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ліс (759) обстріл (27076) пожежа (4241) Харківщина (6053)

На Харківщині через російські обстріли палають понад 4300 га лісу

На Харківщині палають гектари лісу через обстріли РФ

Унаслідок ворожих обстрілів у Харківській області спалахнули 5 пожеж в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Загалом наразі триває гасіння вогню площею понад 4300 гектарів.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби через ворожі обстріли пожежі спалахнули у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані ДСНС.

Загалом нині на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га. Рятувальникам та працівникам лісгоспів вдалось локалізувати 5 з цих пожеж на загальній площі понад 2230 га.

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"Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальники ДСНС, 4 піротехнічних та 2 медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів та 39 лісників", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що піротехнічними підрозділами вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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І що заважає нашим військовим випалювати кацапській ліси, щоб більше не "гудів сурово брянскій лєс", що заважає випалити їхні ліси так, щоб кілометрів на триста від українського кордону на кацапській території стирчали одні недопалені пеньки на місці колишніх місць паааартізанскай слави 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩🖕👉👉👉👉👉👉👉👉👉🚢
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03.06.2024 10:03 Відповісти
невже ми не маємо запалювальних ***********, щоб ******* по кацапських лісах? немає нічого простішого, ніж відправити два десятки паліїв на кацапщину
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03.06.2024 10:27 Відповісти
Перетворення слобожанщини в пустелю... Пам'ятаю, як майже двадцять років навколо Євгенівки район Великоновосёлівка, область Донецьк - газоконденсатне родовище Євгенівка, - вигоріли ліси і як край перетворився в пустелю, як розгулялися вітри, потужність яких генерується над Гундукушем і "прокачуються" через пустиню Кара-Кум і далі через голодне Поволжья висушують Схід України. Пам'ятаю, як плакали бабусі за тим згорілими лісами.

Що ще треба щоб світ вийшов зі сплячки ?
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03.06.2024 10:44 Відповісти
 
 