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Новости Война
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В результате российских обстрелов возле Лимана горит 300 га леса

Лісова пожежа біля Лиману

В результате обстрела оккупантами загорелся лесной массив в Лиманской ТГ (Донецкая область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП "Лиманський лісгосп". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки. Огнем было охвачено около 300 га хвойных деревьев.

По состоянию на сейчас благодаря действиям спасателей площадь пожара существенно уменьшена.

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

лес (627) обстрел (26951) пожар (5933) Лиман (317)


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********, страусиную ферму еще давно развалили. Люди столько в тот зоопарк души вложили.
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07.05.2024 23:39 Ответить
До кацапів треба відноситись як до віруса.
Хтось казав що коли на Заході почуєш розмову кацапів краще одразу перейти на англійську чи німецьку, збережеш людське обличчя.
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08.05.2024 01:21 Ответить
 
 