпедія якщо що
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06.06.2024 15:42 Відповісти
Яка логіка подібної заборони? В чому сенс?
В яку світлу голову взагалі прийшло подібне?
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06.06.2024 15:47 Відповісти
логіка ліваків - не газувати з ескалацією.
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06.06.2024 15:54 Відповісти
ось так мрії українців нівелюються
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06.06.2024 15:56 Відповісти
Чи наважиться сонцесяйний бити по орках американськими атакамс?Дозвіл ,про який він так просив,отримано,а зброю для ударів по мацкві та кремлю США Україні ще не надавали.
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06.06.2024 15:57 Відповісти
Томагавки ждут совего времени )
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06.06.2024 16:01 Відповісти
По мацкві уже били дронами, отримали від путлєра по чайнику наганяй і відразу припинили, теж саме з ударами по кацапським НПЗ, не може ж мацковія сидіти без пального для танків на війні з Україною, коли 5-та колона знаходиться при владі.
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06.06.2024 23:10 Відповісти
Ви праві,от тільки тут майже всі коментатори критикують Байдена тому що звернули увагу тільки на заборону бити по мацквє,а про дозвіл бити на 300 кілометрів від кордону України чомусь мовчать,а ці 300 км дивним чином співпадають з дальністю ураження ракет ATACMS.Подолякоботам дали наказ не акцентувати увагу на дозволі від штатів бити по території мордору,тому що п'ята колона цього не хоче.
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07.06.2024 10:05 Відповісти
Читайте уважно - Йосип Байден сказав, що не можна вглиб, а не вдаль.
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06.06.2024 15:58 Відповісти
То есть по бункеру нельзя? Надо брать живым?
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06.06.2024 17:14 Відповісти
"Дякуємо дiдусю Байдену за наше щасливе дитинство!" Дiти України.
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06.06.2024 16:00 Відповісти
Краще у такому сарказмі подякуй "найпотужнішому "Бідоносцю Зе" за щасливе дитинство", а Байдену дійсно подякуй за зброю, яку США надали ну дуже багато і продовжують надавати щоб саме захищати і "дітей України", і тебе в тому числі!
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06.06.2024 16:30 Відповісти
Ну по Кремлю ми самі назбираємо.
А ось за інше - вельми дякуємо.
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06.06.2024 16:02 Відповісти
Почнемо з Підмосков'я....
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06.06.2024 16:02 Відповісти
Я б почала з Хімок. Там дехто живе з хохлів, які працюють на *****.
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06.06.2024 16:21 Відповісти
по Воронежу
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06.06.2024 16:03 Відповісти
У москві багато громадян США , Британії ....
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06.06.2024 16:03 Відповісти
Дивні заборони від Президента Байдена , якщо чесно дуже не приємні , м"яко кажучи ,якщо це правда 🙁
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06.06.2024 16:05 Відповісти
напиши зеленському скаргу на Байдена.
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06.06.2024 16:21 Відповісти
Розберусь без безкоштовних порад !!
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06.06.2024 21:59 Відповісти
можеш перевести гроші волонтерам і рахувати це небезкоштовною порадою.
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06.06.2024 22:41 Відповісти
В тебе крім Атакмс більше немає чим вдарити по мацкві що ти тут розпускаєш свої екскрименти?
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06.06.2024 23:12 Відповісти
а корейський Сунь Висунь,китайський Сі Насці та іранський айятола
дозволяють бити по Києву..
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06.06.2024 16:07 Відповісти
Якби не актор-аматор на посту, то ми б і не питали. Сказали "От, трясця! Промазали трохи! Били ж по Керчі!"
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06.06.2024 16:08 Відповісти
цікаво---а іранці і північнокорейці ставлять подібні вимоги,не бити їхньою зброєю по Банковій і ОП?
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06.06.2024 16:11 Відповісти
Старенький,завжди сонний дідусь все ще намагається уникнути Світової війни,але Альонушка вже пролила масло...
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06.06.2024 16:15 Відповісти
Хрипата жаба вже забезпечила мільйони дронів та ракет?
