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лес (618) обстрел (25772) пожар (5739) Харьковщина (5576)

На Харьковщине из-за российских обстрелов пылают более 4300 га леса

На Харківщині палають гектари лісу через обстріли РФ

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области вспыхнули 5 пожаров в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области. В целом, сейчас продолжается тушение огня площадью более 4300 гектаров.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов пожары вспыхнули в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области. Все они оперативно ликвидированы ГСЧС.

Всего сейчас на территории Харьковской области продолжается тушение 7 лесных пожаров на общей площади более 4300 га. Спасателям и сотрудникам лесхозов удалось локализовать 5 из этих пожаров на общей площади более 2230 га.

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"Они работают под постоянной угрозой повторных обстрелов и высокой загрязненности лесов взрывоопасными предметами. Привлечено 23 единицы пожарно-спасательной техники и 103 спасателя ГСЧС, 4 пиротехнических и 2 медицинских расчета. Также 15 единиц техники лесхозов и 39 лесников", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пиротехническими подразделениями изъято и обезврежено 7 единиц взрывоопасных предметов

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І що заважає нашим військовим випалювати кацапській ліси, щоб більше не "гудів сурово брянскій лєс", що заважає випалити їхні ліси так, щоб кілометрів на триста від українського кордону на кацапській території стирчали одні недопалені пеньки на місці колишніх місць паааартізанскай слави 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩🖕👉👉👉👉👉👉👉👉👉🚢
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03.06.2024 10:03 Ответить
невже ми не маємо запалювальних ***********, щоб ******* по кацапських лісах? немає нічого простішого, ніж відправити два десятки паліїв на кацапщину
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03.06.2024 10:27 Ответить
Перетворення слобожанщини в пустелю... Пам'ятаю, як майже двадцять років навколо Євгенівки район Великоновосёлівка, область Донецьк - газоконденсатне родовище Євгенівка, - вигоріли ліси і як край перетворився в пустелю, як розгулялися вітри, потужність яких генерується над Гундукушем і "прокачуються" через пустиню Кара-Кум і далі через голодне Поволжья висушують Схід України. Пам'ятаю, як плакали бабусі за тим згорілими лісами.

Що ще треба щоб світ вийшов зі сплячки ?
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03.06.2024 10:44 Ответить
 
 