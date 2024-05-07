В результате российских обстрелов возле Лимана горит 300 га леса

В результате обстрела оккупантами загорелся лесной массив в Лиманской ТГ (Донецкая область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП "Лиманський лісгосп". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки. Огнем было охвачено около 300 га хвойных деревьев.

По состоянию на сейчас благодаря действиям спасателей площадь пожара существенно уменьшена.

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).