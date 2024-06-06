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Байден (2759) оружие (10028) США (24808)

США не разрешают Украине бить американским оружием по Москве или Кремлю, - Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно применяться Украиной для ударов более чем на 320 километров вглубь России. Киев не может им бить по Москве и Кремлю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в интервью для ABC News.

"Им (украинцам, - ред.) разрешено использовать американское оружие вблизи границы, когда с той стороны наносятся удары по конкретным целям на территории Украины. Мы не санкционируем удары на 200 миль (около 320 км, - ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", - подчеркнул Байден.

В то же время на вопрос журналиста, использовали ли уже оружие американского производства в России после того, как он дал разрешение на это, американский лидер не ответил.

Также читайте: Трамписты и конспирологи: СМИ проанализировали, кто в США требует остановить поддержку Украины. ИНФОГРАФИКА

Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Читайте также: США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по атакующим Харьковщину российским силам - журналист Ярыш
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Топ комментарии
+39
Цього і не потрібно! За традицією, кацапи маскву палять самі...
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06.06.2024 15:31
+23
Добре шо кацапська зброя з вашими чіпами куярить по Києву
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06.06.2024 15:32
+13
Трамп заявил, что «разбомбил бы Москву», а ты старик скоро пойдешь внуков няньчить
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06.06.2024 15:31
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Цього і не потрібно! За традицією, кацапи маскву палять самі...
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06.06.2024 15:31 Ответить
Рубльовка не москва, пару ударів по маєткам якихось мінорників, і мажорники взвиють)
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06.06.2024 16:03 Ответить
Трамп заявил, что «разбомбил бы Москву», а ты старик скоро пойдешь внуков няньчить
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06.06.2024 15:31 Ответить
В нього вже правнуки повинні бути.
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06.06.2024 15:44 Ответить
Менше гундоса жаба хамила би старому - отримали би й дозволи і запрошення!
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06.06.2024 16:35 Ответить
То було давно (тиждень тому), сьогодні він знову гундосить про "ядерний пепел".
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06.06.2024 16:44 Ответить
Трамп бреше ,45 трампістів-конгресменів завжди голосують проти підтримки України.нову методичку спустили.
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06.06.2024 22:41 Ответить
Добре шо кацапська зброя з вашими чіпами куярить по Києву
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06.06.2024 15:32 Ответить
То кацапи обхідними шляхами скуповують чіпи. А нам то дозволено купувати.
То чому ми не б'ємо? Всі в нас винні , крім нас самих.
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06.06.2024 15:51 Ответить
та ти коменти почитай. один жах. Всі повинні надати зброю, а самим робити непотрібно, бо у нас бубочка з шоблою бюджет пилить.
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06.06.2024 16:20 Ответить
впевнений, що єрмаки з зеленими ще й все роблять , щоб ця зброчя зникала десь на шляху до передку. В кого є знайомі - на самому передку лише стрілкова зброя.
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06.06.2024 16:24 Ответить
Так і є. Ти навіть не уявляєшь, що зараз роблять новопризначені генерали. Під шумок просирівания позицій на фоні штучної затримки БК по бригадах, що привело до втрат теріторій і особового складу самих підготовлених бригад міняють командну ланку керівницьтва бригад. Майже усіх. Потім будуть батальонні чистки.
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06.06.2024 16:32 Ответить
Так і є. На передку стрілкова зброя. Туди що, хаймарс, чи гармату поставити? Вся зброя там, де вона повинна бути.
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06.06.2024 16:35 Ответить
Як сказав попередній коментар- цього і не потрібно. От якщо-б по військовим заводам дозволили бити, та ще-б і дали чим- то було-б діло!
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06.06.2024 15:32 Ответить
До Тули 324 км. Косимо під то що вираховували на китайському калькуляторі 200 миль = 322 км (тудим-сюдим), або клеїмо , що ми думали що то він про морські милі 200 м.миль = 370 км. і валимо))
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06.06.2024 16:10 Ответить
Или просто уе.ать, и услышать 'айяяй!, вы ж так больше не делайте! А если сделаете, то мы еще решительнее аяяить будем!'
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06.06.2024 18:59 Ответить
Внутрішня передвиборча боротьба в США.
Це Байден типу в піку Джонсону (Трампу) зробив, який почав висловлюватися за зняття обмеження ударів американською зброєю по рашці.
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06.06.2024 15:32 Ответить
Колись і "Абрамси" з "Бредлі" та "Хаймерсами" не давали... "Часи міняються... І ми міняємося разом з ними..."
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06.06.2024 15:33 Ответить
Але з такими темпами,що все це стає малоєфективним. Як би на початку це все давали,то ми б вже облаштовували Китайсько-Український кордон.
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06.06.2024 15:55 Ответить
"Мечты, мечты.... Как сладки ваши грёзы...."
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06.06.2024 17:21 Ответить
Ну все правильно - Брудна Вода то не є кацапстан ( самі скрепонуті про те варнякають).
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06.06.2024 15:34 Ответить
є у кацапчиків багато інших чудових міст.. нічого, не все зразу... а там , дасть Бог, дійде і до клємльовскай стєни
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06.06.2024 15:34 Ответить
нічого особистого, просто тонни рашистського бабла купили пів-світу
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06.06.2024 15:36 Ответить
міру мір во всьом мірє.
ґвалтівник та убивця тожє чєловєк.
головне не допустити ескалації.
україна капітулюй.
ізраїль, здавайся.
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06.06.2024 15:37 Ответить
То він перестрахувався атакамс 300км тобто чітко 320 км значить на 300 можна а цього достатньо щоб аероброми русні в курську воронежі ростові горіли.І нечисть не скидала бомби на наших військових і цивільних!
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06.06.2024 15:38 Ответить
А вот это, уважаемый Джо Байден, это Вы уже зря! Как говорили великие и древние: "Бей кацапа молотом, будет кацап золотом!" Вот увидели бы они несколько кадров прилётов по ихнему кремлю, сразу бы в мозгу всё на места стало у местного обывателя.
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06.06.2024 15:39 Ответить
Ні#єра у них в мізках не стане - немає там мізків. Вони он спалили ту маскву, щоб Наполеон погрівся перед відступом, це кацапи - їм ні чужого, ні свого не жалко: баби ящьо наражають, сгарєвшєє атстроим.
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06.06.2024 15:45 Ответить
̶Д̶е̶т̶о̶ч̶к̶и̶н̶ ̶ Байден любил ̶д̶е̶т̶е̶й̶ Москву
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06.06.2024 15:40 Ответить
1 "русская" миля = 7 вёрст = 7,467 км

