США не разрешают Украине бить американским оружием по Москве или Кремлю, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно применяться Украиной для ударов более чем на 320 километров вглубь России. Киев не может им бить по Москве и Кремлю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в интервью для ABC News.

"Им (украинцам, - ред.) разрешено использовать американское оружие вблизи границы, когда с той стороны наносятся удары по конкретным целям на территории Украины. Мы не санкционируем удары на 200 миль (около 320 км, - ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", - подчеркнул Байден.

В то же время на вопрос журналиста, использовали ли уже оружие американского производства в России после того, как он дал разрешение на это, американский лидер не ответил.

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Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

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