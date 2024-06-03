На Бєлгородщині знищено частину ЗРК С-300/С-400. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У соцмережах повідомляється про знищення частини російського ЗРК С-300/С-400 на території Бєлгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа, та оприлюднені фото ураженої техніки.
"Знищена частина ЗРК С-300/С-400 в Бєлгородській області", - йдеться у коментарі до запису.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+36 U A #508723
показати весь коментар03.06.2024 13:18
+9 Hulio
показати весь коментар03.06.2024 13:26
+9 Randall Flag #387882
показати весь коментар03.06.2024 13:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та головне в тому, що їм тих комплексів і до повномасштабного вторгнення не вистачало критично. А зараз, після проведених операцій з виведення з ладу ДРЛО та низки операцій з знищення та пошкодження загоризонтних РЛС - іде просто тотальне вирізання.
А це означає, що операції з дронами по цілям в засрашці в радіусі 1500км від кордону з Україною - стануть ще дошкульнішими. Бо будь-яке планування, очевидно, спирається на інформацію про наявність чи відсутність розгорнутих комплексів С-300/400 на шляху до цілей. Розвалюється система раннього попередження про пересування дронів - бо РЛС-и мовчать. ЗСУ зносить практично всі шахеди - бо РЛС-не поле (з РЛС-ів комплексів С-300 та західних РЛС-ів) повністю робоче!
Виявляється у гру "обстріли" можна грати удвох...кацаби у "васторгє"..😁