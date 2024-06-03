На Белгородщине уничтожена часть ЗРК С-300/С-400. ВИДЕО+ФОТО
В соцсетях сообщается об уничтожении части российского ЗРК С-300/С-400 на территории Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят пожар, и обнародованы фото пораженной техники.
"Уничтожена часть ЗРК С-300/С-400 в Белгородской области", - говорится в комментарии к записи.
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+36 U A #508723
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+9 Hulio
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+9 Randall Flag #387882
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Та головне в тому, що їм тих комплексів і до повномасштабного вторгнення не вистачало критично. А зараз, після проведених операцій з виведення з ладу ДРЛО та низки операцій з знищення та пошкодження загоризонтних РЛС - іде просто тотальне вирізання.
А це означає, що операції з дронами по цілям в засрашці в радіусі 1500км від кордону з Україною - стануть ще дошкульнішими. Бо будь-яке планування, очевидно, спирається на інформацію про наявність чи відсутність розгорнутих комплексів С-300/400 на шляху до цілей. Розвалюється система раннього попередження про пересування дронів - бо РЛС-и мовчать. ЗСУ зносить практично всі шахеди - бо РЛС-не поле (з РЛС-ів комплексів С-300 та західних РЛС-ів) повністю робоче!
Виявляється у гру "обстріли" можна грати удвох...кацаби у "васторгє"..😁