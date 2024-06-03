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Новости Фото Война
20 058 21

На Белгородщине уничтожена часть ЗРК С-300/С-400. ВИДЕО+ФОТО

В соцсетях сообщается об уничтожении части российского ЗРК С-300/С-400 на территории Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят пожар, и обнародованы фото пораженной техники.

"Уничтожена часть ЗРК С-300/С-400 в Белгородской области", - говорится в комментарии к записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Уничтожение колонны военных грузовиков вблизи села Суджа в Курской области РФ. ВИДЕО

зрк бєлгородщина

Читайте также: Сутки на Харьковщине: ракетный обстрел Харькова, удары по Малой Даниловке, Купянскому, Харьковскому и Чугуевскому районах, есть раненые


зрк бєлгородщина

Читайте: На Харьковщине из-за российских обстрелов горят более 4300 га леса


зрк бєлгородщина

Смотрите: Россияне заявили о ночной атаке дронов на Белгород и область, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьков (7516) Харьковщина (5577) уничтожение (7016) Белгород (454) ЗРК (202)


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Топ комментарии
+36
вітаю білгородців, уламки х..ловського певео на будуть вас вбивати
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03.06.2024 13:18
+9
"3.14**а !"
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03.06.2024 13:26
+9
Вразили кілька пускових, судячи з усього?
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03.06.2024 13:29
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вітаю білгородців, уламки х..ловського певео на будуть вас вбивати
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03.06.2024 13:18 Ответить
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03.06.2024 13:19 Ответить
"3.14**а !"
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03.06.2024 13:26 Ответить
Вразили кілька пускових, судячи з усього?
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03.06.2024 13:29 Ответить
Началось?
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03.06.2024 13:30 Ответить
Интересно сколько у них зрк еще. Как быстро они могут их восполнять. Интересно как работает МАЗ который делает платформы.
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03.06.2024 13:33 Ответить
Самих ракет до С-300 - 10 тисяч. Наклепали ще за совка дохєра і трохи більше.
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03.06.2024 15:39 Ответить
коли пускові всі розтрощать, ті ракети вони собі в дупу хіба що запхати зможуть.
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03.06.2024 15:42 Ответить
перед 2022р. с 400 комплексів було 71шт. ( 1 комплекс це 6-8 пускових + радар+ командний пункт ), виробляють на рік 3-5 шт. С 300 десь 63шт. було.
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03.06.2024 17:06 Ответить
Ну, якщо по новинам дивитись, то річне виробництво знищується десь за місяць. А в реальності - то ще швидше. Бо частина знищується без будь-яких відео-підтверджень, очевидно.

Та головне в тому, що їм тих комплексів і до повномасштабного вторгнення не вистачало критично. А зараз, після проведених операцій з виведення з ладу ДРЛО та низки операцій з знищення та пошкодження загоризонтних РЛС - іде просто тотальне вирізання.

А це означає, що операції з дронами по цілям в засрашці в радіусі 1500км від кордону з Україною - стануть ще дошкульнішими. Бо будь-яке планування, очевидно, спирається на інформацію про наявність чи відсутність розгорнутих комплексів С-300/400 на шляху до цілей. Розвалюється система раннього попередження про пересування дронів - бо РЛС-и мовчать. ЗСУ зносить практично всі шахеди - бо РЛС-не поле (з РЛС-ів комплексів С-300 та західних РЛС-ів) повністю робоче!
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03.06.2024 22:15 Ответить
Обзорний РЛС вцилів, підсвітлення цілі - 3,1 да.
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03.06.2024 13:43 Ответить
Это те с-300 которые этой ночью били по Змиеву(дом отдыха)
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03.06.2024 14:00 Ответить
Може і по Харкову раніше. А якщо з розрахунками, то зовсім гут. На крайняк сьогодні вночі по Харкову не прилітало. Давно такого не було.
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03.06.2024 14:12 Ответить
Невже прямо туди й влучіли?
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03.06.2024 14:01 Ответить
Що це було. Мабуть НЛО, ні сіло,ні впало в як у****ло
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03.06.2024 14:11 Ответить
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03.06.2024 14:18 Ответить
Чудова новина...!)
Виявляється у гру "обстріли" можна грати удвох...кацаби у "васторгє"..😁
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03.06.2024 14:41 Ответить
теперь у раши план по металлолому будет выполнен.. только пионэров подключите, а то своруют местные воровайки
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03.06.2024 14:50 Ответить
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03.06.2024 15:44 Ответить
Где кнопка?А ключи где?А...И..ключей нет...! ..и...и....и...кнопка пропала...?
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03.06.2024 19:57 Ответить
 
 