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06.06.2024 16:39 Відповісти
эта проститутка и нам израильтянам пытается силой навязать мир с кровавыми ублюдками из хамаса,корифанами кацапов!чтоб он сдох!
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06.06.2024 16:17 Відповісти
Не сочтите за труд пояснить: быть одновременно "евреем" и "ильёй фёдоровым" - это кошерно или скрепно?
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06.06.2024 23:33 Відповісти
А якщо переможе руда бєлка, що вона дозволятиме нам робити?
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06.06.2024 16:20 Відповісти
По Москві чи Кремлю не можна!... Це означає, що по Рубльовці чи Геленджику можна!
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06.06.2024 16:21 Відповісти
По москві Лондон та Париж дозволять.
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06.06.2024 16:45 Відповісти
Наверное Байден сладенкое себе на перед выборами оставил.🙂
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06.06.2024 17:09 Відповісти
тише тише , а то старый маразматик уйло и его шестёрка зеленский с козырной шестёркой елдаком и так не знают куда уже жопы прятать
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06.06.2024 17:13 Відповісти
Зачем бить по Кремлю, там нет военных производств.
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06.06.2024 17:16 Відповісти
Там есть стратегический военный объект - мавзолей-зиккурат с незарытым трупом.
Ну и царь-пушку пора превратить в царь-обломки, так как это символ милитаризма.
Спасская башня с ненавистными всем свободным людям курантами - это бонус.
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06.06.2024 18:54 Відповісти
Дідуганище, ти за кого, взагалі???
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06.06.2024 17:30 Відповісти
Тааак, 1 этап "мы не разрешаем по Кремлю" с успехом прошли, ждёмс! 😎
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06.06.2024 17:40 Відповісти
Байден забыл, что в кремле людей нет, так что люди не пострадают.
А бомбить спальные районы никто не собирается.
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06.06.2024 18:57 Відповісти
а про бункер же нічого не казав?
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06.06.2024 18:44 Відповісти
Діло хазайське - тоді інші ракети знесуть проклятий мавзолей та спаську вежу.
Це і реклама країни, і прекрасний маркетинговий хід для продажів зброї.
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06.06.2024 18:50 Відповісти
Та шо ты будешь делать, опять зрада! А то, что Масква закрыта многоуровневой и многосистемной ПВО, то маларосы во внимание не принимают, пусть лучше кацап собьет АТАкамс над кремлем чем развальцует оружейный завод в Туле, им зато будет о чем посвистеть!
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06.06.2024 19:05 Відповісти
По одной из кремлёвских крыш уже прилетело - вот и вся "многоуровневая" система ПВО.
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06.06.2024 19:27 Відповісти
То прилетели дрончики запущенные откуда то из подмосковья, а здесь речь о баллистике
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06.06.2024 22:13 Відповісти
Потрібно було не красти на дорогах,а продовжувати ракетні програми і тоді неприйшлось би зараз клянчити по всьому світі,а можливо і війни б не було.Але 73% дебілів повірили в казку, через яких нам випали такі страшні випробування.
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06.06.2024 19:41 Відповісти
Я так розумію,ключові слова "бити американською зброєю по Москві чи Кремлю, - Байден "
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06.06.2024 19:57 Відповісти
В рашке надо влупить по десятку заводов, на этом все величие и закончиться. Почти все заводы до 600 км. Только несколько 1500 км.
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06.06.2024 20:02 Відповісти
Ех Дідо-дідо, а так починав, так починав. ...
а то ніЗЗя, і то ніЗЗя.
а шо ЗЗя ?
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06.06.2024 20:18 Відповісти
Японці розбомбили Перл-Харбор - військову базу і щось нема інфи, що японці бомбили мирні американські міста, а нах США скинули дві атомних бомби на мирні міста Японії? Чому не одну на імператора? Шо скажеш Бідон? Одним мона, іншим зась. Чи єто другоє?
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07.06.2024 02:04 Відповісти
 
 