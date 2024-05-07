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Новини Війна
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Внаслідок російського обстрілу біля Лиману горить 300 га лісу

Лісова пожежа біля Лиману

Внаслідок обстрілу окупантами загорівся лісовий масив у Лиманській ТГ (Донецька область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва ДП "Лиманський лісгосп". Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки. Вогнем було охоплено близько 300 га хвойних дерев.

Станом на зараз завдяки діям рятувальників площу пожежі суттєво зменшено.

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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

ліс (765) обстріл (28274) пожежа (4313) Лиман (228)


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********, страусиную ферму еще давно развалили. Люди столько в тот зоопарк души вложили.
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07.05.2024 23:39 Відповісти
До кацапів треба відноситись як до віруса.
Хтось казав що коли на Заході почуєш розмову кацапів краще одразу перейти на англійську чи німецьку, збережеш людське обличчя.
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08.05.2024 01:21 Відповісти
 
 