На Бєлгородщині знищено частину ЗРК С-300/С-400. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У соцмережах повідомляється про знищення частини російського ЗРК С-300/С-400 на території Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа, та оприлюднені фото ураженої техніки.

"Знищена частина ЗРК С-300/С-400 в Бєлгородській області", - йдеться у коментарі до запису.

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