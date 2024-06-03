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Новини Фото Війна
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На Бєлгородщині знищено частину ЗРК С-300/С-400. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У соцмережах повідомляється про знищення частини російського ЗРК С-300/С-400 на території Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа, та оприлюднені фото ураженої техніки.

"Знищена частина ЗРК С-300/С-400 в Бєлгородській області", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

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зрк бєлгородщина

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зрк бєлгородщина

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зрк бєлгородщина

Дивіться: Росіяни заявили про нічну атаку дронів на Бєлгород та область, є руйнування. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (5632) Харківщина (6054) знищення (7334) Бєлгород (509) ЗРК (207)


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Топ коментарі
+36
вітаю білгородців, уламки х..ловського певео на будуть вас вбивати
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03.06.2024 13:18
+9
"3.14**а !"
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03.06.2024 13:26
+9
Вразили кілька пускових, судячи з усього?
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03.06.2024 13:29
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вітаю білгородців, уламки х..ловського певео на будуть вас вбивати
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03.06.2024 13:18 Відповісти
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03.06.2024 13:19 Відповісти
"3.14**а !"
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03.06.2024 13:26 Відповісти
Вразили кілька пускових, судячи з усього?
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03.06.2024 13:29 Відповісти
Началось?
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03.06.2024 13:30 Відповісти
Интересно сколько у них зрк еще. Как быстро они могут их восполнять. Интересно как работает МАЗ который делает платформы.
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03.06.2024 13:33 Відповісти
Самих ракет до С-300 - 10 тисяч. Наклепали ще за совка дохєра і трохи більше.
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03.06.2024 15:39 Відповісти
коли пускові всі розтрощать, ті ракети вони собі в дупу хіба що запхати зможуть.
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03.06.2024 15:42 Відповісти
перед 2022р. с 400 комплексів було 71шт. ( 1 комплекс це 6-8 пускових + радар+ командний пункт ), виробляють на рік 3-5 шт. С 300 десь 63шт. було.
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03.06.2024 17:06 Відповісти
Ну, якщо по новинам дивитись, то річне виробництво знищується десь за місяць. А в реальності - то ще швидше. Бо частина знищується без будь-яких відео-підтверджень, очевидно.

Та головне в тому, що їм тих комплексів і до повномасштабного вторгнення не вистачало критично. А зараз, після проведених операцій з виведення з ладу ДРЛО та низки операцій з знищення та пошкодження загоризонтних РЛС - іде просто тотальне вирізання.

А це означає, що операції з дронами по цілям в засрашці в радіусі 1500км від кордону з Україною - стануть ще дошкульнішими. Бо будь-яке планування, очевидно, спирається на інформацію про наявність чи відсутність розгорнутих комплексів С-300/400 на шляху до цілей. Розвалюється система раннього попередження про пересування дронів - бо РЛС-и мовчать. ЗСУ зносить практично всі шахеди - бо РЛС-не поле (з РЛС-ів комплексів С-300 та західних РЛС-ів) повністю робоче!
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03.06.2024 22:15 Відповісти
Обзорний РЛС вцилів, підсвітлення цілі - 3,1 да.
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03.06.2024 13:43 Відповісти
Это те с-300 которые этой ночью били по Змиеву(дом отдыха)
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03.06.2024 14:00 Відповісти
Може і по Харкову раніше. А якщо з розрахунками, то зовсім гут. На крайняк сьогодні вночі по Харкову не прилітало. Давно такого не було.
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03.06.2024 14:12 Відповісти
Невже прямо туди й влучіли?
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03.06.2024 14:01 Відповісти
Що це було. Мабуть НЛО, ні сіло,ні впало в як у****ло
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03.06.2024 14:11 Відповісти
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03.06.2024 14:18 Відповісти
Чудова новина...!)
Виявляється у гру "обстріли" можна грати удвох...кацаби у "васторгє"..😁
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03.06.2024 14:41 Відповісти
теперь у раши план по металлолому будет выполнен.. только пионэров подключите, а то своруют местные воровайки
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03.06.2024 14:50 Відповісти
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03.06.2024 15:44 Відповісти
Где кнопка?А ключи где?А...И..ключей нет...! ..и...и....и...кнопка пропала...?
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03.06.2024 19:57 Відповісти
 
 