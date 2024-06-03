На Харківщині через російські обстріли палають понад 4300 га лісу

Унаслідок ворожих обстрілів у Харківській області спалахнули 5 пожеж в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Загалом наразі триває гасіння вогню площею понад 4300 гектарів.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби через ворожі обстріли пожежі спалахнули у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані ДСНС.

Загалом нині на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га. Рятувальникам та працівникам лісгоспів вдалось локалізувати 5 з цих пожеж на загальній площі понад 2230 га.

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"Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальники ДСНС, 4 піротехнічних та 2 медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів та 39 лісників", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що піротехнічними підрозділами вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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