це вікіпедія якщо що
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06.06.2024 15:42 Ответить
Яка логіка подібної заборони? В чому сенс?
В яку світлу голову взагалі прийшло подібне?
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06.06.2024 15:47 Ответить
логіка ліваків - не газувати з ескалацією.
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06.06.2024 15:54 Ответить
ось так мрії українців нівелюються
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06.06.2024 15:56 Ответить
Чи наважиться сонцесяйний бити по орках американськими атакамс?Дозвіл ,про який він так просив,отримано,а зброю для ударів по мацкві та кремлю США Україні ще не надавали.
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06.06.2024 15:57 Ответить
Томагавки ждут совего времени )
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06.06.2024 16:01 Ответить
По мацкві уже били дронами, отримали від путлєра по чайнику наганяй і відразу припинили, теж саме з ударами по кацапським НПЗ, не може ж мацковія сидіти без пального для танків на війні з Україною, коли 5-та колона знаходиться при владі.
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06.06.2024 23:10 Ответить
Ви праві,от тільки тут майже всі коментатори критикують Байдена тому що звернули увагу тільки на заборону бити по мацквє,а про дозвіл бити на 300 кілометрів від кордону України чомусь мовчать,а ці 300 км дивним чином співпадають з дальністю ураження ракет ATACMS.Подолякоботам дали наказ не акцентувати увагу на дозволі від штатів бити по території мордору,тому що п'ята колона цього не хоче.
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07.06.2024 10:05 Ответить
Читайте уважно - Йосип Байден сказав, що не можна вглиб, а не вдаль.
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06.06.2024 15:58 Ответить
То есть по бункеру нельзя? Надо брать живым?
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06.06.2024 17:14 Ответить
"Дякуємо дiдусю Байдену за наше щасливе дитинство!" Дiти України.
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06.06.2024 16:00 Ответить
Краще у такому сарказмі подякуй "найпотужнішому "Бідоносцю Зе" за щасливе дитинство", а Байдену дійсно подякуй за зброю, яку США надали ну дуже багато і продовжують надавати щоб саме захищати і "дітей України", і тебе в тому числі!
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06.06.2024 16:30 Ответить
Ну по Кремлю ми самі назбираємо.
А ось за інше - вельми дякуємо.
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06.06.2024 16:02 Ответить
Почнемо з Підмосков'я....
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06.06.2024 16:02 Ответить
Я б почала з Хімок. Там дехто живе з хохлів, які працюють на *****.
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06.06.2024 16:21 Ответить
по Воронежу
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06.06.2024 16:03 Ответить
У москві багато громадян США , Британії ....
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06.06.2024 16:03 Ответить
Дивні заборони від Президента Байдена , якщо чесно дуже не приємні , м"яко кажучи ,якщо це правда 🙁
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06.06.2024 16:05 Ответить
напиши зеленському скаргу на Байдена.
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06.06.2024 16:21 Ответить
Розберусь без безкоштовних порад !!
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06.06.2024 21:59 Ответить
можеш перевести гроші волонтерам і рахувати це небезкоштовною порадою.
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06.06.2024 22:41 Ответить
В тебе крім Атакмс більше немає чим вдарити по мацкві що ти тут розпускаєш свої екскрименти?
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06.06.2024 23:12 Ответить
а корейський Сунь Висунь,китайський Сі Насці та іранський айятола
дозволяють бити по Києву..
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06.06.2024 16:07 Ответить
Якби не актор-аматор на посту, то ми б і не питали. Сказали "От, трясця! Промазали трохи! Били ж по Керчі!"
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06.06.2024 16:08 Ответить
цікаво---а іранці і північнокорейці ставлять подібні вимоги,не бити їхньою зброєю по Банковій і ОП?
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06.06.2024 16:11 Ответить
Старенький,завжди сонний дідусь все ще намагається уникнути Світової війни,але Альонушка вже пролила масло...
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06.06.2024 16:15 Ответить
Хрипата жаба вже забезпечила мільйони дронів та ракет?
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06.06.2024 16:39 Ответить
эта проститутка и нам израильтянам пытается силой навязать мир с кровавыми ублюдками из хамаса,корифанами кацапов!чтоб он сдох!
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06.06.2024 16:17 Ответить
Не сочтите за труд пояснить: быть одновременно "евреем" и "ильёй фёдоровым" - это кошерно или скрепно?
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06.06.2024 23:33 Ответить
А якщо переможе руда бєлка, що вона дозволятиме нам робити?
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06.06.2024 16:20 Ответить
По Москві чи Кремлю не можна!... Це означає, що по Рубльовці чи Геленджику можна!
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06.06.2024 16:21 Ответить
По москві Лондон та Париж дозволять.
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06.06.2024 16:45 Ответить
Наверное Байден сладенкое себе на перед выборами оставил.🙂
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06.06.2024 17:09 Ответить
тише тише , а то старый маразматик уйло и его шестёрка зеленский с козырной шестёркой елдаком и так не знают куда уже жопы прятать
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06.06.2024 17:13 Ответить
Зачем бить по Кремлю, там нет военных производств.
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06.06.2024 17:16 Ответить
Там есть стратегический военный объект - мавзолей-зиккурат с незарытым трупом.
Ну и царь-пушку пора превратить в царь-обломки, так как это символ милитаризма.
Спасская башня с ненавистными всем свободным людям курантами - это бонус.
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06.06.2024 18:54 Ответить
Дідуганище, ти за кого, взагалі???
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06.06.2024 17:30 Ответить
Тааак, 1 этап "мы не разрешаем по Кремлю" с успехом прошли, ждёмс! 😎
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06.06.2024 17:40 Ответить
Байден забыл, что в кремле людей нет, так что люди не пострадают.
А бомбить спальные районы никто не собирается.
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06.06.2024 18:57 Ответить
а про бункер же нічого не казав?
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06.06.2024 18:44 Ответить
Діло хазайське - тоді інші ракети знесуть проклятий мавзолей та спаську вежу.
Це і реклама країни, і прекрасний маркетинговий хід для продажів зброї.
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06.06.2024 18:50 Ответить
Та шо ты будешь делать, опять зрада! А то, что Масква закрыта многоуровневой и многосистемной ПВО, то маларосы во внимание не принимают, пусть лучше кацап собьет АТАкамс над кремлем чем развальцует оружейный завод в Туле, им зато будет о чем посвистеть!
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06.06.2024 19:05 Ответить
По одной из кремлёвских крыш уже прилетело - вот и вся "многоуровневая" система ПВО.
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06.06.2024 19:27 Ответить
То прилетели дрончики запущенные откуда то из подмосковья, а здесь речь о баллистике
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06.06.2024 22:13 Ответить
Потрібно було не красти на дорогах,а продовжувати ракетні програми і тоді неприйшлось би зараз клянчити по всьому світі,а можливо і війни б не було.Але 73% дебілів повірили в казку, через яких нам випали такі страшні випробування.
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06.06.2024 19:41 Ответить
Я так розумію,ключові слова "бити американською зброєю по Москві чи Кремлю, - Байден "
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06.06.2024 19:57 Ответить
В рашке надо влупить по десятку заводов, на этом все величие и закончиться. Почти все заводы до 600 км. Только несколько 1500 км.
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06.06.2024 20:02 Ответить
Ех Дідо-дідо, а так починав, так починав. ...
а то ніЗЗя, і то ніЗЗя.
а шо ЗЗя ?
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06.06.2024 20:18 Ответить
Японці розбомбили Перл-Харбор - військову базу і щось нема інфи, що японці бомбили мирні американські міста, а нах США скинули дві атомних бомби на мирні міста Японії? Чому не одну на імператора? Шо скажеш Бідон? Одним мона, іншим зась. Чи єто другоє?
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07.06.2024 02:04 Ответить
 
 